ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ратас в Санкт-Петербурге и Стокгольм после теракта

Сегодня премьер-министр отметил в Санкт-Петербург 100-летие манифестации Эстонцев. Тем временем Стокгольм отходит от теракта, кода мужчина на грузовике въехал в толпу. Полиция сообщила, что задержала его. Смотрите также как прошел "Тотальный диктант" в Таллинне.

Шведская полиция: в Стокгольме погибли четверо, ранены 15, подозреваемый задержан

STOCKHOLM ATTACK Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT, Svenska Dagbladet

В результате наезда грузовика в центре Стокгольма погибли четыре, 15 человек ранены, сообщила шведская полиция. Власти склоняются к версии теракта в центре шведской столицы.

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Полиция Стокгольма считает, что арестовала водителя грузовика

Foto: Kristjan Pillak

Шведская полиция объявила, что арестованный после нападения в Стокгольме мужчина является предполагаемым водителем грузовика, наехавшего на людей.

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ФОТО DELFI: В центре Стокгольма магазины закрыты, люди несут цветы и стараются не сдаваться

Foto: Karli Saul

В центре Стокгольма на утро после теракта с первого взгляда все как обычно, но на главной пешеходной улице Дроттнинггатан сразу становиться ясно, что что-то здесь не так.

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Сегодня в Петербурге отмечают 100-летие манифестации эстонцев

Сегодня исполняется 100 лет со дня манифестации эстонцев в Петрограде с требованием предоставить Эстонии автономию. Это знаменательное событие в истории становления независимости Эстонии отмечается сегодня в Петербурге, в церкви св. Иоанна, благодарственным богослужением и концертом Эстонского национального мужского хора.

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Юри Ратас объяснил, почему решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас сегодня принимает участие в благодарственном богослужении и концерте в церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Delfi узнал у Ратаса, почему он решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России.

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ФОТО: Ратас в Петербурге выступил с речью и почтил память жертв теракта

Jüri Ratas Peterburis Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принимает участие в мероприятиях в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии в Санкт-Петербурге, где он выступил с речью в церкви Святого Иоанна и возложил цветы к станции метро "Технологический институт". Читайте полную речь Ратаса!

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Клиенты Tele2 получают от Elisa и Telia невероятные предложения

Tele 2

На минувшей неделе Tele2 сообщила об изменениях в условиях пользовательского соглашения, которые вступят в силу 1 мая. В случае несогласия с условиями клиенты имеют право отказаться от заключенного с Tele2 договора без уплаты неустойки.

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Читательница: ржавчина на новом автомобиле проявилась после конца гарантии, что делать?

Foto: Delfi kollaaž

В редакцию Delfi обратилась читательница Юлия с жалобой на представительство Elke Auto, которое отказалось устранять пятна ржавчины с нового автомобиля, так как гарантийный период закончился пару месяцев назад. По ее словам, ржавчина начала формироваться, когда гарантия еще действовала, поэтому она должна иметь право на гарантийный ремонт.

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Перед терактом в Петербурге Джалилов рассказывал о планах достроить дом и жениться

Foto: Sputnik, Scanpix

Предполагаемый петербургский террорист Акбарджон Джалилов вернулся в родной город Ош в феврале, рассказал РБК его младший брат Ахрор. За месяц до теракта Акбар рассказывал родственникам о планах достроить дом на родине в 2017 году, окончательно переехать обратно в Киргизию и жениться.

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ФОТО DELFI: Дмитрий Харатьян зачитал в Таллинне текст "Тотального диктанта"

Totalny Diktant tondiraba jäähallis Foto: Kert Saarma

В субботу, 8 апреля, в ледовом холле ”Тондираба” прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция состоялась в Таллинне в юбилейный пятый раз и собрала рекордное количество участников.

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Эстонские юниоры победили литовцев и завоевали серебряные медали

Jäähoki Eesti (U18) - Leedu (U-18) Foto: facebook.com/hockeyLietuva

В Корее завершился юниорский чемпионат мира по хоккею (дивизион 2А). В заключительном туре сборная Эстонии несколько неожиданно победила Литву - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

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