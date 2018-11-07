07.11.2018, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки получили свои деньги, новый законопроект о регистре народонаселения

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rus.delfi.ee
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Palmali
PalmaliFoto: erakogu

- С января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы.
- Доведенным до отчаяния российским морякам, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, выплатили зарплаты.

"Выражаю благодарность Delfi". Доведенным до отчаяния российским морякам выплатили зарплаты

Palmali Foto: erakogu

Доведенным до отчаяния российским морякам, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, выплатили зарплаты. Своих денег они ждали 10 месяцев.
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Двум членам правления Больничной кассы подняли зарплаты на 2000 евро

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting

В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парвел и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро, пишет Äripäev.
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Новые правила с нового года: уточните в регистре свое место жительства с точностью до улицы или лишитесь большей части услуг

Foto: Hendrik Osula

Член Конституционной комиссии Рийгикогу Тийт Терик напоминает, что с января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы. Те, кто этого не сделает, могут лишиться большей части услуг.
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Возмущенный неожиданным подорожанием электричества потребитель: зачем тогда эти договоры, если их не соблюдают?

Foto: Priit Simson

Повышение цены на электричество настигло потребителя неожиданно, но по словам представителя Alexela Energia, у этого есть свои причины.
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ЭСКИЗЫ: Здание магазина Lidl, которое построят в Нарве на месте Põhja kaubandus keskus, не будет отличаться архитектурными изысками

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В конце весны этого года Lidl приобрел в Нарве второй объект недвижимости — Põhja kaubandus keskus, что на улице Кангеласте. Согласование строительства магазина Lidl на его месте находится в той же стадии, что и того, который появится на месте бывшего молокозавода в начале Таллиннского шоссе.
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ФОТО: В российской колонии осужденный за убийство 19 человек ест шашлыки, красную икру и пользуется смартфоном

Foto: Ekraanitõmmis

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил провести ”жесткую проверку” в амурской колонии, после того, как в СМИ попали фото, на которых один из членов ”банды Цапков” Вячеслав Цеповяз ест шашлыки, красную икру, крабовое мясо и пользуется смартфоном в колонии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
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Некоторым жителям Эстонии придется сменить личный код

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

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Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении, пишет rus.err.ee.
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ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает?

Foto: Andres Putting

В пятницу распахнет свои двери торговый центр T1 Mall of Tallinn. До этого в столице торговые центры то и дело мерились мускулами и расширялись, но действительно нового центра не открывалось давно, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека нашли мертвым

Anni Õnneleid

2 ноября из своего дома на улице Ёэбику в Тарту ушел 26-летний Вейко и не вернулся. Сегодня жители города собрались, чтобы под руководством полиции помочь в поисках. К сожалению, молодого человека обнаружили мертвым.
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Обвиняемому в убийстве нарвитянину грозят 11 лет тюрьмы и последующая высылка в Россию

Pilt on illustratiivne Foto: Argo Ingver

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве мужчины на улице Пяхлимяэ в Нарве. Трагедия произошла летом прошлого года, передает rus.err.ee.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки получили свои деньги, новый законопроект о регистре народонаселения

07.11.2018
- С января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы.
- Доведенным до отчаяния российским морякам, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, выплатили зарплаты.
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ЭСКИЗЫ: Здание магазина Lidl, которое построят в Нарве на месте Põhja kaubandus keskus, не будет отличаться архитектурными изысками

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