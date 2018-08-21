ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой

Вчера на президентском приеме президент Рюйтель сказал корреспонденту, что о селфи он особо не слышал и делал их мало. И потому решился сфотографироваться таким образом с журналистом.

Loe edasi…

ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше

Lugeja foto

”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель.

Loe edasi…

ФОТО DELFI: Как президент Кальюлайд на приеме спасалась от ливня?

Oliver Tsupsmann

Вчерашний президентский прием по случаю Дня восстановления независимости Эстонии выдался поистине ненастным. Но, как известно, плохой погоды не бывает — бывает неподходящая одежда.

Loe edasi…

РЕШЕНО: Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах в Рийгикогу

Foto: Tiit Blaat

Сегодня совет политического движения Eesti 200 решил, что движение будет участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году и осенью в этих целях будет создана партия.

Loe edasi…

В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

Foto: DOMINIC EBENBICHLER, REUTERS

На юге Швеции недалеко от аэродрома Роннебю упал истребитель Jas 39 Gripen, сообщают 21 августа Силы обороны страны.

Loe edasi…

Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

Фото: Россельхознадзор

ТОП ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства не говорящий на госязыке русский политик - вполне реально

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов.

Loe edasi…

ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.

Loe edasi…

На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться

Foto: Taavi Sepp

В день восстановления независимости ЭР на Петровской площади в Нарве мужчина осквернил флаг Эстонии, бросив его в лужу и потоптавшись по нему.

Loe edasi…

В Индии арестовали мужчину-модель Владислава из Эстонии, который якобы пьянствовал, дебоширил и домогался до женщин