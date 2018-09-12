ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из ночной Prisma, самосуд подростков над сверстником и стрельба в Нарве

Сегодня на инфочасе Рийгикогу в свете недавнего скандала с госизменой между Мартом и Мартином Хельме и Юри Ратасом произошла словесная перепалка.

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ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.

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Самооборона или жестокая попытка убийства — что же на самом деле произошло на мосту Мустакиви?

Illustratsioon: Toom Tragel

С той душной летней ночи, когда на мосту Мустакиви в Таллинне дорожный рабочий пустил пулю в голову прохожему, прошло шесть недель, пишет Eesti Päevaleht.

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15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок

Illustratsioon: Ats Nukki

15-летнего главаря молодежной банды района Раадику в Ласнамяэ на девять месяцев посадили в тюрьму. Приговор вступил в силу на прошлой неделе, пишет Eesti Ekspress.

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Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы

Foto: Andres Putting

ТОП ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу добавлен комментарий матери жертвы Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы кто прав? магазин объясняет 15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок

Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.

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Относите себя к среднему классу? Исследование показывает, какой должна быть зарплата, чтобы не быть "бедным"

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Исследование, проведенное по заказу Института финансов, показало, что почти треть жителей Эстонии считают, что они принадлежат к среднему классу, сообщает институт.

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АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.

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