10.08.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое заявление Ратаса о попавших под подозрение нарвских депутатах и объявленный кандидат на должность министра предпринимательства


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Ситуация с расследованием коррупционных преступлений в Нарвском городском собрании продолжает развиваться. Сегодня подозрения были предъявлены еще трем депутатам фракции Центристской партии и в целом их уже восемь. Между тем, центральное правление ЦП считает, что на время следствия народные избранники должны покинуть свои места в горсобрании, а также в муниципальных предприятиях.
Соцдемы определились с кандидатом на место министра по предпринимательству.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Развязка в Хааберсти превратилась в турбо-кольцо, сегодня заработают светофоры

roheline tuli Foto: Andres Putting

Работы на транспортной развязке в Хааберсти, производящиеся по заказу Таллиннского коммунального департамента, подходят к своему завершению, сегодня на перекрестке будут включены светофоры, сообщает Раэпресс.
Loe edasi…

ВИДЕО: ”Мы никакого взрыва не слышали!” Местные узнали о ракете из СМИ

Люди, живущие вблизи к предполагаемому месту приземления ракеты, как один утверждают: во вторник они не слышали ни шума, ни взрыва.
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Ратас: получившие подозрение члены Нарвского горсобрания не могут продолжать на своих местах

Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31 Foto: Rauno Volmar

Сегодня правление Центристской партии обсудило предъявленные членам Нарвского горсобрания подозрения и решило, что получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также отойти от руководящих должностей в городских учреждениях.
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После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки

Foto: Anna Aurelia Minev

Управа района Кесклинн хочет повысить безопасность во всех детских садах района и предложит им возможность установить тревожные кнопки.
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Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?

Tiit Blaat

Директор фирмы Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, сказал изданию Eesti Ekspress, что в Эстонии вести дела им тяжело и есть соблазн перевести бизнес за границу.
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ФОТО: "Мастер кухни" обманывал людей в России, Литве и Латвии. На очереди Эстония?

фото иллюстративное DELFI / Orestas Gurevičius

Владимир Байрак, привлекающий доверчивых людей невысокими ценами и приятным общением, потом исчезает с полученными деньгами. Сейчас он со своим "бизнесом" перебрался в Латвию.
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Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием

Foto: Dagne Mihkels

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.
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В пятницу — жарко, к вечеру — гроза. А что на выходных?

Äikesepilved Tallinna kohal Viimsist vaadatuna Foto: Saamuel

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Читайте, какая погода ожидается в ближайшей дни! Прогноз предоставлен pogoda.ee.
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Забастовка пилотов Ryanair затронула и Эстонию

Foto on illustratiivne Foto: Siim Lõvi

В результате крупнейшей забастовки пилотов авиакомпании Ryanair отменен в том числе назначенный на пятницу, 10 августа, вечерний рейс Бремен-Таллинн, сообщает rus.err.ee.
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Жителя Петербурга будут судить за вывод в Эстонию 5,5 млн евро

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонию свыше 400 млн рублей или свыше 5,5 млн евро.
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ФОТО: Пожар на месте приземления выпущенной испанским истребителем ракеты наконец потушен

raketi otsinguala Endla looduskaitsealal Foto: kaitsevägi

Спасательному департаменту удалось потушить пожар в месте, где упала выпущенная испанским истребителем ракета. Эксперты Сил обороны исследуют территорию, но ракету до сих пор не нашли.
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Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

Umbusalduse avaldamine Narva linnavolikogu esimehele. Foto: Roman Vikulov, Delfi

По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
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Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

Kremli ööbikud, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
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Установлена личность финна, накануне скончавшегося во время задержания в Таллинне

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

Полиция установила личность финского гражданина, который накануне вторгся на территорию детского сада в центре Таллинна, а затем скончался на глазах полиции и медиков, информирует rus.err.ee.
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Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

Rummu Foto: Eero Vabamägi

Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое заявление Ратаса о попавших под подозрение нарвских депутатах и объявленный кандидат на должность министра предпринимательства

10.08.2018
Ситуация с расследованием коррупционных преступлений в Нарвском городском собрании продолжает развиваться. Сегодня подозрения были предъявлены еще трем депутатам фракции Центристской партии и в целом их уже восемь. Между тем, центральное правление ЦП считает, что на время следствия народные избранники должны покинуть свои места в горсобрании, а также в муниципальных предприятиях.
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Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
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