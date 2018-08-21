21.08.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой
Foto: Tiit Blaat

Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах, и ее представители движения уже делают явно предвыборные заявления.

Лана Линк — часто говорящая на русском языке уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
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Трамп назвал условия снятия санкций с России

Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga Foto: Priit Simson

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций.
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ВИДЕО DELFI: Президент Рюйтель на приеме — об отношении к селфи и речи Кальюлайд

Вчера на президентском приеме президент Рюйтель сказал корреспонденту, что о селфи он особо не слышал и делал их мало. И потому решился сфотографироваться таким образом с журналистом.
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ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше

Lugeja foto

”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель.
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ФОТО DELFI: Как президент Кальюлайд на приеме спасалась от ливня?

Oliver Tsupsmann

Вчерашний президентский прием по случаю Дня восстановления независимости Эстонии выдался поистине ненастным. Но, как известно, плохой погоды не бывает — бывает неподходящая одежда.
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РЕШЕНО: Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах в Рийгикогу

Foto: Tiit Blaat

Сегодня совет политического движения Eesti 200 решил, что движение будет участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году и осенью в этих целях будет создана партия.
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В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

Foto: DOMINIC EBENBICHLER, REUTERS

На юге Швеции недалеко от аэродрома Роннебю упал истребитель Jas 39 Gripen, сообщают 21 августа Силы обороны страны.
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Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

Фото: Россельхознадзор

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов.
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ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.
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На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться

Foto: Taavi Sepp

В день восстановления независимости ЭР на Петровской площади в Нарве мужчина осквернил флаг Эстонии, бросив его в лужу и потоптавшись по нему.
Loe edasi…

В Индии арестовали мужчину-модель Владислава из Эстонии, который якобы пьянствовал, дебоширил и домогался до женщин

Foto: India politsei

Полиция Индии задержала близ Нью-Дели в Гуруграме мужчину-модель с гражданством Эстонии после того, как местные жители на него пожаловались: якобы он пил, дебоширил и домогался до местной женщины.
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ВИДЕО И ФОТО: В Тарту завелась банда юных автовандалов-граффитчиков, злостно уничтожающих машины

В ночь на 31 июля в Тарту, на окраине, на улице Тяхе компания молодых людей украла с парковки BMW. Там действует мастерская по ремонту автомобилей Maz Eesti, и ее директор Хейки Тялли призвал общественность через соцсеть опознать вандалов. По его словам, это компания из семи человек, им — от 13 до 20 лет.
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фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

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Почти 50 000 евро наличными и прочее. Во время фестиваля Weekend Пярну накрыла волна краж и насилия

Weekendi telkla Foto: Kiur Kaasik

Из пресс-релиза Ляэнеской префектуры следует, что во время фестиваля Weekend в Пярну произошло исключительно много краж и нападений.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой

21.08.2018
Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах, и ее представители движения уже делают явно предвыборные заявления.

Лана Линк — часто говорящая на русском языке уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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ВИДЕО И ФОТО: В Тарту завелась банда юных автовандалов-граффитчиков, злостно уничтожающих машины

21.08.2018
В ночь на 31 июля в Тарту, на окраине, на улице Тяхе компания молодых людей украла с парковки BMW. Там действует мастерская по ремонту автомобилей Maz Eesti, и ее директор Хейки Тялли призвал общественность через соцсеть опознать вандалов. По его словам, это компания из семи человек, им — от 13 до 20 лет.
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Успех судна ”Турм”, являющегося копией настоящего корабля викингов и пять дней катавшего по Нарвскому водохранилищу, по нарвской ”Венеции” нарвитян и гостей города, вдохновил руководство Нарвского музея на то, чтобы сделать прогулки на лодках по местным водоемам постоянно действующей туристической услугой.
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