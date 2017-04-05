ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из Петербурга и имена погибших в теракте

В среду, 5 апреля, корреспондент Delfi второй день назодился в Петербурге, где 3 апреля произошел теракт в метро. Также официально были названы имена погибших.

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Люди сообщают в экстренную службу обо всем, что кажется подозрительным

Peterburi, metroo, terroriakt Foto: Roman Starapopov

Утром, около 10:00, в Санкт-Петербурге были закрыты

станции метро "Сенная площадь" и переходы на "Садовую" и "Спасскую".

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СПИСОК: Установлены личности всех погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Peterburi, metroo, terroriakt Foto: Roman Starapopov

Установлены личности всех погибших в результате взрыва в метро в Петербурге. Об этом сообщается в поступившем в "Газету.Ru" пресс-релизе Следственного комитета.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что происходило во время теракта в Петербурге

Terrorirünnak Peterburis Foto: Ekspress Meedia

3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.

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В пятницу изменится порядок пересечения границы Европейского Союза

Narva Foto: Tiit Blaat

7 апреля вступает в силу изменение в Шенгенских пограничных предписаниях, согласно которым при пересечении границ Европейского союза как на въезде, так и на выезде будут более основательно проверяться граждане Европейского Союза и члены их семей.

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”Семь кругов ада” одной пациентки: как доказать, что у тебя нет шизофрении

Shuterstock

Во время визита к семейному врачу работающая логопедом женщина случайно обнаружила в своей цифровой истории болезни ужасающий диагноз — шизофрения. Уже полтора месяца женщина обивает пороги различных инстанций, но данные о недуге, которого у нее нет, не спешат исчезнуть из ее карты, пишет Eesti Päevaleht.

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Свежая рыба как символ мира. Украинские правозащитники — о Крыме, Донбассе и детях войны

Виктория Савчук (слева) и Александра Дворецкая (справа). Foto: Madis Veltman

”Бывали случаи, когда мать в поисках взятого в плен сына приходила к зданию бывшей службы безопасности в Луганске, и… в результате она до сих пор числится пропавшей без вести”.

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Аналитик: цены на старые квартиры в спальных районах необоснованно взвинчены

Martin Dremljuga

В связи с повышением спроса продавцы квартир в спальных районах стали взвинчивать цены, зачастую совершенно необоснованно.

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Задержанный в Ирландии наемный убийца — известный в эстонском преступном мире Имре Аракас

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

Центральная криминальная полиция подтвердила Delfi, что задержанный в Ирландии предполагаемый наемный убийца — никто иной как Имре Аракас. В Эстонии его давно связывали с преступным миром.

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У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на внушительную сумму

Tatjana Liksutova Tiit Blaat

Самая богатая женщина Эстонии 37-летняя Татьяна Ликсутова стала жертвой преступления, пишет Eesti Ekspress.

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ТОП 10 вещей, которые Samsung Galaxy S8 умеет делать, а iPhone 7 — нет

Samsung S8 Foto: Madis Veltman

Нет, кофе в постель пока не приносит, хотя за такие деньги (особенно S8+) и мог бы. Если вы всерьез раздумываете о покупке трубки, срочно читайте этот текст — будете знать, как тролить друзей и коллег с их жалкими "айфонами", пишет TechLife.

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