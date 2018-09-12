12.09.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из ночной Prisma, самосуд подростков над сверстником и стрельба в Нарве


rus.delfi.ee
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24/7 Prisma Linnamäe tee
24/7 Prisma Linnamäe teeFoto: Taavi Sepp

- ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов.
- ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу.
- Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте.

ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов

24/7 Prisma Linnamäe tee Foto: Taavi Sepp

В ночь со вторника на среду магазин Lasnamäe Prisma впервые приступил к работе в круглосуточном режиме.
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ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
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Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

Relv Foto: Vallo Kruuser

Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину.
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ФОТО: Страсти вокруг госизмены и национального вопроса. Хельме и Ратас схлестнулись в словесной перепалке

Ilmar Saabas

Сегодня на инфочасе Рийгикогу в свете недавнего скандала с госизменой между Мартом и Мартином Хельме и Юри Ратасом произошла словесная перепалка.
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ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
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Самооборона или жестокая попытка убийства — что же на самом деле произошло на мосту Мустакиви?

Illustratsioon: Toom Tragel

С той душной летней ночи, когда на мосту Мустакиви в Таллинне дорожный рабочий пустил пулю в голову прохожему, прошло шесть недель, пишет Eesti Päevaleht.
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15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок

Illustratsioon: Ats Nukki

15-летнего главаря молодежной банды района Раадику в Ласнамяэ на девять месяцев посадили в тюрьму. Приговор вступил в силу на прошлой неделе, пишет Eesti Ekspress.
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Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы

Foto: Andres Putting

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Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
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Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

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Исследование, проведенное по заказу Института финансов, показало, что почти треть жителей Эстонии считают, что они принадлежат к среднему классу, сообщает институт.
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АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

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Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

12.09.2018
Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из ночной Prisma, самосуд подростков над сверстником и стрельба в Нарве

12.09.2018
- ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов.
- ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу.
- Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте.
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Расследование: "Новичок" испытали на людях в СССР в 1982-м, его первые жертвы появились в 90-х

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АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

12.09.2018
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.
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Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
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12.09.2018
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
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