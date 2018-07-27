ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки "в заложниках" в Таллинне, страдания эстонца в тюрьме Тринидада и шумиха вокруг монумента

С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. Моряки рассказали Delfi, что чувствуют себя заложниками, поскольку более полугода не получали зарплату. Эстонец же пять лет ни за что просидел в тюрьме Тринидада, где вынужден был терпеть лишения. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!
“Чувствуем себя заложниками и готовы объявить голодовку”. 15 российских моряков более полугода находятся в Таллинне без зарплаты
С декабря прошлого года в порту Таллинна стоят два танкера, принадлежащие турецкой компании Palmali. В общий сложности на судах находятся 15 моряков, все они граждане России.
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ФОТО: Кадеты Высшей военный школы помогли полиции задержать пьяного водителя
На странице Высшей военный школы была опубликована фотография, иллюстрирующая, как возвращавшиеся сегодня в рамках учений из Тарту в Таллинн кадеты заметили на дороге автомобиль, водитель которого придерживался странного стиля вождения.
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