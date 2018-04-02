ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рейсовый автобус завалился в кювете на бок, женщина нападает с цепью на собак и их владельцев

Президент Эстонии отправилась на встречу с Трампом. Латвия переводит русские школы на латышский язык обучения. Под Кейла рейсовый автобус съехал в кювет и завалился на бок. Полиция расследует дело о нападении в Таллинне женщины на собак и их владельцев. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: Президент Кальюлайд отправилась в США, где встретится с Трампом

Foto: Taavi Sepp

Президент Керсти Кальюлайд отправляется сегодня с визитом в США, где встретится завтра в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

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Президент Латвии Вейонис провозгласил закон о переходе школ на латышский язык

Raimonds Vējonis Foto: Taavi Sepp

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля провозгласил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке.

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Полиция задержала криминального авторитета Олега Мартового. Кто он и чем ”отличился”?

Relvastatud polisteinik. Foto on illustratiivne. Foto: Jaanus Lensment

Недавно Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала известного криминального авторитета Олега Мартового (52) по подозрению в организации ОПГ и незаконном обороте наркотиков и нелегального алкоголя.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Кейла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок

Сегодня утром на шоссе Кейла-Хаапсалу близ Румму рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

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Полиция расследует: в Таллинне женщина с цепью нападает на собак и их хозяев

Leelo Tungal koeraga Foto: Tiit Blaat

На одной посвященной собакам странице в социальной сети распространилась информация, что женщина нападает на улице на собак и их хозяев. Полиция сообщила, что им представили заявление об этом.

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83-летняя женщина погибла при пожаре: "мама сказала, на кухне горит потолок, приезжай"

Foto on illustratiivne Foto: Siim Solman

Арво вспоминает, что ночью ему позвонила его 83-летняя мать. "Мама сказала, на кухне немного горит потолок, приезжай сюда", — вспоминает он. Почему пожилая женщина не вышла после этого из дома, не понятно, пишет Õhtuleht.

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Это фиаско: в эстонском МВД встретили делегацию из Казахстана кадрами из "Бората"

Во время визита в МВД Эстонии делегации из Казахстана во главе с вице-премьером Аскаром Жумагалиевым произошла весьма неприятная ситуация, когда чиновники министерства использовали в качестве иллюстраций в своем докладе фотографии главного героя фильма ”Борат”, запрещенного к показу в Казахстане.

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Затягивание с уходом из Европарламента даст Кае Каллас неплохую прибавку к пенсии

Kaja Kallas Brüsselis Foto: Vallo Kruuser

У членов Европарламента, кроме хорошей зарплаты, есть еще кое-что, чего у депутатов Рийгикогу больше нет, — спецпенсии.

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С сегодняшнего дня можно посмотреть, как изменится размер вашей пенсии

Viimased sendid. Foto: Anni Õnneleid

Ежегодно в апреле происходит индексация, то есть перерасчет пенсий, в результате чего сами пенсии вырастают. Увеличиваются и пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца, а также ставка народной пенсии.

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ФОТО: Крупнейшие продавцы подняли цену литра бензина до 1,35 евро. Так дорого топливо не стоило с 2014 года

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили в понедельник цены на бензин до 1,35 евро за литр, сообщает Rus.Err со ссылкой на ERR.

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ФОТО: Обводившая вокруг пальца Спасательный департамент троица шутит и над судом

Reiu jõe uppumise väljakutse tegijate kohtusaaga Foto: Eiliki Pukk

Сегодня должно было состояться судебное заседание по делу о ложном вызове, полученном Спасательным департаментом 1 января этого года и обернувшимся длительной спасательной операцией. Но оно не состоялось. Из вызванных в суд трех обвиняемых одна, Анне Сагим, не явилась на заседание уже повторно, и ее объявили в розыск.

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ФОТО: Президент Кальюлайд отправилась в США, где встретится с Трампом

Президент Керсти Кальюлайд отправляется сегодня с визитом в США, где встретится завтра в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

Loe edasi…

Президент Латвии Вейонис провозгласил закон о переходе школ на латышский язык

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля провозгласил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке.

Loe edasi…

Полиция задержала криминального авторитета Олега Мартового. Кто он и чем ”отличился”?

Недавно Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала известного криминального авторитета Олега Мартового (52) по подозрению в организации ОПГ и незаконном обороте наркотиков и нелегального алкоголя.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Кейла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок

Сегодня утром на шоссе Кейла-Хаапсалу близ Румму рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Loe edasi…

Полиция расследует: в Таллинне женщина с цепью нападает на собак и их хозяев

На одной посвященной собакам странице в социальной сети распространилась информация, что женщина нападает на улице на собак и их хозяев. Полиция сообщила, что им представили заявление об этом.

Loe edasi…

83-летняя женщина погибла при пожаре: "мама сказала, на кухне горит потолок, приезжай"

Арво вспоминает, что ночью ему позвонила его 83-летняя мать. "Мама сказала, на кухне немного горит потолок, приезжай сюда", — вспоминает он. Почему пожилая женщина не вышла после этого из дома, не понятно, пишет Õhtuleht.

Loe edasi…

Это фиаско: в эстонском МВД встретили делегацию из Казахстана кадрами из "Бората"

Во время визита в МВД Эстонии делегации из Казахстана во главе с вице-премьером Аскаром Жумагалиевым произошла весьма неприятная ситуация, когда чиновники министерства использовали в качестве иллюстраций в своем докладе фотографии главного героя фильма ”Борат”, запрещенного к показу в Казахстане.

Loe edasi…

Затягивание с уходом из Европарламента даст Кае Каллас неплохую прибавку к пенсии

У членов Европарламента, кроме хорошей зарплаты, есть еще кое-что, чего у депутатов Рийгикогу больше нет, — спецпенсии.

Loe edasi…

С сегодняшнего дня можно посмотреть, как изменится размер вашей пенсии

Ежегодно в апреле происходит индексация, то есть перерасчет пенсий, в результате чего сами пенсии вырастают. Увеличиваются и пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца, а также ставка народной пенсии.

Loe edasi…

ФОТО: Крупнейшие продавцы подняли цену литра бензина до 1,35 евро. Так дорого топливо не стоило с 2014 года

Крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили в понедельник цены на бензин до 1,35 евро за литр, сообщает Rus.Err со ссылкой на ERR.

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ФОТО: Обводившая вокруг пальца Спасательный департамент троица шутит и над судом

Сегодня должно было состояться судебное заседание по делу о ложном вызове, полученном Спасательным департаментом 1 января этого года и обернувшимся длительной спасательной операцией. Но оно не состоялось. Из вызванных в суд трех обвиняемых одна, Анне Сагим, не явилась на заседание уже повторно, и ее объявили в розыск.

Loe edasi…