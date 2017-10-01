ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Референдум в Каталонии, откровения о Таллиннской тюрьме и Prisma

Сегодня в Каталонии — референдум об отсоединении от Испании: в ходе столкновений с полицией, по данным каталонских властей, пострадали почти 500 человек. Несмотря на то, что это стало главным событием воскресенья, на Delfi было еще много всего интересного. Читайте в нашей традиционной подборке!
ФОТО И ВИДЕО: Референдум о независимости Каталонии — сотни пострадавших, есть погибшие
Сегодня в Каталонии проходит референдум об отделении от Испании. Мэр Барселоны сообщила о 460 пострадавших, есть и погибшие.
Loe edasi...
Эстонка в Барселоне: нам не нравится безразличие правительства Эстонии
Проживающая недалеко от Барселоны эстонка Лийна Вески сказала Delfi, что около половины жителей Каталонии не довольны действиями правительства, и что результаты референдума о независимости предсказать сложно.
Loe edasi...
Артур Тальвик о референдуме в Каталонии: атмосфера напоминает Поющую революцию
ТОП
Член группы международных наблюдателей Артур Тальвик (Свободная партия Эстонии), который находится сейчас в Каталонии, рассказал Delfi о своих впечатлениях о происходящем референдуме.
Loe edasi...
Содержательница эротического салона написала книгу об ужасах Таллиннской тюрьмы
Содержательница салона эротического массажа Лейла Ээритс написала книгу, в которой рассказывает о своем опыте пребывания в Таллиннской тюрьме и о нечеловеческих условиях, в которых находятся там женщины, пишет Eesti Ekspress, предлагая вниманию читателей интервью с автором.
Loe edasi...
"Это уже не та фирма, куда я пришла работать". Сокращенная со дня сотрудница Prisma рассказала о наболевшем
Проработавшая 9 лет ассистентом правления в Prisma Эва-Кайза Плак была сокращена со дня. Женщине предложили продолжить работу либо кассиром, либо сборщиком тележек, не разрешив в итоге забрать частные файлы из рабочего компьютера.
Loe edasi...
Эстонец и армянка никак не могут доказать, что их брак не фиктивный
Как писал классик, любви все возрасты покорны, но все-таки с возрастом становится сложнее найти свою вторую половинку, с которой захочется создать семью и прожить вместе всю жизнь. Армянка Марине и эстонец Тийт встретились и полюбили друг друга, когда обоим уже было за 40. Эта история любви могла бы быть вполне счастливой, если бы не одно ”но” — в Эстонии их брак считают фиктивным, а потому не дают женщине вид на жительство, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Темная сторона накрывшего Эстонию строительного бума
Разразившийся строительный бум стал вызовом не только для строителей, но и полицейских и охранных фирм: с сотен строительных площадок по всей Эстонии пропадает топливо, пенопласт, инструменты и даже земля, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
ФОТО: "Викинг" и "Вайперс" устроили перестрелку в "Тондираба"
Серебряный призер чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" выиграл столичное дерби у "Вайперса" - 10:8 (3:2, 5:4, 2:2).
Loe edasi...
ВИДЕО: Полиция опубликовала кадры погони за дорожным хулиганом в Лоо
В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.
Loe edasi...
Теперь в Эстонии можно сделать быстрый тест на витамин D
В Эстонию прибыло первое прошедшее лабораторные испытания измерительное оборудование уровня витамина D, которое дает возможность быстро проверить состояние своего здоровья, без необходимости идти к семейному врачу, значится в пресс-релизе.
Loe edasi...
Эдгар Сависаар объяснил нарвитянам, чем избирательный союз его имени отличается от Центристской партии
В субботу в Нарвском колледже Тартуского университета кандидаты нарвского списка Избирательного союза Сависаара, а также сам Эдгар Сависаар общались с горожанами, которых собралось около полусотни.
Loe edasi...
Начинается реконструкция улицы Вабаыхукооли: маршруты объезда
В понедельник, 2 октября, начнется реконструкция улицы Вабаыхукооли на участке между улицами Козе и Рахвакооли.
Loe edasi...
ФОТО: Эстонские специалисты в Таллинне проводят техобслуживание самолетов ведущих европейский авиакомпаний
Большинство, наверное, даже не знает, что в ангарах на территории Таллиннского аэропорта производится ремонт самолетов многих известных в Европе авиакомпаний. Среди крупных клиентов — AirBaltic, Thomas Cook, SAS, Nordica.
Loe edasi...