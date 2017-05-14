ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты "Евровидения", День матери и инаугурация Макрона

В воскресенье мир отходит от победы Португалии на "Евровидении". Читайте, как это было, и смотрите выступления всех участников! Также сегодня отмечается День матери — обязательно поздравьте своих мам, если еще не успели.
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Победитель "Евровидения-2017" - Португалия
Сегодня, 13 мая, в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. Победителем конкурса стала Португалия!
Loe edasi...
ВИДЕО И ТАБЛИЦА БАЛЛОВ: Смотрите выступления стран на “Евровидении”
13 апреля в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. По итогам голосования первое место заняла Португалия, второе - Болгария и третье - Молдавия. Смотрите видео!
Loe edasi...
Результаты голосования: зрители хотели видеть Эстонию в финале, жюри — нет
Сегодня Европейский вещательный союз обнародовал точные результаты голосования в полуфиналах “Евровидения”. Оказалось, что мнения зрителей и жюри в отношении участников от Эстонии разошлись.
Loe edasi...
Яна Тоом: правила присуждения звания ”Мать года” дискриминируют неграждан
В преддверии Дня матери депутат Европарламента Яна Тоом рассказала, что думает об этом празднике, о титуле ”Мать года”, и как, по ее мнению, должно звучать самое замечательное пожелание в День матери, сообщает бюро евродепутата.
Loe edasi...
ФОТО: "Матерью года" стала гинеколог и мать троих детей из Ярвамаа
Титул "Мать года" присужден матери троих взрослых дочерей Хели Веэбер, которая работает в Ярвамааской больнице гинекологом.
Loe edasi...
Поздравления читателей: моя мама - самая лучшая!
Ко дню матери мы предложили нашим читателям поучаствовать в конкурсе добрых слов и пожеланий мамам. Победитель получил приз - фотосессию от Leila Arefjev Photography. Это не значит, что остальные истории и пожелания были чем-то хуже. Мы решили опубликовать лучшие из писем наших читателей. С праздником!
Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа при столкновении поезда и легковушки погиб мужчина
В субботу вечером произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа, когда автомобиль выехал перед поездом на железнодорожном переезде.
Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны
В 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил,что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны.
Loe edasi...
У ожидающих трансплантации жителей Эстонии появилась возможность быстрее получить нужный орган
Центр трансплантологии Клиники Тартуского университета был принят в организацию Scandiatransplant, объединяющую центры трансплантологии органов стран Скандинавии, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
ФОТО: В двух авариях на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека
На 47 километре шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария, вызвавшая серьезную пробку, что в свою очередь привело к еще одной аварии.
Loe edasi...
Инаугурация в Париже: Макрон получил код от "ядерного чемоданчика"
В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.
Loe edasi...
Скрытые жемчужины Эстонии: 5 обворожительных дворцов и мыз
Центр развития туризма EAS составил список из 5 прекраснейших, но малоизвестных замков и мыз Эстонии, которые стоит посетить этим летом.
Loe edasi...