ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты "Евровидения-2018", День матери и разные ЧП

12 мая начался и ночью 13 мая закончился финал "Евровидения-2018". Победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. Также 13 мая по всей стране отмечали День матери. Читайте все самые важные и интересные новости в нашей подборке!
ВИДЕО: Элина Нечаева: меня удивило, что наши соседи и Северные страны дали так мало баллов
“Думаю, это великолепный результат. Победа уже в том, что мы прошли в финал. Быть на восьмом месте среди ТОП-10 таких сильных исполнителей — это очень здорово. Я очень этому рада”, — сказала Элина Нечаева после оглашения результатов “Евровидения-2018” и добавила, что “выложилась на все 200 процентов”. Loe edasi...
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН и ФОТО: Израиль - победитель "Евровидения - 2018"!
12 мая прошел финал "Евровидения - 2018". Победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. Loe edasi...
ВИДЕО: Элина все равно лучшая! Посмотрите еще раз ее выступление в финале “Евровидения”
Элина Нечаева с песней “La Forza” принесла Эстонии 8 место на “Евровидении 2018”. И хоть Элина не выиграла, но мы то знаем, что она — лучшая! Loe edasi...
ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"
“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график! Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг
Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
В День Матери с послевкусием от Дня Победы
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях. Loe edasi...
Масштабная авария в Ласнамяэ оставила многих жителей района без воды
Масштабная авария привела к тому, что большая часть жителей верхних этажей многокваритрных домов в Ласнамяэ оказались без воды. Loe edasi...
ФОТО: ЧП на строительстве развязки в Хааберсти: трехлетний ребенок увяз в горячем битуме
Вчера перед домами на Палдиски мнт, 159 и 157 проходила укладка асфальта, но предупреждающей о горячем битуме таблички на стройплощадке не было. Loe edasi...
ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду
Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность. Loe edasi...
Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки
Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями. Loe edasi...
Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде
Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции Loe edasi...
Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Женщина обнаружила, что фотография ее мужа ”красуется” на пачке сигарет
Устрашающие фотографии на пачках сигарет призваны, чтобы поумерить пыл курильщиков, а у некурящих навсегда отбить желание даже пробовать. Изображения жутких болезней, спровоцированных курением, по закону занимают 65% площади упаковки. Не разглядеть невозможно. И для Виктории С. очередная такая картинка обернулась настоящим кошмаром. Потому что женщина узнала на фотографии… своего мужа, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...