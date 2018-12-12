ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рийгикогу одобрил госбюджет и пенсионную реформу, в Страсбурге произошла стрельба

Одним из самых главных факторов возникновения меланомы считают солнце. Уровень солнечной радиации в последние годы сильно повысился и стал попросту опасен для человека. Самое легкое, что можно получить от звезды, — ожоги. Самое грозное — меланому, одну из опаснейших разновидностей рака кожи. Тем удивительнее то, что в Эстонии, которая никак не может похвастаться изобилием солнечных дней, заболеваемость этим типом рака кожи с 2006 года очень серьезно выросла, пишет "МК-Эстония".

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Центристская „щедрость”, или Как за счет бюджета покупается лояльность и создаются "теплые" места

Olga Ivanova Foto: Madis Veltman

В этом году дебаты вокруг ”крышевых” денег, которые щедро раздают как члены кабинета министров, так и парламента, были особенно громкими. Но все впустую. Министры распределяют ”инвестиции” в регионы по принципу политической лояльности и с заделом на парламентские выборы-2019.

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Мужчина терся в кино и в автобусе о детей. Его посадили, и он — благодарен

Взрослый мужчина признался, что трогал девочек и благодарен, что его упекли за решетку. Почему же Госсуд его оправдал?

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ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель

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В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю о якобы безнаказанном алководителе, не реагировавшем на просьбу пассажиров остановиться. В итоге — ДТП, в котором ”чудом никто не погиб”, но пострадали 10 метров забора. У полиции же имеются иные любопытные подробности того инцидента.

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СМИ: Ирландский суд приговорил Имре Аракаса к шести годам тюрьмы

Imre Arakas Tiit Blaat

ТОП Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель комментарий полиции Пора бить тревогу: все больше людей в Эстонии заболевает меланомой, рост в последние годы — огромный

Эстонца Имре Аракаса признали в Ирландии виновным и приговорили к шести годам лишения свободы, сообщают ирландские СМИ.

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Рийгикогу одобрил пенсионную реформу. Читайте, какие перемены нас ждут

Toidupank jagas tasuta konserve Foto: Andres Putting

Сегодня парламент Эстонии принял пенсионную реформу, согласно которой 50% пенсии будет зависеть от стажа, 50% - от зарплаты. За реформу проголосовало 52 депутала, против — 34.

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Рийгикогу принял государственный бюджет на 2019 год

Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmas Foto: Andres Putting

Рийгикогу одобрил государственный бюджет на 2019 год, согласно которому доходы государства в наступающем году составят 11,06 миллиардов евро, что на 6,1% или 639,5 илн евро больше, чем в этом году.

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ФОТО: Скоростной трамвай, 1300 квартир и 150 млн евро. Бизнесмены представили проект нового квартала в Пыхья-Таллинне

Foto: Taavi Sepp

Квартал Крулли в Пыхья-Таллинне планируется перестроить в масштабный жилой и бизнес-район. За девелопером Krulli Kvartal AS стоят предприниматель Хейти Хяэле и инвестор из Финляндии, чье имя не называется.

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Нас не хотят информировать: госучреждения отказываются от сотрудничества с русскими каналами