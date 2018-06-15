ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из баров Ласнамяэ и гибель молодого человека, выпавшего с парома

Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018? 24-летний парень утонул, выпав с парома.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Пенсионный возраст повысили, проблемы не решили: опыт Белоруссии
Чуть больше двух лет назад в Белоруссии начали повышать пенсионный возраст. Что дала стране и ее гражданам реформа пенсионной системы, какие выводы для себя могут сделать россияне? Loe edasi…
”Природу якобы не загрязняют — полная чушь”. Откровения работающего на заводе в Финляндии эстоноземельца
Эстоноземелец, успевший поработать на двух заводах по рафинированию древесины в Финляндии, описывает то, как там протекает работа за закрытыми дверьми. По его словам, природа очень сильно загрязняется, пишет Maaleht. Loe edasi…
Президент СШАДональд Трамп назвал Крым частью России, когда участвовал в саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке. Скандальное заявление политик сделал во время ужина 8 июня, когда члены клуба G7 обсуждали международные дела, сообщает BuzzFeed со ссылкой на анонимные дипломатические источники. Loe edasi…
ДНЕВНИК ЧМ-2018| Россия вынесла Саудовскую Аравию. Но это не гарантирует выход из группы
14 июня в Москве официально был дан старт чемпионата мира по футболу 2018. В матче-открытия страна-хозяйка турнира разгромила сборную Саудовской Аравии 5:0. Loe edasi…
ОЛПЭ: надо ликвидировать саму Языковую инспекцию, а не увеличивать штрафы
Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) считает, что идея законопроекта по десятикратному увеличению штрафа за незнание эстонского языка является очередной циничной провокацией правых партий, сообщает партия. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Роскошный вид! Олег Осиновский строит в Тбилиси огромный комплекс с 3000 домов
Олег Осиновский уже боле трех лет занимается застройкой комплекса в центре Тбилиси в Грузии. На сегодняшний день закончено поле для гольфа с 18 дорожками. К горе подведены электричество, вода и канализация, чтобы построить там частные дома, виллы, многоэтажки и дуплексы — всего 3000 жилых зданий. Loe edasi…
ВИДЕО: Есть же добрые люди! Под Отепя машины остановились, чтобы дать лебединому семейству безопасно перейти дорогу
Недавно Delfi писал о том, как сложно было женщине получить помощь для транспортировки лебедей с Ярвевана теэ в Таллинне. На этом же видео, снятом под Отепя, видно, как машины специально останавливаются на дороге, чтобы дать лебединому семейство пройти в безопасное место. Loe edasi…
ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия
Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия. Loe edasi…
ФОТО: В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на ”Первом канале” показали собор на месте посольства Великобритании
На ”Первом канале” во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик с собором на на Смоленской набережной в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал ”МБХ Медиа”. Loe edasi…
РЕПОРТАЖ DELFI ИЗ ЛАСНАМЯЭ: Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018?
Вчера, 14 июня, на московском стадионе ”Лужники” состоялась первая игра мундиаля, в которой сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома соперника — 5:0. Во время игры репортеры портала Delfi отправились в ласнамяэские бары, где показывают спортивные трансляции. Loe edasi…
На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов
Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee. Loe edasi…
ВИДЕО читателя: Через минуту после смены ряда в соседнем ряду произошла цепная авария
Видеорегистратор читателя Delfi запечатлел столкновение — в соседнем ряду микроавтобус устроил цепную аварию. Loe edasi…
ФОТО: Уругвай с минимальным счетом победил сборную Египта
Завершился второй матч группы A чемпионата мира по футболу. Уругвай победил Египет (1:0). Единственый гол на 90-й минуте забил Хименес. Loe edasi…
ФОТО: Упавшего за борт с парома в порту Куйвасту 24-летнего мужчину нашли мертвым
Во первой половине дня в пятницу, 15 июня, в порту Куйвасту с парома упал или прыгнул за борт 24-летний мужчина, а в 18:00 водолазы-добровольцы из Мухуской бригады обнаружили труп, пишет rus.err.ee. Loe edasi…