ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рейтинги партий, исследование Минобороны и самые красивые дома Нарвы

Пятница подошла к своему логическому завершению и впереди — долгожданные выходные. Что они принесут — пока неизвестно, зато известно, что принес нам последний рабочий день недели. Предлагаем ознакомиться с нашей традиционной подборкой самых важных и интересных новостей.

Смотрите, какие объекты победили в нарвском конкурсе «Красивый дом 2017»

SONY DSC Foto: narva.ee

В рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2017» самые привлекательные объекты выбрали в Нарве. Горуправа утвердила результаты конкурса, победителей которого наградит и муниципалитет, и президент Эстонской Республики.

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Исследование: эстонцы считают важным участие в НАТО, русские — сотрудничество с Россией

Kaitseministeeriumi pressikonverents Foto: Priit Simson

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Министерства обороны были обнародованы результаты исследования, которое показало, что в общем люди относятся к Силам обороны положительно, однако взгляды эстонцев и русских на вопросы безопасности расходятся.

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Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает ту партию, за которую голосовал

Yana Toom Foto: Tiit Blaat

Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом считает, что центристы теряют поддержку русскоязычного избирателя из-за внутрипартийных разборок на национальной почве и что что 68% - это не самый низкий рейтинг центристов среди русскоязычных.

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Нарвские центристы кандидата в мэры до выборов в очередной раз не представят

В то время как центристы уже назвали своих кандидатов в мэры Таллинна, Тарту, Раквере, в Нарве в период избирательной компании этого опять не произойдет. Будут ли возглавлять претенденты на пост градоначальника два пока формирующихся оппозиционных избирательных союзов, пока неизвестно, но создатели союзов на это надеются.

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ФОТО И ВИДЕО: Выбрана лучшая наркособака Эстонии

Wax Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

На этой неделе в спортивном комплексе Йыулумяэ в Пярнумаа прошли соревнования служебных собак, специализирующихся на поиске наркотических средств. Четвероногие стражи правопорядка искали наркотические средства в помещении и на местности в лесу, а также соревновались послушании.

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Рейтинг партий: русскоязычный избиратель засомневался в центристах

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.

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Три американских бомбардировщика вылетели на Балтику к границам России

фото иллюстративное Foto: kaitsevägi

Три американских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в направлении российских рубежей на Балтике, передает "Интерфакс".

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ФОТО ДО И ПОСЛЕ: На Певческом поле открыли обновленную радиовышку

Lauluvälja raadiotorn enne ja pärast Foto: Helena Pass

Построенная в 1960 году на Певческом поле радиовышка обрела современный вид и готова к традиционному Певческому празднику. Посмотрите сами и сравните старый и новый вид здания.

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Читатель спрашивает: у меня на балконе птицы свили гнездо. Что делать?

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser

В редакцию "МК-Эстонии" написал письмо читатель Андрей с вопросом:

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Лауристин: в нынешнее время каждый мог бы свободно говорить на трех-четырех языках

Marju Lauristin Tallinna lennujaamas Foto: Priit Simson

Работающая сейчас в Брюсселе эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин в интервью Maaleht, посвященном многим актуальным темам, а, прежде всего, жизни пожилых людей в Эстонии, отметила, что менталитет эстонских русских ближе к эстонскому, чем, например, менталитет итальянцев.

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Исследование: магазины Tax Free практически в два раза дороже обычных

Чтобы узнать, действительно ли алкоголь и парфюм дешевле в магазинах такс-фри, Delfi Kasulik сравнил цены с тороговыми сетями Maxima.

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Урмас Рейнсалу: в интересах безопасности нельзя разрешать закрывать лицо

Urmas Reinsalu Foto: Andres Putting

Министерство юстиции подготовило проект поправок, которые бы запретили в Эстонии ношение паранджи (бурки), никаба и других предметов одежды, скрывающих лицо. В ближайшее время проект обсудят в правовой комиссии Рийгикогу.

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Российские пограничники оштрафовали эстонских работников по расчистке приграничной территории

PPA

Погранохрана РФ задержала вчера, 8 июня, в Саатсеском сапоге двух рабочих предприятия, занимающегося работами по расчистке приграничной территории. Мужчины проигнорировали требование проезжать относящийся к территории РФ Саатсеский сапог без остановки.

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Дают работу людям с ограниченными возможностями или наживаются на них и государстве?

Jõhvi Foto: Rauno Volmar

Реагируя на жалобы, Трудовая инспекция начала изучать трудовые условия и договоры в ида-вирумасском НКО ”Опорный центр социальной адаптации”.

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В Великобритании партия Мэй теряет абсолютное большинство

Theresa May Foto: Alastair Grant, AP/Scanpix

В Великобритании в пятницу, 9 июня, на досрочных парламентских выборах с небольшим отрывом лидируют консерваторы.

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