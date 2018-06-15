ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из баров Ласнамяэ и гибель молодого человека, выпавшего с парома

Недавно Delfi писал о том, как сложно было женщине получить помощь для транспортировки лебедей с Ярвевана теэ в Таллинне. На этом же видео, снятом под Отепя, видно, как машины специально останавливаются на дороге, чтобы дать лебединому семейство пройти в безопасное место.

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ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

Foto: KOKO Arhitektid, Balti Jaama Turg

Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.

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ФОТО: В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на ”Первом канале” показали собор на месте посольства Великобритании

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На ”Первом канале” во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик с собором на на Смоленской набережной в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал ”МБХ Медиа”.

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РЕПОРТАЖ DELFI ИЗ ЛАСНАМЯЭ: Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018?

Вчера, 14 июня, на московском стадионе ”Лужники” состоялась первая игра мундиаля, в которой сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома соперника — 5:0. Во время игры репортеры портала Delfi отправились в ласнамяэские бары, где показывают спортивные трансляции.

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На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.

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