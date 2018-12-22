ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое снижение количества заключенных в Эстонии, взрыв на шахте в России

За последнее десятилетие решительно сократилось число заключенных в эстонских тюрьмах, но продолжает оставаться одним из самых высоких в ЕС.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров оказались заблокированными 9 горняков, и, как считают следователи, погибли.
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В Тарту столкнулись BMW и Volvo: семилетняя девочка доставлена в больницу
Не впервые появилась новая партия, обещающая изменения в политике и реализацию свежих идей. Попробуем проанализировать предыдущие попытки и выполнимость планов Eesti 200 изменить эстонскую политику, пишет в "МК-Эстонии" обозреватель Валерий Сайковский. Loe edasi…
ГРАФИК: В эстонских тюрьмах чуть более 2600 заключенных. Смотрите, как менялось их число в последнее десятилетие
По данным министерства юстиции, на данный момент в эстонских тюрьмах содержится 2614 заключенных, из которых 2054 — уже осуждены, а 560 — пока только арестованы. Loe edasi…
В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки. Сайт Кремля поправил самые дикие
Издание "Открытые медиа" насчитало в ответах президента Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции 20 декабря по меньшей мере 23 фактических ошибки или явных искажений действительности. Loe edasi…
Социологическое исследование: дети в Эстонии верят в существование гномиков до 6-7 лет. Эстонцы и русские покупают разные елки
Большой опрос, проведенный перед Рождеством среди 1100 жителей Эстонии, показал, что свыше трети детей верят в существование гномиков до 6-7 лет, а церковь в Сочельник или в первый день Рождества посещают меньше 20% опрошенных. Loe edasi…
ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?!
В четверг гражданин Латвии Иварс Граудинш опубликовал в соцсетях видео, зафиксировавшее, как с помощью экскаватора эстонскую почву перемещают на территорию Латвии, сообщило издание Maaleht. Loe edasi…
В Дании принят закон об обязательном рукопожатии при получении гражданства. Его разработали из-за иммигрантов-мусульман
Парламент Дании одобрил закон, который обязывает пожимать руку бургомистру во время церемонии получения гражданства. Его вводят из-за мусульман, которые по религиозным соображениям отказываются жать руку представителям другого пола, если они не связаны с ними кровными узами, сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times. Loe edasi…
ФОТО: Первый дополнительный поезд доставил из Москвы туристов, желающих провести праздники в эстонской столице
Сегодня в 12.45 в Таллинн прибыл первый дополнительный поезд из Москвы — регулярных рейсов не хватает, чтобы привезти в эстонскую столицу всех желающих провести в ней зимние праздники россиян. Loe edasi…
Латвийская пищевая промышленность излечилась от последствий российского эмбарго
Объемы экспорта продукции латвийской пищевой промышленности в этом году выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказала председатель совета Латвийской ассоциации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре, передает латвийский Delfi cо ссылкой на LETA. Loe edasi…
В Силламяэскую ТЭЦ сделают крупнейшие за многие годы инвестиции. Когда начнут сокращать рабочую силу?
В этом году у предприятия-поставщика тепла для Силламяэ и силламяэской портовой зоны АО ”Silpower”, или силламяэской ТЭЦ, сменился исполнительный руководитель. Членом правления предприятия стал Вяйно Сарнет, для которого это уже ”второе пришествие” на ТЭЦ: он возглавлял её в 2003-2007 годах. Loe edasi…
Не оформленные официально отношения в браке могут оставить человека без всего — его могут даже выкинуть на улицу! ”Мы живем с Иваном в гражданском браке"
”Мы живем с Иваном в гражданском браке уже более тридцати лет, — рассказывает Татьяна. — Квартира — мужа, у него есть дочь. И вот уже три года муж на группе, я у него опекун. Дочь не помогает. Недавно оформили ему опекунство до конца жизни. Но я тоже сама инвалид, и мы оба на пенсии. И, положа руку на сердце, я очень боюсь остаться на улице, если с ним что-то случится”. "МК-Эстония" разобралась, какие права есть у тех, кто живет в так называемом гражданском браке и что будет, если один из пары станет инвалидом, заболеет или умрет? Loe edasi…
ВИДЕО: Следственный комитет РФ считает заблокированных в горящей шахте горняков погибшими
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров заблокированы 9 горняков. "Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли", дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ. Loe edasi…
Власти финских городов хотят упростить трудоустройство иммигрантов. ”Нужно начинать образование, несмотря на уровень финского языка”
Власти многих крупных городов Финляндии устали от многочисленных экспериментальных проектов по интеграции иммигрантов. Помимо Центров занятости и муниципальных услуг, в городах могут существовать десятки различных пилотных проектов по трудоустройству иммигрантов, многие из которых кратковременны, рассказывает финский портал Yle. Loe edasi…
Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь. Смотрите средние цены на квартиры в крупнейших муниципалитетах Эстонии