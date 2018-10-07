07.10.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Латвии, страшный скандал вокруг боя Хабиба с Макгрегором, задержание эстонских мошенников на Кипре

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rus.delfi.ee
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Abubakar Nurmagomedov.
Abubakar Nurmagomedov.Foto: Ekraanitõmmis

Долгожданный бой Хабиба с Макгрегором запомнится тем, что происходило против него.
На выборах в Латвии победила пророссийская партия, вызвав скандал.
На Кипре задержаны четверо эстонцев, которых подозревают в мошенничестве с кредитными картами.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ВИДЕО: Вот это концовка! Льюис отправил Волкова в глубокий нокаут

Alexander Volkov vs Derrick Lewis Foto: John Locher, AP

Российский тяжеловес Александр Волков потерпел драматичное поражение в поединке против американского бойца смешанных единоборств Деррека Льюиса на UFC 229 в Лас-Вегасе.
Loe edasi…

СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

Российский легковес Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец задушил соперника в четвертом раунде, однако чемпионский пояс по окончании боя он так и не получил.
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Выборы в Латвии: побеждает пророссийская партия "Согласие"

Läti Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в ходе парламентских выборов Латвии.
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На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?

фото иллюстративное Foto: JASON CONNOLLY, AFP

Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют.
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Лондону предрекли полное затопление

London Foto: Reisifoto 2017

Лондон находится под угрозой сильного затопления из-за глобального потепления. Об этом говорится в докладе организации ”Христианская помощь”.
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Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США

Khabib Nurmagomedov on kergkaalu tšempion, kuid keegi ei tea kui kauaks. Foto: Stephen R. Sylvanie, USA TODAY Sports/Scanpix

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе расследует Спортивная комиссия штата Невада.
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Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.
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Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

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Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого последние дни, со вторника, ищут только добровольцы.
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Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела

MK-Estonia

Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп.
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Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

Foto: Shutterstock, LHV

В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.
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В Нью-Йорке в результате ДТП с участием лимузина погибли 20 человек

Foto: Ilmar Saabas

Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.
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"Это было дело чести". Хабиб рассказал о драке с командой Макгрегора

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды Конора Макгрегора после боя в Лас-Вегасе.
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Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"

Donald Tusk Foto: Virginia Mayo, AP

Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета.
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В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

Foto: Twitter @southafrican

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Латвии, страшный скандал вокруг боя Хабиба с Макгрегором, задержание эстонских мошенников на Кипре

07.10.2018
Долгожданный бой Хабиба с Макгрегором запомнится тем, что происходило против него.
На выборах в Латвии победила пророссийская партия, вызвав скандал.
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