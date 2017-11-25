ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ребенок исчез, потом вернулся, застреленные собаки были щенками, а на Донбасе опять горячо

Очень странная и в то же время пугающая история со временным исчезновением ребенка случилась в Харьюмаа. Застреленные полицейскими собаки были щенками, а по уровню зарплат Эстония, как ни странно, все-таки догоняет Финляндию. Статьи на эти и другие темы читайте в нашей традиционной подборке главных материалов дня.
Церковь Швеции решила перестать называть бога в мужском роде
Лютеранская Церковь Швеции порекомендовала священникам перестать употреблять в обращениях к богу слова ”Господь” и ”он”. Согласно рекомендации, духовенству следует начать использовать гендено-нейтральное обращение к богу с 20 мая 2018 года, сообщает spektr.press.
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В Нарве попал под поезд слушавший музыку в наушниках парень
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Вчера вечером 16-летний молодой человек переходил в Нарве железнодорожные пути и из-за звучащей в наушниках музыки не заметил приближение поезда — был сбит им.
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Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус
Жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что вчера чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез на несколько часов.
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ФОТО: Руководитель Союза защиты животных: полицейские убили не кровожадных псов, а двух разыгравшихся щенков
Член правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что застреленные полицейскими в Кехтна во вторник псы были не собаками-убийцами, а игривыми щенками.
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ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?
Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира в расчете на одного взрослого жителя. Эстония оказалась в середине рейтинга, где богатство на одного человека составляет 25 000-100 000 долларов.
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Стрелка из Ахтме частично оправдали, сочтя, что попытки убийства не было
Тартуский окружной суд частично отменил приговор Вируского уездного суда от 25 мая, по которому Андрея Барабаша (40), летом прошлого года стрелявшего у бара в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, признали виновным в попытке убийства, сообщает rus.err со ссылкой на ”Северное побережье”.
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Стали известны подробности теракта в египетской мечети
Боевики, напавшие на мечеть эр-Роуда в Египте, несли в руках флаг террористической организации ”Исламское государство”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информационное агентство страны МЕНА в субботу, 25 ноября.
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Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал
Вчера в Норвегии грузовой автомобиль эстонской транспортной фирмы Kauritel столкнулся с другим грузовиком. Эстонский водитель получил травмы.
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ТАБЛИЦА: ТОП-10 самых дорогих аварий с участием эстонских авто
Издание Eesti Ekspress собрало воедино десять самых крупных страховых случаев в истории Эстонского Фонда дорожного страхования Эстонии.
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Комплекс нарвского колледжа Академии МВД не будет сильно контрастировать с окружающими хрущевками
Через неделю будет объявлен победитель конкурса проектов колледжа МВД в Нарве. 29 ноября в Нарвском колледже ТУ откроется выставка лучших проектов архитектурного конкурса на учебное здание Академии внутренних дел в Нарве, рассказывает "Виру Проспект".
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