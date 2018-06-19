19.06.2018, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж с парома "Петербург" и последствия сильного ветра


rus.delfi.ee
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Venemaa laev Peterburg
Venemaa laev Peterburg Foto: Rauno Volmar

Сегодня сильные порывы ветра нанесли ущерб в Таллинне и Харьюмаа. Недалеко от Саку на железную дорогу упало дерево. Смотрите также репортаж Delfi с арестованного в Эстонии российского парома "Петербург".

ФОТО и ВИДЕО: Сильный ветер снес крышу столичной многоэтажки на Эхитаяте теэ

Сегодня в Таллинне после обеда в результате сильных порывов ветра была повреждена крыша девятиэтажного дома, расположенного на Эхитаяте теэ, 68.
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При пересечении российской границы в Ивангороде больше не надо вручную заполнять миграционные карты

vecherka.ee

Если до сих пор следующие из Эстонии в Россию через Ивангород обладатели иностранных (не российских) паспортов должны были заполнять миграционные карты вручную, то теперь их распечатывает на принтере российский пограничный служащий, а пересекающий российскую границу иностранный гражданин должен лишь поставить подпись, пишет tribuna.ee.
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Шантаж и безысходность: безработные из Пярнумаа продавали своих женщин другим мужчинам

Illustratsioon: Illustratsioonid: Gerti Saaler

"Я не нашла другого решения, как только исполнять его желания. Я была в ловушке", — рассказала одна из жертв следователям. Оба мужчины воспользовались материальной и психологической зависимостью женщин, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Жили в долг, брали кредиты". Капитан арестованного в Эстонии "Петербурга" провел экскурсию по парому

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Корреспонденты портала Delfi побывали на российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре.
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ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге открытым пламенем полыхала машина BMW

Сегодня вечером в деревне Курна загорелась машина BMW. Люди в результате инцидента не пострадали.
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ВИДЕО: МуПо вместе с неравнодушными гражданами спасли жестоко сброшенных с крыши птенцов чайки

В пятницу читательница Delfi стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Но не все люди жестоки! Муниципальная полиция поделилась с Delfi видео того, как они пытались поймать выживших птенцов, чтобы передать их Союзу защиты диких животных. Поймать птенцов им помогли неравнодушные молодые люди, проходившие мимо.
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Сегодня еще один популярный таллиннский гипермаркет стал круглосуточным

Foto: Prisma

Как минимум до осени Prisma будет держать расположенный в мустамяэском торговом центре Mustika гипермаркет круглосуточно открытым, чтобы предоставить людям больше гибкости в реализации своих летних планов.
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ВИДЕО: В Таллинне дерево упало на припаркованные автомобили

Поднявшийся ветер опять привел к падению деревьев в Таллинне. На этот раз дерево упало в таллиннском районе Кристийне, на припаркованные на улице Сеэби автомобили, что зафиксировало видео, приcланное читателем Delfi.
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ДНЕВНИК ЧМ-2018: В осечках фаворитов виноваты, конечно же, русские!

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Почему сборные-фавориты оступаются? Ответ — в России слишком хорошо. Да-да, по-другому вряд ли можно объяснить неудачи практически всех фаворитов турнира.
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ФОТО читателя Delfi: Осторожно, опасные животные! В Ласнамяэ две собаки без поводков загрызли домашнего кота

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В субботу в 18:30 у дома по адресу Юмера, 21 в Ласнамяэ две собаки без поводков напали на кота и загрызли его до смерти, пишет читательница Delfi. Собаки прибежали неизвестно откуда, хозяина видно не было ни во время нападения, ни после.
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Если до сих пор следующие из Эстонии в Россию через Ивангород обладатели иностранных (не российских) паспортов должны были заполнять миграционные карты вручную, то теперь их распечатывает на принтере российский пограничный служащий, а пересекающий российскую границу иностранный гражданин должен лишь поставить подпись, пишет tribuna.ee.
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