ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Референдум в Каталонии, откровения о Таллиннской тюрьме и Prisma

Сегодня в Каталонии — референдум об отсоединении от Испании: в ходе столкновений с полицией, по данным каталонских властей, пострадали почти 500 человек. Несмотря на то, что это стало главным событием воскресенья, на Delfi было еще много всего интересного. Читайте в нашей традиционной подборке!

ФОТО И ВИДЕО: Референдум о независимости Каталонии — сотни пострадавших, есть погибшие

Сегодня в Каталонии проходит референдум об отделении от Испании. Мэр Барселоны сообщила о 460 пострадавших, есть и погибшие.

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Эстонка в Барселоне: нам не нравится безразличие правительства Эстонии

Foto: CESAR MANSO, AFP/Scanpix

Проживающая недалеко от Барселоны эстонка Лийна Вески сказала Delfi, что около половины жителей Каталонии не довольны действиями правительства, и что результаты референдума о независимости предсказать сложно.

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Артур Тальвик о референдуме в Каталонии: атмосфера напоминает Поющую революцию

Kollaaž / Delfi foto / Reuters

Член группы международных наблюдателей Артур Тальвик (Свободная партия Эстонии), который находится сейчас в Каталонии, рассказал Delfi о своих впечатлениях о происходящем референдуме.

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Содержательница эротического салона написала книгу об ужасах Таллиннской тюрьмы

Rauno Volmar

Содержательница салона эротического массажа Лейла Ээритс написала книгу, в которой рассказывает о своем опыте пребывания в Таллиннской тюрьме и о нечеловеческих условиях, в которых находятся там женщины, пишет Eesti Ekspress, предлагая вниманию читателей интервью с автором.

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"Это уже не та фирма, куда я пришла работать". Сокращенная со дня сотрудница Prisma рассказала о наболевшем

Prisma letid ja kaup Foto: Andres Putting

Проработавшая 9 лет ассистентом правления в Prisma Эва-Кайза Плак была сокращена со дня. Женщине предложили продолжить работу либо кассиром, либо сборщиком тележек, не разрешив в итоге забрать частные файлы из рабочего компьютера.

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Эстонец и армянка никак не могут доказать, что их брак не фиктивный

Как писал классик, любви все возрасты покорны, но все-таки с возрастом становится сложнее найти свою вторую половинку, с которой захочется создать семью и прожить вместе всю жизнь. Армянка Марине и эстонец Тийт встретились и полюбили друг друга, когда обоим уже было за 40. Эта история любви могла бы быть вполне счастливой, если бы не одно ”но” — в Эстонии их брак считают фиктивным, а потому не дают женщине вид на жительство, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО и ВИДЕО: Темная сторона накрывшего Эстонию строительного бума

Разразившийся строительный бум стал вызовом не только для строителей, но и полицейских и охранных фирм: с сотен строительных площадок по всей Эстонии пропадает топливо, пенопласт, инструменты и даже земля, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: "Викинг" и "Вайперс" устроили перестрелку в "Тондираба"

HC Viking – HC Vipers Foto: Priit Simson

Серебряный призер чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" выиграл столичное дерби у "Вайперса" - 10:8 (3:2, 5:4, 2:2).

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ВИДЕО: Полиция опубликовала кадры погони за дорожным хулиганом в Лоо

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.

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Теперь в Эстонии можно сделать быстрый тест на витамин D

Foto: Sven Arbet

В Эстонию прибыло первое прошедшее лабораторные испытания измерительное оборудование уровня витамина D, которое дает возможность быстро проверить состояние своего здоровья, без необходимости идти к семейному врачу, значится в пресс-релизе.

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Эдгар Сависаар объяснил нарвитянам, чем избирательный союз его имени отличается от Центристской партии

Savisaare valimisliit, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В субботу в Нарвском колледже Тартуского университета кандидаты нарвского списка Избирательного союза Сависаара, а также сам Эдгар Сависаар общались с горожанами, которых собралось около полусотни.

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Начинается реконструкция улицы Вабаыхукооли: маршруты объезда

Vabaõhukooli tee remont FOTO: Raepress

В понедельник, 2 октября, начнется реконструкция улицы Вабаыхукооли на участке между улицами Козе и Рахвакооли.

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ФОТО: Эстонские специалисты в Таллинне проводят техобслуживание самолетов ведущих европейский авиакомпаний

Magnetic MRO Madis Veltman

Большинство, наверное, даже не знает, что в ангарах на территории Таллиннского аэропорта производится ремонт самолетов многих известных в Европе авиакомпаний. Среди крупных клиентов — AirBaltic, Thomas Cook, SAS, Nordica.

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