12.07.2018, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

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rus.delfi.ee
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NATO-SUMMIT/
NATO-SUMMIT/Foto: Paul Hanna, REUTERS

Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

Roman Vikulov, Delfi

При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
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"Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны

Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что если армия РФ дойдет до Таллина, то там и погибнет. В Госдуме кратко прокомментировали высказывания эстонского военачальника, пишет "Газета.ру".
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ФОТО: Саммит НАТО: Ратас прибыл на ужин в обществе Дональда Трампа и его супруги

(Foto: AP) (Foto: AP)

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.
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Юри Ратас раскрыл детали разговора с Трампом

BELGIUM-NATO-DEFENCE-POLITICS-SUMMIT Foto: YVES HERMAN, AFP

Премьер-министр Юри Ратас говорил с американским лидером Дональдом Трампом об оборонном сотрудничестве, двусторонних отношениях и активности Эстонии на международной арене, сообщает rus.err.ee.
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Поздравляем! Юри Ратас и его жена Карин ждут четвертого ребенка

Jüri Ratas ja Karin Ratas Foto: Priit Simson

Жена премьер-министра Юри Ратаса Карин снова беременна. Для пары это будет четвертый по счету ребенок.
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Самолет РФ снова нарушил воздушное пространство Эстонии

Lennupäevad 2018 Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий вооруженным силам Российской Федерации самолет Ил-76.
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Председатель правления эстонской авиакомпании Nordica покидает пост

Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm Foto: Rauno_Volmar

Сегодня председатель правления эстонской авиакомпании Nordica Яан Тамм подал совету Nordic Aviation Group AS прошение об отставке, и совет удовлетворил его просьбу, сообщает Nordica.
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Кая Каллас: утверждения, будто правые ненавидят русских, не соответствуют действительности

Kaja Kallas on tagasi kodumaal ja töötab Reformierakonna esimehena. Palka ta selle eest ei saa. „Reformierakond ei maksa esimehele palka. Aga europarlamendi saadiku palk on väga kõrge, nii et küll ma ellu jään,” ütleb ta. Tiit Blaat

В понедельник председатель Партии реформ Кая Каллас вернулась в Эстонию. В интервью изданию Eesti Päevaleht она заявила, что предстоящие выборы выиграет Партия реформ, а сама она станет премьер-министром.
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Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.
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ВИДЕО DELFI: Янек Мягги о родах у обочины: такое происходит в Эстонии постоянно. В прошлом году было 15 таких случаев

По словам министра государственного управления Янека Мягги, роды на обочине — неизбежность и в прошлом году таких случаев было 15.
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Член Христианского сообщества геев Эстонии, радиожурналист и новоиспеченный магистр религиоведения Мэлис Сюльд (39), дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о том, какой путь проделал, чтобы принять себя.
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ТАБЛИЦА: Какое место занимает Эстония в рейтинге самых мощных паспортов мира

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В обнародованном недавно рейтинге паспортов Henley Passport Index Эстония занимает вместе с Лихтенштейном 11 место. Обладатели паспортов этих государств могут без визы посетить 178 стран.
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В этом году сезон клубники начался раньше и сейчас уже заканчивается.
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Фото: Kinnisvara24.ee

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

12.07.2018
Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
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Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

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При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
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