ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки получили свои деньги, новый законопроект о регистре народонаселения

Член Конституционной комиссии Рийгикогу Тийт Терик напоминает, что с января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы. Те, кто этого не сделает, могут лишиться большей части услуг.

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Возмущенный неожиданным подорожанием электричества потребитель: зачем тогда эти договоры, если их не соблюдают?

Foto: Priit Simson

Повышение цены на электричество настигло потребителя неожиданно, но по словам представителя Alexela Energia, у этого есть свои причины.

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ЭСКИЗЫ: Здание магазина Lidl, которое построят в Нарве на месте Põhja kaubandus keskus, не будет отличаться архитектурными изысками

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В конце весны этого года Lidl приобрел в Нарве второй объект недвижимости — Põhja kaubandus keskus, что на улице Кангеласте. Согласование строительства магазина Lidl на его месте находится в той же стадии, что и того, который появится на месте бывшего молокозавода в начале Таллиннского шоссе.

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ФОТО: В российской колонии осужденный за убийство 19 человек ест шашлыки, красную икру и пользуется смартфоном

Foto: Ekraanitõmmis

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил провести ”жесткую проверку” в амурской колонии, после того, как в СМИ попали фото, на которых один из членов ”банды Цапков” Вячеслав Цеповяз ест шашлыки, красную икру, крабовое мясо и пользуется смартфоном в колонии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

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Некоторым жителям Эстонии придется сменить личный код

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

ТОП ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает? торговые площади заняты не все, но владелец проблемы не видит Изнасилование или нет? Ссора строителей кончилась использованием пивной бутылки не по назначению вопрос решится в суде В Сеть попали интимные фото Виталины Цымбалюк-Романовской

Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении, пишет rus.err.ee.

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ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает?

Foto: Andres Putting

В пятницу распахнет свои двери торговый центр T1 Mall of Tallinn. До этого в столице торговые центры то и дело мерились мускулами и расширялись, но действительно нового центра не открывалось давно, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека нашли мертвым

Anni Õnneleid

2 ноября из своего дома на улице Ёэбику в Тарту ушел 26-летний Вейко и не вернулся. Сегодня жители города собрались, чтобы под руководством полиции помочь в поисках. К сожалению, молодого человека обнаружили мертвым.

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Обвиняемому в убийстве нарвитянину грозят 11 лет тюрьмы и последующая высылка в Россию

Pilt on illustratiivne Foto: Argo Ingver

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве мужчины на улице Пяхлимяэ в Нарве. Трагедия произошла летом прошлого года, передает rus.err.ee.

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