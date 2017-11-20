ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рейтинг самых влиятельных эстонских русских и новые старейшины столичных районов

Смотрите, кто кроме Михаила Кылварта вошел в рейтинг самых влиятельных эстонских русских 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht, а также читайте статьи про некоторых людей из списка. Сегодня на цирковом представлении в спортхолле ”Калев” мотоциклист въехал в зрителей, а центристы назначили кандидатов на посты старейшин столичных районов.

Рейтинг самых влиятельных эстонских русских 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Kollaaž / Delfi

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских русских 2017 по версии Delfi и EPL.

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Михаил Кылварт: самый влиятельный эстонский русский 2017, который со временем побьет рекорд Сависаара

Eesti mõjukad 2017 Foto: Rauno Volmar

Новоиспеченный председатель Таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт стал по версии Delfi и Eesti Päevaleht самым влиятельным русским Эстонии по итогам 2017 года. Что не мудрено, учитывая его триумфальный результат на местных выборах. Но не только поэтому.

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Мария Сморжевских-Смирнова — двигатель Таллиннского русского музея

Maria Smorževskihh-Smirnova Foto: Tiit Blaat

Ведущий куратор Таллинского русского музея и Дома-музея Петра I доктор философии Мария Сморжевских-Смирнова заняла 14 место в списке ”Влиятельных русскоязычных Эстонии в 2017 году” по версии Delfi и Eesti Päevaleht. Она уверена, что историю важно знать, потому что история — хороший учитель.

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Евгений Кабанов: стеклянного потолка для русскоязычных не существует

ZeroTurnaroundi asutaja Jevgeni Kabanov Foto: Karin Kaljuläte

Для русскоязычных в Эстонии не существует стеклянного потолка, возможные проблемы — незнание языка и непонимание культурных особенностей, уверен основатель и глава фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов (34). Он занял девятое место в рейтинге ”Влиятельные русские Эстонии 2017” по версии Delfi и Eesti Päevaleht: в этом году он был в жюри премии ”Предприниматель года”, обучал и вдохновлял бизнесменов, выступая по всему миру, а также подписал обращение к Рийгикогу флагманов ИТ-сферы, которые призывали не отменять Закон о сожительстве.

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Наталия Первякова. Будущее эстонской генетики — в женских руках

Ученый-генетик Наталия Первякова (29) работает в Эстонском генном фонде (Geenivaramu) и является докторантом Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета. Также она занимает должность приглашенного научного сотрудника в Имперском Колледже Лондона. По версии Delfi и Eesti Päevaleht она — на 19 позиции рейтинга ”Влиятельные русские Эстонии 2017”.

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Рейтинг самых влиятельных молодых людей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Sofia Tchernetsky ja Kelly Sildaru - pildil annab Sofia Kellyle sõpruse käepaela Foto: erakogu

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных молодых людей 2017 по версии Delfi и EPL.

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ФОТО DELFI: ”Все идет по плану”. Почему ремонт у подножья Креста Cвободы затянулся

Foto: Hendrik Osula

В конце октября должна была завершиться реконструкция основания Монумента победы в Освободительной войне, что на площади Вабадузе в Таллинне. Срок завершения работ был три недели назад, однако, они до сих пор идут.

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Полиция Голландии помогла потерявшему одежду и память эстонцу, который приехал на местный музыкальный фестиваль

Foto: Politie

В воскресенье в 7 утра местные полицейские увидели на подземной парковке железнодорожной станции в городе Арнем в Голландии полуголого мужчину, который, как выяснилось, является эстонцем.

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Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон

Charles Manson Foto: Handout, Reuters

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сестру одной из жертв Мэнсона.

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Кризис ИД-карт настиг и Испанию, где в опасности оказалось 60 млн карт

Wikimedia commons

Как известно, в прошлом месяце специалисты обнаружили, что программное обеспечение немецкой фирмы Infineon Technologies не такое безопасное, как полагали раньше.

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ВИДЕО: На цирковом представлении в спортхолле ”Калев” мотоциклист въехал в зрителей

На вчерашнем представлении "Tsirkus ja motoshow" в спортхолле ”Калев” произошел инцидент, в ходе которого мотоциклист во время выступления не справился с управлением и въехал в зрителей.

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ФОТО: Центристы назначили новых старейшин для четырех районов Таллинна

Foto: Andres Putting

Собравшийся сегодня вечером Таллиннский совет Центристской партии выбрал новых старейшин для четырех столичных районов — Пирита, Кесклинна, Нымме и Кристийне.

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Отвезли трупы на хутор и подожгли Poseidon: двое братьев обвиняются в двойном убийстве

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет братьев Эрика и Стена Круузимяги в том, что 16 января этого года они убили в ночном клубе ”Посейдон” двоих мужчин.

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Напичканный лекарствами и причисленный к умирающим пациент после отмены лечения пошел на поправку

Foto: Priit Simson

В Эстонии насчитывается 12 000-15 000 человек с деменцией, и, по оценке специалистов, заболевание диагностируется в недостаточной степени. Нередко вместо облегчения течения болезни по неведению жизнь пациентов превращается в ад, пишет Maaleht.

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Скорбящая дочь: пожилые умирают в домах по уходу не от старости, а от голода и жажды

Foto on illustreeriv Foto: Karin Kaljuläte

Нуждающийся в помощи человек должен получать помощь там, где ее получение очевидно, — дома или вблизи от него, поэтому попечительство пожилых людей является задачей местных самоуправлений. Они должны обеспечить и наличие необходимых мест по оказанию услуги.

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