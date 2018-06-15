15.06.2018, 21:24

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из баров Ласнамяэ и гибель молодого человека, выпавшего с парома


rus.delfi.ee
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Kuivastus merre kukkunud või hüpanud mehe otsingud
Kuivastus merre kukkunud või hüpanud mehe otsingudFoto: Taavi Leppik

Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018? 24-летний парень утонул, выпав с парома.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Белоруссии

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Чуть больше двух лет назад в Белоруссии начали повышать пенсионный возраст. Что дала стране и ее гражданам реформа пенсионной системы, какие выводы для себя могут сделать россияне?
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”Природу якобы не загрязняют — полная чушь”. Откровения работающего на заводе в Финляндии эстоноземельца

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Эстоноземелец, успевший поработать на двух заводах по рафинированию древесины в Финляндии, описывает то, как там протекает работа за закрытыми дверьми. По его словам, природа очень сильно загрязняется, пишет Maaleht.
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Трамп назвал Крым российским перед лидерами G7

Donald Trump Foto: Jessica Kourkounis, AFP

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Президент США Дональд Трамп назвал Крым частью России, когда участвовал в саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке. Скандальное заявление политик сделал во время ужина 8 июня, когда члены клуба G7 обсуждали международные дела, сообщает BuzzFeed со ссылкой на анонимные дипломатические источники.
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ДНЕВНИК ЧМ-2018| Россия вынесла Саудовскую Аравию. Но это не гарантирует выход из группы

"Venemaa" Scanix/AP

14 июня в Москве официально был дан старт чемпионата мира по футболу 2018. В матче-открытия страна-хозяйка турнира разгромила сборную Саудовской Аравии 5:0.
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ОЛПЭ: надо ликвидировать саму Языковую инспекцию, а не увеличивать штрафы

Foto: Karli Saul

Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) считает, что идея законопроекта по десятикратному увеличению штрафа за незнание эстонского языка является очередной циничной провокацией правых партий, сообщает партия.
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ФОТО и ВИДЕО: Роскошный вид! Олег Осиновский строит в Тбилиси огромный комплекс с 3000 домов

Олег Осиновский уже боле трех лет занимается застройкой комплекса в центре Тбилиси в Грузии. На сегодняшний день закончено поле для гольфа с 18 дорожками. К горе подведены электричество, вода и канализация, чтобы построить там частные дома, виллы, многоэтажки и дуплексы — всего 3000 жилых зданий.
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ВИДЕО: Есть же добрые люди! Под Отепя машины остановились, чтобы дать лебединому семейству безопасно перейти дорогу

Недавно Delfi писал о том, как сложно было женщине получить помощь для транспортировки лебедей с Ярвевана теэ в Таллинне. На этом же видео, снятом под Отепя, видно, как машины специально останавливаются на дороге, чтобы дать лебединому семейство пройти в безопасное место.
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ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

Foto: KOKO Arhitektid, Balti Jaama Turg

Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.
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ФОТО: В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на ”Первом канале” показали собор на месте посольства Великобритании

Fotokollaž

На ”Первом канале” во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик с собором на на Смоленской набережной в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал ”МБХ Медиа”.
Loe edasi…

РЕПОРТАЖ DELFI ИЗ ЛАСНАМЯЭ: Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018?

Вчера, 14 июня, на московском стадионе ”Лужники” состоялась первая игра мундиаля, в которой сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома соперника — 5:0. Во время игры репортеры портала Delfi отправились в ласнамяэские бары, где показывают спортивные трансляции.
Loe edasi…

На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.
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ВИДЕО читателя: Через минуту после смены ряда в соседнем ряду произошла цепная авария

Видеорегистратор читателя Delfi запечатлел столкновение — в соседнем ряду микроавтобус устроил цепную аварию.
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ФОТО: Уругвай с минимальным счетом победил сборную Египта

Uruguay Scanpix

Завершился второй матч группы A чемпионата мира по футболу. Уругвай победил Египет (1:0). Единственый гол на 90-й минуте забил Хименес.
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ФОТО: Упавшего за борт с парома в порту Куйвасту 24-летнего мужчину нашли мертвым

Kuivastus merre kukkunud või hüpanud mehe otsingud Foto: Taavi Leppik

Во первой половине дня в пятницу, 15 июня, в порту Куйвасту с парома упал или прыгнул за борт 24-летний мужчина, а в 18:00 водолазы-добровольцы из Мухуской бригады обнаружили труп, пишет rus.err.ee.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из баров Ласнамяэ и гибель молодого человека, выпавшего с парома

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Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018? 24-летний парень утонул, выпав с парома.

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