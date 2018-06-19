ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж с парома "Петербург" и последствия сильного ветра

Если до сих пор следующие из Эстонии в Россию через Ивангород обладатели иностранных (не российских) паспортов должны были заполнять миграционные карты вручную, то теперь их распечатывает на принтере российский пограничный служащий, а пересекающий российскую границу иностранный гражданин должен лишь поставить подпись, пишет tribuna.ee.

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Шантаж и безысходность: безработные из Пярнумаа продавали своих женщин другим мужчинам

Illustratsioon: Illustratsioonid: Gerti Saaler

"Я не нашла другого решения, как только исполнять его желания. Я была в ловушке", — рассказала одна из жертв следователям. Оба мужчины воспользовались материальной и психологической зависимостью женщин, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Жили в долг, брали кредиты". Капитан арестованного в Эстонии "Петербурга" провел экскурсию по парому

Корреспонденты портала Delfi побывали на российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре.

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ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге открытым пламенем полыхала машина BMW

Сегодня вечером в деревне Курна загорелась машина BMW. Люди в результате инцидента не пострадали.

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ВИДЕО: МуПо вместе с неравнодушными гражданами спасли жестоко сброшенных с крыши птенцов чайки

В пятницу читательница Delfi стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Но не все люди жестоки! Муниципальная полиция поделилась с Delfi видео того, как они пытались поймать выживших птенцов, чтобы передать их Союзу защиты диких животных. Поймать птенцов им помогли неравнодушные молодые люди, проходившие мимо.

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Сегодня еще один популярный таллиннский гипермаркет стал круглосуточным

Foto: Prisma

Как минимум до осени Prisma будет держать расположенный в мустамяэском торговом центре Mustika гипермаркет круглосуточно открытым, чтобы предоставить людям больше гибкости в реализации своих летних планов.

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ВИДЕО: В Таллинне дерево упало на припаркованные автомобили