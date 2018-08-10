ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое заявление Ратаса о попавших под подозрение нарвских депутатах и объявленный кандидат на должность министра предпринимательства

Ситуация с расследованием коррупционных преступлений в Нарвском городском собрании продолжает развиваться. Сегодня подозрения были предъявлены еще трем депутатам фракции Центристской партии и в целом их уже восемь. Между тем, центральное правление ЦП считает, что на время следствия народные избранники должны покинуть свои места в горсобрании, а также в муниципальных предприятиях. Соцдемы определились с кандидатом на место министра по предпринимательству. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Развязка в Хааберсти превратилась в турбо-кольцо, сегодня заработают светофоры
Работы на транспортной развязке в Хааберсти, производящиеся по заказу Таллиннского коммунального департамента, подходят к своему завершению, сегодня на перекрестке будут включены светофоры, сообщает Раэпресс. Loe edasi…
ВИДЕО: ”Мы никакого взрыва не слышали!” Местные узнали о ракете из СМИ
Люди, живущие вблизи к предполагаемому месту приземления ракеты, как один утверждают: во вторник они не слышали ни шума, ни взрыва. Loe edasi…
Ратас: получившие подозрение члены Нарвского горсобрания не могут продолжать на своих местах
Сегодня правление Центристской партии обсудило предъявленные членам Нарвского горсобрания подозрения и решило, что получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также отойти от руководящих должностей в городских учреждениях. Loe edasi…
После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки
Управа района Кесклинн хочет повысить безопасность во всех детских садах района и предложит им возможность установить тревожные кнопки. Loe edasi…
Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?
Директор фирмы Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, сказал изданию Eesti Ekspress, что в Эстонии вести дела им тяжело и есть соблазн перевести бизнес за границу. Loe edasi…
ФОТО: "Мастер кухни" обманывал людей в России, Литве и Латвии. На очереди Эстония?
Владимир Байрак, привлекающий доверчивых людей невысокими ценами и приятным общением, потом исчезает с полученными деньгами. Сейчас он со своим "бизнесом" перебрался в Латвию. Loe edasi…
Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием
Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму. Loe edasi…
В пятницу — жарко, к вечеру — гроза. А что на выходных?
ФОТО: Пожар на месте приземления выпущенной испанским истребителем ракеты наконец потушен
Спасательному департаменту удалось потушить пожар в месте, где упала выпущенная испанским истребителем ракета. Эксперты Сил обороны исследуют территорию, но ракету до сих пор не нашли. Loe edasi…
Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях
По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову. Loe edasi…
Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей. Loe edasi…
Установлена личность финна, накануне скончавшегося во время задержания в Таллинне
Полиция установила личность финского гражданина, который накануне вторгся на территорию детского сада в центре Таллинна, а затем скончался на глазах полиции и медиков, информирует rus.err.ee. Loe edasi…
Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли. Loe edasi…