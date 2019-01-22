ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рекордный мороз и "жертва предприимчивой пенсионерки"

ФОТО ИЗ АРХИВОВ: Вспомним, насколько снежными и морозными были эстонские январи последних лет

Talvine Lõuna-Eesti Foto: Argo Ingver

Начиная с 2010 года каждый январь выдавался снежным и морозным. Maaleht достал из архивов фотографии и вспомнил, какая погода была течение первого месяца каждого из прошедших лет.

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”Поучительная история о том, как не стоит доверять людям”. Медсестра "стала жертвой предприимчивой восьмидесятилетней пенсионерки"

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

В редакцию rusDelfi поступило письмо от молодой женщины из Тарту. Написавшая озаглавила его ”Новый способ мошенничества, или История о том, как меня обманула пенсионерка”. Мы решили его опубликовать полностью с небольшой редактурой, а также с комментарием юриста.

Если вы сталкивались с подобными ситуациями, присылайте свои истории нам!

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Ожоги на руках и испорченное в Delavue лицо. Салоны красоты уродуют своих клиентов косметологическими аппаратами

Delavue EST OÜ Foto: Karli Saul

Новейшим писком моды в салонах красоты являются косметологические аппараты. Однако если эти устройства не отвечают требованиям ЕС или же персонал не умеет правильно с ним работать, то случаются различные инциденты. Не обошлось и без скандально известного Delavue, пишет Eesti Päevaleht.

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”Пьяная женщина шаталась по квартире, падала и умерла”. Убийца стюардессы борется за свою правду и пишет письма в редакцию Delfi

Ago Ploovits kohtusaalis Foto: Priit Simson

ТОП ”Поучительная история о том, как не стоит доверять людям”. Медсестра "стала жертвой предприимчивой восьмидесятилетней пенсионерки" комментарий юриста Эстонию знатно подморозило. При какой температуре школьники могут официально не идти в школу? ФОТО: Чемпионка Литвы разбилась в ДТП. Погибла и гражданка Эстонии

”Признание меня виновным — неверно. Это был несчастный случай. Все следы и доказательства ясно дают понять: это — несчастный случай”, — пишет нам заключенный.

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ФОТО и ВИДЕО: Суд приговорил убившего сокамерника мужчину к 10 годам тюрьмы

Тартуский уездный суд сегодня признал Калева Стейнберга виновным в убийстве сокамерника, совершенном летом прошлого года в Тартуском арестном доме, и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет.

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Пярнуский уездный суд наказал женщину, которая била своих детей

Kohus- väärkoheldud laps Foto: Eiliki Pukk

Вчера Пярнуский уездный суд признал виновной 40-летнюю женщину, которая с качеств наказания била и таскала за волосы своих детей.

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Воскресная авария с мотосанями в Валгамаа: погиб известный агроном, выращивавший клубнику

Foto: Raivo Tasso

Позавчера после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай — погиб съехавший на мотосанях с походной тропы 49-летний мужчина.

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”В смерти этой птицы виноват человек”. На Пальяссааре нашли нашпигованного пулями живого лебедя, которого пришлось усыпить