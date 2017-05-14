ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты "Евровидения", День матери и инаугурация Макрона

В воскресенье мир отходит от победы Португалии на "Евровидении". Читайте, как это было, и смотрите выступления всех участников! Также сегодня отмечается День матери — обязательно поздравьте своих мам, если еще не успели.

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Победитель "Евровидения-2017" - Португалия

Foto: Karli Saul

Сегодня, 13 мая, в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. Победителем конкурса стала Португалия!

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ВИДЕО И ТАБЛИЦА БАЛЛОВ: Смотрите выступления стран на “Евровидении”

UKRAINE-EUROVISION-ENTERTAINMENT-MUSIC Foto: Sergei Supinsky, AFP

13 апреля в Киеве прошел финал песенного конкурса “Евровидение”. По итогам голосования первое место заняла Португалия, второе - Болгария и третье - Молдавия. Смотрите видео!

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Результаты голосования: зрители хотели видеть Эстонию в финале, жюри — нет

Eurovision 2017. Foto: Andres Putting

Сегодня Европейский вещательный союз обнародовал точные результаты голосования в полуфиналах “Евровидения”. Оказалось, что мнения зрителей и жюри в отношении участников от Эстонии разошлись.

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Яна Тоом: правила присуждения звания ”Мать года” дискриминируют неграждан

Eerik-Niiles Kross, Yana Toom Foto: Tiit Blaat

В преддверии Дня матери депутат Европарламента Яна Тоом рассказала, что думает об этом празднике, о титуле ”Мать года”, и как, по ее мнению, должно звучать самое замечательное пожелание в День матери, сообщает бюро евродепутата.

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ФОТО: "Матерью года" стала гинеколог и мать троих детей из Ярвамаа

Foto: Madis Veltman

Титул "Мать года" присужден матери троих взрослых дочерей Хели Веэбер, которая работает в Ярвамааской больнице гинекологом.

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Поздравления читателей: моя мама - самая лучшая!

Vida Press

Ко дню матери мы предложили нашим читателям поучаствовать в конкурсе добрых слов и пожеланий мамам. Победитель получил приз - фотосессию от Leila Arefjev Photography. Это не значит, что остальные истории и пожелания были чем-то хуже. Мы решили опубликовать лучшие из писем наших читателей. С праздником!

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ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа при столкновении поезда и легковушки погиб мужчина

Rongiõnnetus Lääne-Virumaal Foto: Kaspar Pokk/Kanal2

В субботу вечером произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа, когда автомобиль выехал перед поездом на железнодорожном переезде.

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ФОТО: В Таллинне загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны

Margus Tsahkna

В 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил,что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны.

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У ожидающих трансплантации жителей Эстонии появилась возможность быстрее получить нужный орган

Põhjamaade elundisiirdamissüsteemiga liitumuseks pidid Tartu ülikooli kliinikumi arstid oma oskusi palju aastaid tõestama. Hendrik Osula

Центр трансплантологии Клиники Тартуского университета был принят в организацию Scandiatransplant, объединяющую центры трансплантологии органов стран Скандинавии, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В двух авариях на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека

Foto: Kaspar Pokk

На 47 километре шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария, вызвавшая серьезную пробку, что в свою очередь привело к еще одной аварии.

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Инаугурация в Париже: Макрон получил код от "ядерного чемоданчика"

Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.

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Скрытые жемчужины Эстонии: 5 обворожительных дворцов и мыз

Janne blogi

Центр развития туризма EAS составил список из 5 прекраснейших, но малоизвестных замков и мыз Эстонии, которые стоит посетить этим летом.

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