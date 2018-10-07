ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Латвии, страшный скандал вокруг боя Хабиба с Макгрегором, задержание эстонских мошенников на Кипре

Долгожданный бой Хабиба с Макгрегором запомнится тем, что происходило против него. На выборах в Латвии победила пророссийская партия, вызвав скандал. На Кипре задержаны четверо эстонцев, которых подозревают в мошенничестве с кредитными картами. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ВИДЕО: Вот это концовка! Льюис отправил Волкова в глубокий нокаут
Российский тяжеловес Александр Волков потерпел драматичное поражение в поединке против американского бойца смешанных единоборств Деррека Льюиса на UFC 229 в Лас-Вегасе. Loe edasi…
СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя
Российский легковес Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец задушил соперника в четвертом раунде, однако чемпионский пояс по окончании боя он так и не получил. Loe edasi…
Выборы в Латвии: побеждает пророссийская партия "Согласие"
Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в ходе парламентских выборов Латвии. Loe edasi…
На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?
Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют. Loe edasi…
Лондону предрекли полное затопление
Лондон находится под угрозой сильного затопления из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе организации ”Христианская помощь”. Loe edasi…
Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе расследует Спортивная комиссия штата Невада. Loe edasi…
Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову
Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича
Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела
Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп. Loe edasi…
Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами
В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini. Loe edasi…
В Нью-Йорке в результате ДТП с участием лимузина погибли 20 человек
Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата. Loe edasi…
"Это было дело чести". Хабиб рассказал о драке с командой Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды Конора Макгрегора после боя в Лас-Вегасе. Loe edasi…
Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"
Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета. Loe edasi…
В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали
В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Loe edasi…