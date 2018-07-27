27.07.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки "в заложниках" в Таллинне, страдания эстонца в тюрьме Тринидада и шумиха вокруг монумента


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки "в заложниках" в Таллинне, страдания эстонца в тюрьме Тринидада и шумиха вокруг монумента
Foto: Andres Putting

С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. Моряки рассказали Delfi, что чувствуют себя заложниками, поскольку более полугода не получали зарплату. Эстонец же пять лет ни за что просидел в тюрьме Тринидада, где вынужден был терпеть лишения. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!

“Чувствуем себя заложниками и готовы объявить голодовку”. 15 российских моряков более полугода находятся в Таллинне без зарплаты

Vene meremehed 7 kuud palgata Foto: Andres Putting

С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. В общий сложности на судах находятся 15 моряков, все они граждане России.
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ФОТО: Кадеты Высшей военный школы помогли полиции задержать пьяного водителя

Foto: Kõrgem sõjakool FB

На странице Высшей военный школы была опубликована фотография, иллюстрирующая, как возвращавшиеся сегодня в рамках учений из Тарту в Таллинн кадеты заметили на дороге автомобиль, водитель которого придерживался странного стиля вождения.
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ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

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ФОТО: Авария на шоссе Таллинн-Нарва привела к огромной пробке

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Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Нарва близ Иру поизошла авария, которая парализовала движение в направлении от города.
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В ЭТУ СУББОТУ! Беспрецедентный эксперимент: журналист Delfi опустилась на дно помойки. Зачем?

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Зарплата Бородича в качестве главы TLT может оказаться больше, чем у президента и премьера

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Зарплата Дениса Бородича, утвержденного на пост председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), может составить до 6500 евро, что больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).
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Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

Emīls Markss Foto: Henri-Kristian Kirsip

За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.
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ЧИТАТЕЛЬ: За что полицейским платят так много, и почему они не задержали распивавших в Нарве алкоголь мужчин?

Kaader videost, seti.ee

"Меня очень интересуют зарплаты правоохранительных органов в Ида-Вирумаа", — пишет читатель Delfi.
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"Не употребляйте алкоголь!" Советы главврача скорой о том, как обезопасить себя в жаркую погоду

Purskaevus kümblejad Foto: Tiit Blaat

Прогноз погоды в ближайшие дни обещает нам еще более жаркую погоду. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувэер дает советы о том, как обезопасить себя в жаркую погоду.
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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые могут быть связаны с правонарушением

Narva politseijaoskond Foto: PPA

Нарвская полиция просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с правонарушением.
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СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние — тяжелое

Jossif Kobzon Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
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Сослался на Эстонию и запрет русского языка. Депутат Госдумы прокомментировал слова Макаревича, что Крым можно было купить

Leonid Kalašnikov Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников ответил на предложение лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича решить проблему Крыма — просто купить его. Калашников сказал, что в Эстонии рассматривают предложение одного из своих министров о запрете русского языка. По его словам, невозможно купить себе право говорить на своем родном языке, жить и думать.
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В пятницу Марс вступит в противостояние с Солнцем и состоится уникальное лунное затмение

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27 июля состоится уникальное лунное затмение — оно будет самым продолжительным в XXI веке, а Луна во время него на небе сблизится с Марсом и окрасится в багровый цвет.
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Убийства, избиения и голод: эстонец пять лет ни за что просидел в тюрьме Тринидада

Illustratsioon Ats Nukki

Это должна была быть беззаботная поездка в Голландию, но домой двое молодых эстонцев попали лишь спустя долгие годы и уже совсем другими людьми, пишет Eesti Eskpress.
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”Эта система больна”. Решения о назначении услуг людям с особыми потребностями принимают маляры и кондитеры

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По словам врачей-специалистов, чиновники, не имеющие соответствующей подготовки, некомпетентны. Крупный центр реабилитационных услуг прекращает сотрудничество с Департаментом социального страхования, пишет Eesti Päevaleht.
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