ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Развитие скандала с ”прачечной” Danske bank и ответ эксперта на вопрос, почему в Эстонии все так дорого

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то в Рийгикогу прошли всего четыре партии, следует из данных опроса, заказанного новостной редакцией ERR фирме Turu-uuringute AS.

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ВИДЕО: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области, пилоты живы, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте происшествия.

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Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

Fotomontaaž

Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.

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Lux Express уволила водителя, создавшего опасную ситуацию на шоссе Таллинн-Тарту

Автобусная фирма Lux Express уволила водителя, опасный маневр которого 18 сентября на шоссе Таллинн-Тарту чуть не привел к лобовому столкновению с грузовиком.

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Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций.

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ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

Tallinna Linnahall Foto: Rauno Volmar

Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.

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ТАБЛИЦА: Почему в Эстонии все так дорого? Эксперт называет причины

EL-i hinnatasemega võrreldes on Eestis riided väga kallid, koguni 15% keskmisest kallimad.

По словам преподавателя Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много, пишет Eesti Päevaeht.

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Ученые готовятся к извержению века: в Исландии "просыпается" вулкан Катла

Island Foto: Emmanuel Dunand, AFP

По мнению исландских и британских вулканологов, проснувшийся гигант может принести еще больше проблем, чем печально известное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.

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ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

Kuvatõmmis politsei videost

В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.

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Суд вынес приговор устроившим бунт заключенным Вируской тюрьмы

Viru vangla Foto: Sven Arbet

В Йыхвиском доме Вируского уездного суда огласили приговор по так называемому делу о бунте в тюрьме.

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В Силламяэ организуют суточный забег с промежуточным финишем на дистанции 100 километров. Это не опасно?