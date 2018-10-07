ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Латвии, страшный скандал вокруг боя Хабиба с Макгрегором, задержание эстонских мошенников на Кипре

Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют.

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Лондону предрекли полное затопление

London Foto: Reisifoto 2017

Лондон находится под угрозой сильного затопления из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе организации ”Христианская помощь”.

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Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США

Khabib Nurmagomedov on kergkaalu tšempion, kuid keegi ei tea kui kauaks. Foto: Stephen R. Sylvanie, USA TODAY Sports/Scanpix

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе расследует Спортивная комиссия штата Невада.

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Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.

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Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

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ТОП СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно? (спойлер: в целом да, но есть нюансы) Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США

Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого последние дни, со вторника, ищут только добровольцы.

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Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела

Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп.

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Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

Foto: Shutterstock, LHV

В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.

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В Нью-Йорке в результате ДТП с участием лимузина погибли 20 человек

Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.

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"Это было дело чести". Хабиб рассказал о драке с командой Макгрегора