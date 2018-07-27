ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки "в заложниках" в Таллинне, страдания эстонца в тюрьме Тринидада и шумиха вокруг монумента

ВИДЕО: Эстонец стал жертвой вымогательства с сексуальным подтекстом в Facebook

В последнее время в Facebook участились случаи кибератак и вымогательств с сексуальным подтекстом.

Loe edasi...

ФОТО: Авария на шоссе Таллинн-Нарва привела к огромной пробке

Avarii Irus Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Нарва близ Иру поизошла авария, которая парализовала движение в направлении от города.

Loe edasi...

В ЭТУ СУББОТУ! Беспрецедентный эксперимент: журналист Delfi опустилась на дно помойки. Зачем?

Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем.

Loe edasi...

Зарплата Бородича в качестве главы TLT может оказаться больше, чем у президента и премьера

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Зарплата Дениса Бородича, утвержденного на пост председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), может составить до 6500 евро, что больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).

Loe edasi...

Ежегодно в Эстонию переезжают сотни латышей: ”жить в стране, где людям дают жить”

Emīls Markss Foto: Henri-Kristian Kirsip

За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен латышей. Если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000, пишет Maaleht.

Loe edasi...

ЧИТАТЕЛЬ: За что полицейским платят так много, и почему они не задержали распивавших в Нарве алкоголь мужчин?

Kaader videost, seti.ee

"Меня очень интересуют зарплаты правоохранительных органов в Ида-Вирумаа", — пишет читатель Delfi.

Loe edasi...

"Не употребляйте алкоголь!" Советы главврача скорой о том, как обезопасить себя в жаркую погоду