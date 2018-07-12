ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что если армия РФ дойдет до Таллина, то там и погибнет. В Госдуме кратко прокомментировали высказывания эстонского военачальника, пишет "Газета.ру".

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ФОТО: Саммит НАТО: Ратас прибыл на ужин в обществе Дональда Трампа и его супруги

ТОП "Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России Босс легендарного таллиннского ресторана годами сексуально домогался своих работниц

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

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Юри Ратас раскрыл детали разговора с Трампом

BELGIUM-NATO-DEFENCE-POLITICS-SUMMIT Foto: YVES HERMAN, AFP

Премьер-министр Юри Ратас говорил с американским лидером Дональдом Трампом об оборонном сотрудничестве, двусторонних отношениях и активности Эстонии на международной арене, сообщает rus.err.ee.

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Поздравляем! Юри Ратас и его жена Карин ждут четвертого ребенка

Jüri Ratas ja Karin Ratas Foto: Priit Simson

Жена премьер-министра Юри Ратаса Карин снова беременна. Для пары это будет четвертый по счету ребенок.

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Самолет РФ снова нарушил воздушное пространство Эстонии

Lennupäevad 2018 Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий вооруженным силам Российской Федерации самолет Ил-76.

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Председатель правления эстонской авиакомпании Nordica покидает пост