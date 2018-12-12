ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рийгикогу одобрил госбюджет и пенсионную реформу, в Страсбурге произошла стрельба

Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге: в центре событий оказалось и множество эстонцев. Все больше людей в Эстонии заболевает меланомой. ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель. Рийгикогу одобрил госбюджет и пенсионную реформу — читайте, какие перемены нас ждут.
Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге: как это было
На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе застрелены три человека, еще 12 получили ранения. DW разбиралась в деталях произошедшего. Loe edasi...
”Огни погашены, улицы пустые”. Стрельба в Страсбурге: в центре событий оказалось и множество эстонцев
По предварительным данным, в ходе стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли три человека и пострадало как минимум 12. Loe edasi...
ФОТО DELFI: На рождественском рынке в Таллинне усилены меры безопасности
В Таллинне на рождественском рынке, что на Ратуше, усилены меры безопасности. Причиной тому — события в Страсбурге. Loe edasi...
Пора бить тревогу: все больше людей в Эстонии заболевает меланомой, рост в последние годы — огромный
Одним из самых главных факторов возникновения меланомы считают солнце. Уровень солнечной радиации в последние годы сильно повысился и стал попросту опасен для человека. Самое легкое, что можно получить от звезды, — ожоги. Самое грозное — меланому, одну из опаснейших разновидностей рака кожи. Тем удивительнее то, что в Эстонии, которая никак не может похвастаться изобилием солнечных дней, заболеваемость этим типом рака кожи с 2006 года очень серьезно выросла, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Центристская „щедрость”, или Как за счет бюджета покупается лояльность и создаются "теплые" места
В этом году дебаты вокруг ”крышевых” денег, которые щедро раздают как члены кабинета министров, так и парламента, были особенно громкими. Но все впустую. Министры распределяют ”инвестиции” в регионы по принципу политической лояльности и с заделом на парламентские выборы-2019. Loe edasi...
Мужчина терся в кино и в автобусе о детей. Его посадили, и он — благодарен
Взрослый мужчина признался, что трогал девочек и благодарен, что его упекли за решетку. Почему же Госсуд его оправдал? Loe edasi...
ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю о якобы безнаказанном алководителе, не реагировавшем на просьбу пассажиров остановиться. В итоге — ДТП, в котором ”чудом никто не погиб”, но пострадали 10 метров забора. У полиции же имеются иные любопытные подробности того инцидента. Loe edasi...
СМИ: Ирландский суд приговорил Имре Аракаса к шести годам тюрьмы
Рийгикогу одобрил пенсионную реформу. Читайте, какие перемены нас ждут
Сегодня парламент Эстонии принял пенсионную реформу, согласно которой 50% пенсии будет зависеть от стажа, 50% - от зарплаты. За реформу проголосовало 52 депутала, против — 34. Loe edasi...
Рийгикогу принял государственный бюджет на 2019 год
Рийгикогу одобрил государственный бюджет на 2019 год, согласно которому доходы государства в наступающем году составят 11,06 миллиардов евро, что на 6,1% или 639,5 илн евро больше, чем в этом году. Loe edasi...
ФОТО: Скоростной трамвай, 1300 квартир и 150 млн евро. Бизнесмены представили проект нового квартала в Пыхья-Таллинне
Квартал Крулли в Пыхья-Таллинне планируется перестроить в масштабный жилой и бизнес-район. За девелопером Krulli Kvartal AS стоят предприниматель Хейти Хяэле и инвестор из Финляндии, чье имя не называется. Loe edasi...
Нас не хотят информировать: госучреждения отказываются от сотрудничества с русскими каналами
Специалисты бьют тревогу: у нас очень много погибших в пожарах. Да и количество аварий на дорогах все больше и больше. А сколько летом было утонувших… При этом различные госучреждения из года в год выделяют десятки тысяч евро на информирование населения путем социальных кампаний. Но только вот деньги, выделенные на предупреждения об опасностях на русском языке, или существенно сокращаются, или же русских людей не информируют вообще, пишет ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Деньги из воздуха: как пассажиры пытаются получить компенсацию за задержки рейсов авиакомпании SmartLynx
Сегодня в суде рассматриваются 10 заявок по выплате компенсации пострадавшим пассажирам. Loe edasi...