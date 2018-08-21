ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой

Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах, и ее представители движения уже делают явно предвыборные заявления.
Лана Линк — часто говорящая на русском языке уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI: Президент Рюйтель на приеме — об отношении к селфи и речи Кальюлайд
Вчера на президентском приеме президент Рюйтель сказал корреспонденту, что о селфи он особо не слышал и делал их мало. И потому решился сфотографироваться таким образом с журналистом. Loe edasi…
ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше
”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Как президент Кальюлайд на приеме спасалась от ливня?
Вчерашний президентский прием по случаю Дня восстановления независимости Эстонии выдался поистине ненастным. Но, как известно, плохой погоды не бывает — бывает неподходящая одежда. Loe edasi…
РЕШЕНО: Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах в Рийгикогу
Сегодня совет политического движения Eesti 200 решил, что движение будет участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году и осенью в этих целях будет создана партия. Loe edasi…
В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов. Loe edasi…
ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства
Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных. Loe edasi…
На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться
В день восстановления независимости ЭР на Петровской площади в Нарве мужчина осквернил флаг Эстонии, бросив его в лужу и потоптавшись по нему. Loe edasi…
В Индии арестовали мужчину-модель Владислава из Эстонии, который якобы пьянствовал, дебоширил и домогался до женщин
Полиция Индии задержала близ Нью-Дели в Гуруграме мужчину-модель с гражданством Эстонии после того, как местные жители на него пожаловались: якобы он пил, дебоширил и домогался до местной женщины. Loe edasi…
ВИДЕО И ФОТО: В Тарту завелась банда юных автовандалов-граффитчиков, злостно уничтожающих машины
В ночь на 31 июля в Тарту, на окраине, на улице Тяхе компания молодых людей украла с парковки BMW. Там действует мастерская по ремонту автомобилей Maz Eesti, и ее директор Хейки Тялли призвал общественность через соцсеть опознать вандалов. По его словам, это компания из семи человек, им — от 13 до 20 лет. Loe edasi…
Мужчина поставлял в Тартускую тюрьму книги на русском языке, начиненные фентанилом. Но пойман был
Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 30-летнего Алексея Сыркова в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме. В качестве наказания ему было назначено четыре года тюремного заключения. Loe edasi…
Почти 50 000 евро наличными и прочее. Во время фестиваля Weekend Пярну накрыла волна краж и насилия
Из пресс-релиза Ляэнеской префектуры следует, что во время фестиваля Weekend в Пярну произошло исключительно много краж и нападений. Loe edasi…
ФОТО: В Нарвском музее хотят сделать катания на судах по водохранилищу и Нарове постоянной туристической услугой
Успех судна ”Турм”, являющегося копией настоящего корабля викингов и пять дней катавшего по Нарвскому водохранилищу, по нарвской ”Венеции” нарвитян и гостей города, вдохновил руководство Нарвского музея на то, чтобы сделать прогулки на лодках по местным водоемам постоянно действующей туристической услугой. Loe edasi…