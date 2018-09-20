20.09.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Развитие скандала с ”прачечной” Danske bank и ответ эксперта на вопрос, почему в Эстонии все так дорого

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rus.delfi.ee
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Eurod
EurodFoto: Ester Vaitmaa

Чем закончится история с отмыванием денег в Danske bank, выяснится, когда во всех с ним связанных странах пройдут расследования, но уже ясно, что штраф ему грозит огромнейший.
Преподаватель Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, утверждает, что в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Чемпион по слежке. В Эстонии людей прослушивают в 10 раз чаще, чем в Швеции

KUULAKS ÕIGE PEALT: Eesti jõustruktuurid kuulvad aasta jooksul pealt umbes 10 000 kõnet. Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что уровень преступности в Эстонии постоянно снижается, прослушка, записывание разговоров, запросы в базах данных и прочая разведдеятельность становится все более обыденной, пишет Eesti Ekspress.
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В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.
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Результаты опроса: в Рийгикогу прошли бы только четыре партии

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Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то в Рийгикогу прошли всего четыре партии, следует из данных опроса, заказанного новостной редакцией ERR фирме Turu-uuringute AS.
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ВИДЕО: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области, пилоты живы, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте происшествия.
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Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

Fotomontaaž

Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
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Ryanair Foto: Siim Lõvi

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ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

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Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
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ТАБЛИЦА: Почему в Эстонии все так дорого? Эксперт называет причины

EL-i hinnatasemega võrreldes on Eestis riided väga kallid, koguni 15% keskmisest kallimad.

По словам преподавателя Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много, пишет Eesti Päevaeht.
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Ученые готовятся к извержению века: в Исландии "просыпается" вулкан Катла

Island Foto: Emmanuel Dunand, AFP

По мнению исландских и британских вулканологов, проснувшийся гигант может принести еще больше проблем, чем печально известное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.
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ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

Kuvatõmmis politsei videost

В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.
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Суд вынес приговор устроившим бунт заключенным Вируской тюрьмы

Viru vangla Foto: Sven Arbet

В Йыхвиском доме Вируского уездного суда огласили приговор по так называемому делу о бунте в тюрьме.
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В Силламяэ организуют суточный забег с промежуточным финишем на дистанции 100 километров. Это не опасно?

Foto: Anna Markova

"Я делаю такие соревновния, в которых сама хочу участвовать", говорит Аэт Кийсла, главный организатор суточного забега в Силлламяэ.
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Перед тем как возглавить Eesti Kontsert Лайне Рандъярв хочет получить от Рийгикогу компенсацию в размере 21 тысячи евро

Reformierakond Foto: Jaanus Lensment

Члены Рийгикогу, покидая парламент, получают выходное пособие в размере шести зарплат, не более 21 тысячи евро. Эти средства рассчитывает получить член Партии реформ Лайне Рандъярв за месяц до поступления на новую должность руководителя Eesti Kontsert.
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Как один из самых успешных в Эстонии топ-руководителей стал национальным символом отмывания денег

Väsimatu töörügaja, alati lipsuga, laitmatus pintsakus. Terve elu edu laineharjal sõitnud Rehe kohal ripub nüüd 200 miljardi euro suurune tume pilv. Foto: Andres Putting

Айвар Рехе считался одним из самых успешных и тщеславных руководителей высшего звена. И ему, действительно, было чем похвастаться, пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Развитие скандала с ”прачечной” Danske bank и ответ эксперта на вопрос, почему в Эстонии все так дорого

20.09.2018
Чем закончится история с отмыванием денег в Danske bank, выяснится, когда во всех с ним связанных странах пройдут расследования, но уже ясно, что штраф ему грозит огромнейший.
Преподавателя Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, утверждает, что в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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