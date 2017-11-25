ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ребенок исчез, потом вернулся, застреленные собаки были щенками, а на Донбасе опять горячо

Очень странная и в то же время пугающая история со временным исчезновением ребенка случилась в Харьюмаа. Застреленные полицейскими собаки были щенками, а по уровню зарплат Эстония, как ни странно, все-таки догоняет Финляндию. Статьи на эти и другие темы читайте в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Церковь Швеции решила перестать называть бога в мужском роде

Print Nicolase ristimine Foto: JONAS EKSTROMERTT, AFP

Лютеранская Церковь Швеции порекомендовала священникам перестать употреблять в обращениях к богу слова ”Господь” и ”он”. Согласно рекомендации, духовенству следует начать использовать гендено-нейтральное обращение к богу с 20 мая 2018 года, сообщает spektr.press.

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В Нарве попал под поезд слушавший музыку в наушниках парень

linnas Foto: Andres Putting

Вчера вечером 16-летний молодой человек переходил в Нарве железнодорожные пути и из-за звучащей в наушниках музыки не заметил приближение поезда — был сбит им.

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Жительница Харьюмаа: чужие мужчины затащили моего ребенка в микроавтобус

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

Жительница волости Харку написала в местной группе Facebook, что вчера чужие мужчины затащили ее ребенка в микроавтобус, после чего он исчез на несколько часов.

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ФОТО: Руководитель Союза защиты животных: полицейские убили не кровожадных псов, а двух разыгравшихся щенков

Raplamaal politseinike poolt tapetud koerakutsikad Foto: Heiki Valneri blogis olevad koeraomaniku fotod

Член правления Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что застреленные полицейскими в Кехтна во вторник псы были не собаками-убийцами, а игривыми щенками.

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ГРАФИК: Эстония догоняет по состоятельности Финляндию?

Foto: Scanpix/ Reuters

Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал состоятельность разных стран мира в расчете на одного взрослого жителя. Эстония оказалась в середине рейтинга, где богатство на одного человека составляет 25 000-100 000 долларов.

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Стрелка из Ахтме частично оправдали, сочтя, что попытки убийства не было

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

Тартуский окружной суд частично отменил приговор Вируского уездного суда от 25 мая, по которому Андрея Барабаша (40), летом прошлого года стрелявшего у бара в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, признали виновным в попытке убийства, сообщает rus.err со ссылкой на ”Северное побережье”.

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Стали известны подробности теракта в египетской мечети

Youtube / Kuvatõmmis

Боевики, напавшие на мечеть эр-Роуда в Египте, несли в руках флаг террористической организации ”Исламское государство”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информационное агентство страны МЕНА в субботу, 25 ноября.

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Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал

Tallinna-Tartu maanteel sõitis veok teelt välja Foto: Kaspar Pokk

Вчера в Норвегии грузовой автомобиль эстонской транспортной фирмы Kauritel столкнулся с другим грузовиком. Эстонский водитель получил травмы.

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ТАБЛИЦА: ТОП-10 самых дорогих аварий с участием эстонских авто

Foto: Kenno Soo

Издание Eesti Ekspress собрало воедино десять самых крупных страховых случаев в истории Эстонского Фонда дорожного страхования Эстонии.

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Комплекс нарвского колледжа Академии МВД не будет сильно контрастировать с окружающими хрущевками

Катри Райк на месте, где будет построен нарвский колледж Академии МВД Foto: Roman Vikulov, Delfi

Через неделю будет объявлен победитель конкурса проектов колледжа МВД в Нарве. 29 ноября в Нарвском колледже ТУ откроется выставка лучших проектов архитектурного конкурса на учебное здание Академии внутренних дел в Нарве, рассказывает "Виру Проспект".

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