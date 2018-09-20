ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Развитие скандала с ”прачечной” Danske bank и ответ эксперта на вопрос, почему в Эстонии все так дорого

Чем закончится история с отмыванием денег в Danske bank, выяснится, когда во всех с ним связанных странах пройдут расследования, но уже ясно, что штраф ему грозит огромнейший. Преподаватель Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, утверждает, что в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Чемпион по слежке. В Эстонии людей прослушивают в 10 раз чаще, чем в Швеции
Несмотря на то, что уровень преступности в Эстонии постоянно снижается, прослушка, записывание разговоров, запросы в базах данных и прочая разведдеятельность становится все более обыденной, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся
В среду вТаллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали. Loe edasi…
Результаты опроса: в Рийгикогу прошли бы только четыре партии
Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то в Рийгикогу прошли всего четыре партии, следует из данных опроса, заказанного новостной редакцией ERR фирме Turu-uuringute AS. Loe edasi…
ВИДЕО: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области, пилоты живы, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте происшествия. Loe edasi…
Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress. Loe edasi…
Lux Express уволила водителя, создавшего опасную ситуацию на шоссе Таллинн-Тарту
Автобусная фирма Lux Express уволила водителя, опасный маневр которого 18 сентября на шоссе Таллинн-Тарту чуть не привел к лобовому столкновению с грузовиком. Loe edasi…
Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду
Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни. Loe edasi…
ТАБЛИЦА: Почему в Эстонии все так дорого? Эксперт называет причины
По словам преподавателя Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много, пишет Eesti Päevaeht. Loe edasi…
Ученые готовятся к извержению века: в Исландии "просыпается" вулкан Катла
По мнению исландских и британских вулканологов, проснувшийся гигант может принести еще больше проблем, чем печально известное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. Loe edasi…
ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину
В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу. Loe edasi…
Суд вынес приговор устроившим бунт заключенным Вируской тюрьмы
В Йыхвиском доме Вируского уездного суда огласили приговор по так называемому делу о бунте в тюрьме. Loe edasi…
В Силламяэ организуют суточный забег с промежуточным финишем на дистанции 100 километров. Это не опасно?
"Я делаю такие соревновния, в которых сама хочу участвовать", говорит Аэт Кийсла, главный организатор суточного забега в Силлламяэ. Loe edasi…
Перед тем как возглавить Eesti Kontsert Лайне Рандъярв хочет получить от Рийгикогу компенсацию в размере 21 тысячи евро