ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое заявление Ратаса о попавших под подозрение нарвских депутатах и объявленный кандидат на должность министра предпринимательства

Сегодня правление Центристской партии обсудило предъявленные членам Нарвского горсобрания подозрения и решило, что получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также отойти от руководящих должностей в городских учреждениях.

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После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки

Foto: Anna Aurelia Minev

Управа района Кесклинн хочет повысить безопасность во всех детских садах района и предложит им возможность установить тревожные кнопки.

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Глава самой успешной фирмы Эстонии зол на государство: нам что, выводить бизнес за границу?

Tiit Blaat

Директор фирмы Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, сказал изданию Eesti Ekspress, что в Эстонии вести дела им тяжело и есть соблазн перевести бизнес за границу.

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ФОТО: "Мастер кухни" обманывал людей в России, Литве и Латвии. На очереди Эстония?

фото иллюстративное DELFI / Orestas Gurevičius

Владимир Байрак, привлекающий доверчивых людей невысокими ценами и приятным общением, потом исчезает с полученными деньгами. Сейчас он со своим "бизнесом" перебрался в Латвию.

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Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием

Foto: Dagne Mihkels

Многие до сих пор не знают: постоянное словесное ущемление — это тоже преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

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В пятницу — жарко, к вечеру — гроза. А что на выходных?

Äikesepilved Tallinna kohal Viimsist vaadatuna Foto: Saamuel

ТОП Мужчина пришел к женщине делать ремонт. Все кончилось любовным терроризмом, судом и наказанием 43 евро за два стакана воды и кофе? Угадайте, о каком городе идет речь Журналист: выпущенная испанским истребителем ракета — это самая лучшая новость недели

Читайте, какая погода ожидается в ближайшей дни! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

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Забастовка пилотов Ryanair затронула и Эстонию

В результате крупнейшей забастовки пилотов авиакомпании Ryanair отменен в том числе назначенный на пятницу, 10 августа, вечерний рейс Бремен-Таллинн, сообщает rus.err.ee.

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Жителя Петербурга будут судить за вывод в Эстонию 5,5 млн евро

Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонию свыше 400 млн рублей или свыше 5,5 млн евро.

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ФОТО: Пожар на месте приземления выпущенной испанским истребителем ракеты наконец потушен

raketi otsinguala Endla looduskaitsealal Foto: kaitsevägi

Спасательному департаменту удалось потушить пожар в месте, где упала выпущенная испанским истребителем ракета. Эксперты Сил обороны исследуют территорию, но ракету до сих пор не нашли.

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Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях