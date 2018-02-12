ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Реконструкция крушения Ан-148, депортация Саакашвили и серебро Забияко на ОИ

Сегодня, 12 февраля Delfi писал о том, что уроженка Эстонии Наталья Забияко завоевала олимпийское серебро: фигуристка выступала в составе сборной России по фигурному катанию. Продолжают поступать новости о крушении самолета в России. Составлена реконструкция крушения. Также сегодня стало известно о том, что Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. А в эстонском суде началось предварительное судебное слушание дела Урмаса Эйнрооса, известного общественности как ласнамяэский "водитель с битой".

Поздравляем! Чемпионка Эстонии завоевала серебро Олимпиады в Пхенчхане

Natalja Zabijako ja Aleksandr Enbert Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Эстонским спортсменам трудно рассчитывать в Пхенчхане на призовые места, но одна уроженка Эстонии олимпийское серебро в Корее все же завоевала: 23-летняя фигуристка Наталья Забияко в составе сборной России стала серебряным призером командного турнира фигуристов.

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ФОТОНОВОСТЬ: Наталья Забияко получила серебряную медаль

Venemaa iluuisukoondis Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

В Пхенчхане состоялась церемония награждения участников командного турнира фигуристов. Серебряной олимпийской медали была удостоена выросшая в Таллинне фигуристка Наталья Забияко, выступавшая за российскую команду.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ и ГРАФИК: Что произошло с самолетом Ан-148 через несколько минут после взлета?

Днем 11 февраля в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Домодедово разбился Ан-148 ”Саратовских авиалиний”. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Найдены оба ”черных ящика”, а источники СМИ в следственной группе и авиационные эксперты выдвигают самые разные версии случившегося.

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ВИДЕО: В Киеве задержали Михаила Саакашвили и депортировали в Польшу

Mihheil Saakašvili Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Об этом сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, передает РИА ”Новости”.

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Снова в суде: ласнамяэского "водителя с битой" подозревают в изнасиловании, пытках и убийстве бывшей сожительницы

Urmas Einroos kohtus Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник в 12:00 началось предварительное судебное слушание дела Урмаса Эйнрооса, известного общественности как ласнамяэский "водитель с битой". Эйнроос обвиняется, кроме угроз в адрес других участников движения, в убийстве сожительницы, которую он пытал и насиловал.

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ФОТО: Обменянного на Суси Артема Зинченко на шпионаж сподвигла семейная история

Ekspress Meedia/ kuvatõmmised elamisloa väljavõtetest

Шпион ГРУ Артем Зинченко, обменянный в субботу на осужденного в РФ за шпионаж эстонца Райво Суси, происходит из военной семьи, хотя сам в армии не служил ни дня.

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Кальюлайд повысила зарплату директора президентской канцелярии до 4400 евро

Ekspress Meedia

Президент Керсти Кальюлайд повысила зарплату директора президентской канцелярии Тийта Рийсало на 300 евро.

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Молодой россиянин на BMW X5 пытался провезти в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет

фото иллюстративное Foto: Maksu-ja Tolliamet

Эстонские власти пресекли попытку провезти в страну крупную партию контрабандных сигарет. Инцидент произошел на пограничном пункте в Лухамаа, нарушитель был отправлен обратно в Россию; табачные изделия конфискованы, передает rus.err.ee.

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”Теперь мой сын думает, что в советском времени нет ничего ужасного”. Шумиха вокруг GAG продолжается

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В редакцию Naistekas обратилась мать 13-летнего мальчика и выразила серьезное беспокойство по поводу организованного Гимназией Густава Адольфа (GAG) концерта песен советского времени.

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Эксперт о Lidl: ни одна эстонская торговая сеть не сможет конкурировать с их ценами

Vida Press

По сравнению с Lidl все местные торговые сети лишь мелкая сошка, пишет эксперт по торговле Ellex Raidla Ристо Вахиметс в Äripäev.

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