ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рекордный мороз и "жертва предприимчивой пенсионерки"

Сегодня утром, около 6:00, в местечке Паюпеа, что в Харьюмаа, термометры показывали рекордные для этой зимы -27 градусов. А мы в этот день опубликовали поступившее в редакцию письмо от молодой женщины из Тарту под заголовком ”Новый способ мошенничества, или История о том, как меня обманула пенсионерка”. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей традиционной подборке.
Новый рекорд этой зимы! В одной деревне под Таллинном утром было -27, а в другой — всего -2.7
Сегодня утром, около 6.00, в местечке Паюпеа, что в Харьюмаа, термометры показывали рекордные для этой зимы -27 градусов. Loe edasi...
Эстонию знатно подморозило. При какой температуре школьники могут официально не идти в школу?
Сегодня по всей Эстонии наблюдаются сильные морозы, когда на улицу и вовсе не хочется выходить даже взрослым. А что же насчет детей? Должны ли быть официально отменены уроки из-за низкой температуры? Loe edasi...
Треснувший от мороза на Балтийском вокзале рельс нарушил железнодорожное движение
ФОТО ИЗ АРХИВОВ: Вспомним, насколько снежными и морозными были эстонские январи последних лет
Начиная с 2010 года каждый январь выдавался снежным и морозным. Maaleht достал из архивов фотографии и вспомнил, какая погода была течение первого месяца каждого из прошедших лет. Loe edasi...
”Поучительная история о том, как не стоит доверять людям”. Медсестра "стала жертвой предприимчивой восьмидесятилетней пенсионерки"
В редакцию rusDelfi поступило письмо от молодой женщины из Тарту. Написавшая озаглавила его ”Новый способ мошенничества, или История о том, как меня обманула пенсионерка”. Мы решили его опубликовать полностью с небольшой редактурой, а также с комментарием юриста.
Если вы сталкивались с подобными ситуациями, присылайте свои истории нам! Loe edasi...
Ожоги на руках и испорченное в Delavue лицо. Салоны красоты уродуют своих клиентов косметологическими аппаратами
Новейшим писком моды в салонах красоты являются косметологические аппараты. Однако если эти устройства не отвечают требованиям ЕС или же персонал не умеет правильно с ним работать, то случаются различные инциденты. Не обошлось и без скандально известного Delavue, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Пьяная женщина шаталась по квартире, падала и умерла”. Убийца стюардессы борется за свою правду и пишет письма в редакцию Delfi
”Признание меня виновным — неверно. Это был несчастный случай. Все следы и доказательства ясно дают понять: это — несчастный случай”, — пишет нам заключенный. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Суд приговорил убившего сокамерника мужчину к 10 годам тюрьмы
Тартуский уездный суд сегодня признал Калева Стейнберга виновным в убийстве сокамерника, совершенном летом прошлого года в Тартуском арестном доме, и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет. Loe edasi...
Пярнуский уездный суд наказал женщину, которая била своих детей
Воскресная авария с мотосанями в Валгамаа: погиб известный агроном, выращивавший клубнику
Позавчера после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай — погиб съехавший на мотосанях с походной тропы 49-летний мужчина. Loe edasi...
”В смерти этой птицы виноват человек”. На Пальяссааре нашли нашпигованного пулями живого лебедя, которого пришлось усыпить
На прошлых выходных в Союз диких животных Эстонии сообщили о лебеде, который, переваливаясь, ходил на Пальясааре по парковке у пляжа Пикакари. К людям он был настроен дружелюбно, у птицы были заметные нарушения равновесия, он был вял. Доброволец Кристи Мейкар прибыла на место и отвезла птицу в ветеринарную клинику. Лебедю сделали рентген, результат которого попросту ошеломил всех участников события. Птица была полна пуль! Loe edasi...
Фонд лечения рака объясняет: какая часть пожертвований идет в карманы работников самого фонда?
"Вчера мы участвовали в обсуждении возможностей лечения молодой женщины с опухолью мозга на одной стене в Facebook, когда неожиданно один комментатор поднял вопрос, сколько из пожертвований мы в фонде лечения рака "платим себе в виде зарплаты", — пишет Kingitud Elu на своей странице в Facebook. Loe edasi...
ФОТО: "Да будет свет". Почему центрист, соцдем и член Isamaa оказались на одном избирательном плакате
Внимание жителей Таллинна привлекла предвыборная реклама на Лаагна теэ, на которой изображены член фракции Isamaa Андрес Метсоя, член Центристской фракции Эрки Сависаар и член Социал-демократической фракции Танел Талве. Loe edasi...
Судебные распри застопорили строительство. О судьбе гигантского завода, на который государство выделило два млн евро
Государство выделило фермерам почти два млн евро на строительство завода по переработке рапса, однако строительство встала из-за судебных распрей. Тем не менее, завод надеются открыть к осени. Loe edasi...
Ведущие бюро недвижимости обратились в департамент с жалобой на Eesti Meedia. Подозревают нарушение Закона о конкуренции
В понедельник, 21 января, ведущие эстонские бюро недвижимости Pindi Kinnisvara, UusMaa, Domus Kinnisvara и CKE Kinnisvara, а также Vesper Kinnisvara в качестве представителя небольших бюро представили Департаменту конкуренции ходатайство о начале надзорного производства в отношении принадлежащих концерну Eesti Meedia порталов недвижимости kv.ee и city24.ee в связи с почти четырехкратным повышением цен за последние два года. Loe edasi...
Это сенсация! Нарвский клуб Ро-Ро назван одним из лучших инди-клубов Европы