ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рейнсалу назвал "Тотальный диктант" российской пропагандой, Рандъярв покидает Рийгикогу

Предвыборная программа Центристской партии — это один из главных документов партии, с которым, в случае победы на выборах в Рийгикогу, партия пойдет на коалиционные переговоры. Центристы поставили перед собой ряд приоритетных задач, которые они намерены воплотить в жизнь в следующие четыре года. Среди них: поддержка молодых семей и пенсионеров, рост экономики, доступная медицинская помощь, региональное развитие, повышение уровня внутренней безопасности, а также рост доходов населения.

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Погрязли в долгах? Как превратить множество дорогих кредитов в один дешевый

Руководитель службы по обслуживанию клиентов TF Bank Марина Ингланд пишет в блоге Laenukool о том, что делать, если у вас слишком много разных кредитов и вам стало слишком трудно их администрировать.

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Директор торгового центра Ülemiste критикует новый T1: желаемого уровня они не достигли

По словам директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, открытие T1 на них сильного влияния не оказало. Сам же глава T1 Аллан Реммелькоор оценивает старт как удовлетворительный, пишет Ärileht.

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ВИДЕО: Депутат от Исамаа чуть не совершил лобовое столкновение

На прошлой неделе депутат и первый номер от Исамаа по Тарту и Йыгевамаа Айвар Кокк и ехавший навстречу ему предприниматель Рихо Гроссберг еле избежали лобового столкновения.

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Борьба с демографическим кризисом вышла на новый уровень

Демографический кризис все еще шагает по Эстонии семимильными шагами, но за последние два года нам все же удалось немного изменить ситуацию. Разумеется, почивать на лаврах еще рано, поэтому крайне важно, чтобы политическое желание не иссякло и новый созыв Рийгикогу продолжил действовать в правильном направлении.

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Вымогательства, кражи, порабощение: продолжается суд над обвиняемой во множестве преступлений группировкой

В Харьюском уездном суде сегодня утром продолжился начавшийся в январе 2017 года процесс над членами преступной группировки, терроризировавшей Ляэне-Вирумаа. Мужчин обвиняют в различных преступлениях против имущества и личности, а также в наркопреступлениях и налоговых преступлениях.

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Эксперт по безопасности. Чем зарабатывает на жизнь Тоомас Хендрик Ильвес

Для проживающего сейчас в США президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса минувший год был продуктивным. В общей сложности он дал около 30 интервью и комментариев, около 40 раз выступил с речью на конференциях и круглых столах и опубликовал пять статей.

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В банке Luminor грядут масштабные сокращения: в Эстонии упразднят почти 20% рабочих мест

Банк Luminor сообщил бирже Ирландии о масштабном сокращении работников. Всего в концерне будет упразднено 800 рабочих мест, пишет Ärileht.

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