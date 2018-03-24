ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Речь Кальюлайд на TEDxLasnamäe, новая Таллиннская тюрьма и грядущий перевод часов

Сегодня, 24 марта, прошла конференция TEDxLasnamäe 2018, где президент Эстонии Кертси Кальюлайд на русском языке рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии. Также в этот день мы опубликовали фоторепортаж из строящейся Таллиннской тюрьмы, подобных которой, как утверждается, нет даже в Скандинавских странах. А еще напоминаем, что предстоящей ночью Эстония переходит на летнее время — в 3:00 стрелки часов следует перевести на один час вперед. Все новости субботы — в нашей подборке.
Президент на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии
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Президент Керсти Кальюлайд выступила на конференции TEDxLasnamäe с речью о возможностях, которые в Эстонии есть у каждого. Кальюлайд не понаслышке знает о том, что такое небогатое детство в Мустамяэ: на примере своей жизни она рассказала, что нужно делать, чтобы достичь успеха.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Такой "разумной" тюрьмы, как строится в Таллинне, нет даже в Скандинавских странах
Используемая в новой тюрьме техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда было невозможно сбежать, пишет Eesti Päevaleht.
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В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. Не забудьте перевести часы!
В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония, как и многие другие страны мира, переходит на летнее время, а значит, переводит стрелки часов на один час вперед.
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ФОТО с места происшествия: В Раквереском доме по уходу пациент поджег себя
Сегодня вечером спасателям поступил вызов в Раквереский дом по уходу, где один пациент поджег себя.
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ФОТО: Пограничники доставили на берег рыбаков, попавших в беду на Чудском озере
Сегодня около 15:30 пограничникам поступило сообщение, что на Чудском озере провалился под лед мотовездеход, на котором ехали двое рыбаков, граждан Латвии. К счастью, ехавшие на мотовездеходе по льду озера мужчины успели быстро среагировать, уйти из опасной зоны и в итоге отделались только испугом.
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Самый известный в Эстонии портал по трудоустройству собирается резко повысить цены?
С Ärileht связался руководитель предлагающей услуги аренды рабочей силы фирмы UNIC Management OÜ Эрки Селлинг, который недавно был очень удивлен, когда CV-Keskus сообщил, что заказанный фирмой пакет ожидает повышение цены. И не маленькое, а в несколько раз.
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ФОТО: Клиент обнаружил в пирожке из легендарного кафе гвоздь
Читатель прислал в редакцию фото купленного в кафе Narva пирожка с мясом, в котором зияет острый гвоздь. К счастью, клиент вовремя заметил опасную ”начинку” и не стал есть пирожок.
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Гендиректор Maxima: спасибо всем, кто купил книгу ”Наша Эстония”!
Генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас поблагодарил всех, купивших книгу ”Наша Эстония” и сыгравших важную роль в превращении этой книги в уникальный феномен, сказано в пресс-релизе.
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Теракт во Франции: умер полицейский, обменявший себя на заложника
В департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений, в результате которой погибли четыре человека, включая офицера полиции, и были ранены еще 16. Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета.
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Одноклассник Скрипаля: Сергей просил у Путина разрешения вернуться в Россию
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил президента России Владимира Путина разрешить ему вернуться из Британии в Россию, рассказал Би-би-си одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.
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ВИДЕО DELFI: Уникальная выставка работ Леонардо Да Винчи — уже в Таллинне
24 марта в 12:00 в выставочном зале по адресу ул. Вене, 2 состоится открытие уникальной выставки работ Леонардо Да Винчи. Леонардо да Винчи был очень внимательным исследователем природы. На основе наблюдений, связанных с полетом и плаванием, он спроектировал вертолет, парашют, подводную лодку и водолазный костюм. Леонардо да Винчи был предшественником современной механики.
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ФОТО: В Латвии замечен новый Ferrari за 300 тысяч евро, владелец — фирма, не ведущая деятельность
На дорогах Латвии замечен новый дорогой автомобиль Ferrari GTC4Lusso. Официальным владельцем автомобиля является латвийская фирма, которая в последние годы не ведет хозяйственной деятельности.
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