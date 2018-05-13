ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты "Евровидения-2018", День матери и разные ЧП

ВИДЕО: Элина все равно лучшая! Посмотрите еще раз ее выступление в финале “Евровидения”

Элина Нечаева с песней “La Forza” принесла Эстонии 8 место на “Евровидении 2018”. И хоть Элина не выиграла, но мы то знаем, что она — лучшая!

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ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"

Elina Nechayeva pressikonverentsil Foto: Jaanus Lensment

“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график!

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Кальюлайд: матерям можно помочь, если не смотреть на них косо, когда они остаются с больным ребенком дома

Foto: Hendrik Osula

Сегодня в честь Дня матери президент Керсти Кальюлайд выступила на площади Вабадузе с речью.

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ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг

Foto: Hendrik Osula

Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee.

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В День Матери с послевкусием от Дня Победы

Foto: Argo Ingver

Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.

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Масштабная авария в Ласнамяэ оставила многих жителей района без воды

Lasnamägi, Lasnamäe Foto: Karin Kaljuläte

Масштабная авария привела к тому, что большая часть жителей верхних этажей многокваритрных домов в Ласнамяэ оказались без воды.

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ФОТО: ЧП на строительстве развязки в Хааберсти: трехлетний ребенок увяз в горячем битуме

Foto: Andres Putting

Вчера перед домами на Палдиски мнт, 159 и 157 проходила укладка асфальта, но предупреждающей о горячем битуме таблички на стройплощадке не было.

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ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду

Anni Õnneleid

Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность.

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