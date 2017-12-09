ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резервисты на учениях, премия Ильвесу и авария с участием полиции и скорой

Сегодня, 9 декабря, президент, премьер, министр обороны и командующий Силами обороны посетили учения "Шип-2017". Также стало известно, что Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности. В этот же день на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием машин полиции и скорой помощи. Эти и другие новости этой субботы — в нашей традиционной подборке.

ФОТО И ВИДЕО: Президент, премьер, министр обороны и командующий Силами обороны посетили учения "Шип-2017"

President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister külastasid õppust Okas Foto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Сегодня президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны Рихо Террас посетили полигон Сиргала, чтобы встретиться с резервистами и ознакомиться с обучением в рамках дополнительных учебных сборов "Шип-2017" (Okas 2017).

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ФОТО и ВИДЕО: Ратас об участвующих в учениях резервистах: это пример патриотизма

Peaminister Jüri Ratas külastas õppust Okas 2017 Foto: kaitsevägi

Премьер-министр Юри Ратас выразил свою признательность резервистам, которые принимают участия в учениях Сил обороны Okas 2017, сообщает коммуникационное бюро правительства.

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Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

В Гарвардском университете в США в следующий вторник вручат президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу премию мирового лидера в области кибербезопасности.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием машин полиции и скорой помощи

Avarii Tallinn-Narva maanteel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В субботу в первой половине дня на 156 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием нескольких легковых машин и пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без серьезно пострадавших.

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ФОТО DELFI: Из-за сломавшегося трамвая в центре Таллинна образовались пробки

Trammi rikkest tekkinud ummikud Vabaduse väljaku lähedal Foto: Taavi Sepp

Сегодня вечером около пяти часов в центре Таллинна на перекрестке Эстониа пуйестеэ и Пярнуского шоссе сломался трамвай. Из-за этого в центре образовались большие пробки.

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Нарвский Александровский собор превратят в центр экстремального спорта или во что-то еще похлеще?

Roman Vikulov, Delfi

В рамках дня обсуждений BAZAR, во второй раз прошедшего в Нарве, состоялась дискуссия по вопросу дальнейшей судьбы здания лютеранского Александровского собора, весной прошлого года пущенного с молотка после банкротства лютеранского Александровского прихода, а осенью 2016-го выкупленного государством.

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Счастливчик из Эстонии выиграл в Eurojackpot более 320 000 евро

Eurojackpot Foto: Iltasanomat

В пятницу в лотерее Eurojackpot удачливый игрок из Эстонии выиграл на призовом уровне 5+1 321 831,80 евро. Выигрышный билет был куплен в Viimsi Selver.

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Умер Леонид Броневой

Leonid Bronevoi Foto: Filippov Alexei, ITAR-TASS

На 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Прощание в артистом пройдет в театре ”Ленком”, в котором он служил в последние годы. О дате прощания и похорон будет известно позже.

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Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор

Kiiev Foto: Sergei Supinsky, AFP

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в пятницу вечером был задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных

KURADILE PALGATÖÖ! Paljud arvavad, et eraettevõtluses saabub kähku rikkus. Argipäev on paraku märksa hallim. Foto: Hendrik Osula

Несмотря на постоянные разговоры о нехватке рабочей силы, поиски новой работы с разумной зарплатой могут затянуться на годы, пишет Eesti Ekspress и приводит статистику безработных по сферам деятельности.

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РЕЙТИНГ: Немецкие эксперты назвали автомобили, которые с большой долей вероятности быстро сломаются

Tehnoülevaatus Foto: Hendrik Osula

Немецкий союз организаций по проведению технадзора в своем рапорте отмечает, что европейские машины становятся все более прочными, а качество японских авто падает, пишет Kauppalehti.

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Отправляясь на заработки за пределы Эстонии, многие лишь теряют время и остаются без денег

Foto: Eero Vabamägi

Прежде чем ехать за границу на работу, нужно знать немало обязательных вещей, которые помогут избежать разных неприятных ситуаций. Например, нужно обязательно знать, куда обращаться, если работодатель не платит зарплату или если возникла еще какая-нибудь неприятная ситуация. О том, как можно решить самые часто возникающие проблемы во время работы за кордоном, разбиралась ”МК-Эстония”.

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Глава Финского института: в Эстонии нам нужно обращать больше внимания на русскоязычных

Глава Финского института Ану Лайтила рассказала главреду ”Учительской газеты” Хейки Раудла об изучении финского языка в эстонских школах и необходимости обращать больше внимания на русскоязычных жителей нашей страны, о ценностях Северных стран и тоннеле между Таллинном и Хельсинки.

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Чтобы не было неприятных сюрпризов! Разрушаем пять самых популярных мифов о туристической страховке

Panthermedia / Scanpix

Несмотря на то, что сегодня люди значительно более независимы в организации своих путешествий, многие не понимают ценности страхования путешествий. Причем зачастую путешественники уверены в вещах, которые действительности не соответствуют. Мы расскажем о пяти самых распространенных мифах о страховании путешествий.

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