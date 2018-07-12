ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Loe edasi...
"Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны