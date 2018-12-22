22.12.2018, 21:47

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое снижение количества заключенных в Эстонии, взрыв на шахте в России


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резкое снижение количества заключенных в Эстонии, взрыв на шахте в России
Foto: RIA Novosti

За последнее десятилетие решительно сократилось число заключенных в эстонских тюрьмах, но продолжает оставаться одним из самых высоких в ЕС.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров оказались заблокированными 9 горняков, и, как считают следователи, погибли.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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ФОТО: Первый дополнительный поезд доставил из Москвы туристов, желающих провести праздники в эстонской столице

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Сегодня в 12.45 в Таллинн прибыл первый дополнительный поезд из Москвы — регулярных рейсов не хватает, чтобы привезти в эстонскую столицу всех желающих провести в ней зимние праздники россиян.
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Латвийская пищевая промышленность излечилась от последствий российского эмбарго

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Объемы экспорта продукции латвийской пищевой промышленности в этом году выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказала председатель совета Латвийской ассоциации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре, передает латвийский Delfi cо ссылкой на LETA.
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В Силламяэскую ТЭЦ сделают крупнейшие за многие годы инвестиции. Когда начнут сокращать рабочую силу?

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В этом году у предприятия-поставщика тепла для Силламяэ и силламяэской портовой зоны АО ”Silpower”, или силламяэской ТЭЦ, сменился исполнительный руководитель. Членом правления предприятия стал Вяйно Сарнет, для которого это уже ”второе пришествие” на ТЭЦ: он возглавлял её в 2003-2007 годах.
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Не оформленные официально отношения в браке могут оставить человека без всего — его могут даже выкинуть на улицу! ”Мы живем с Иваном в гражданском браке"

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”Мы живем с Иваном в гражданском браке уже более тридцати лет, — рассказывает Татьяна. — Квартира — мужа, у него есть дочь. И вот уже три года муж на группе, я у него опекун. Дочь не помогает. Недавно оформили ему опекунство до конца жизни. Но я тоже сама инвалид, и мы оба на пенсии. И, положа руку на сердце, я очень боюсь остаться на улице, если с ним что-то случится”. "МК-Эстония" разобралась, какие права есть у тех, кто живет в так называемом гражданском браке и что будет, если один из пары станет инвалидом, заболеет или умрет?
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ВИДЕО: Следственный комитет РФ считает заблокированных в горящей шахте горняков погибшими

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров заблокированы 9 горняков. "Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли", дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
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Власти финских городов хотят упростить трудоустройство иммигрантов. ”Нужно начинать образование, несмотря на уровень финского языка”

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