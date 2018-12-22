ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое снижение количества заключенных в Эстонии, взрыв на шахте в России

По данным министерства юстиции, на данный момент в эстонских тюрьмах содержится 2614 заключенных, из которых 2054 — уже осуждены, а 560 — пока только арестованы.

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В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки. Сайт Кремля поправил самые дикие

Vladimir Putin Foto: Mihhail Tereštšenko, TASS

Издание "Открытые медиа" насчитало в ответах президента Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции 20 декабря по меньшей мере 23 фактических ошибки или явных искажений действительности.

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Социологическое исследование: дети в Эстонии верят в существование гномиков до 6-7 лет. Эстонцы и русские покупают разные елки

Kuressaares algas advendiaeg, kuusel süttisid tuled ja taevataat paotas taevaluukide vahelt ka lund Foto: Irina Mägi

Большой опрос, проведенный перед Рождеством среди 1100 жителей Эстонии, показал, что свыше трети детей верят в существование гномиков до 6-7 лет, а церковь в Сочельник или в первый день Рождества посещают меньше 20% опрошенных.

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ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?!

В четверг гражданин Латвии Иварс Граудинш опубликовал в соцсетях видео, зафиксировавшее, как с помощью экскаватора эстонскую почву перемещают на территорию Латвии, сообщило издание Maaleht.

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В Дании принят закон об обязательном рукопожатии при получении гражданства. Его разработали из-за иммигрантов-мусульман

mosleminaine Foto: Bernat Armangue, AP

ТОП В ответах Путина на большой пресс-конференции насчитали 23 ошибки. Сайт Кремля поправил самые дикие ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?! Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно

Парламент Дании одобрил закон, который обязывает пожимать руку бургомистру во время церемонии получения гражданства. Его вводят из-за мусульман, которые по религиозным соображениям отказываются жать руку представителям другого пола, если они не связаны с ними кровными узами, сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times.

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ФОТО: Первый дополнительный поезд доставил из Москвы туристов, желающих провести праздники в эстонской столице

Foto: Kristjan Järv

Сегодня в 12.45 в Таллинн прибыл первый дополнительный поезд из Москвы — регулярных рейсов не хватает, чтобы привезти в эстонскую столицу всех желающих провести в ней зимние праздники россиян.

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Латвийская пищевая промышленность излечилась от последствий российского эмбарго

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Объемы экспорта продукции латвийской пищевой промышленности в этом году выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказала председатель совета Латвийской ассоциации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре, передает латвийский Delfi cо ссылкой на LETA.

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В Силламяэскую ТЭЦ сделают крупнейшие за многие годы инвестиции. Когда начнут сокращать рабочую силу?