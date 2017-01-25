ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ратас не поддерживает нулевое гражданство, в Таллинне закрыт последний бордель

Конец эпохи: полиция ”накрыла” последний из остававшихся в Таллинне ”крупных борделей". Премьер-министр Юри Ратас сказал в среду в Рийгикогу, что он не поддерживает нулевой вариант гражданства, но ”за” то, чтобы дать гражданство серопаспортникам — без экзамена по языку и Конституции. К Delfi Kasulik обратился читатель, который пожаловался, что в последнее время в магазинах Zara сотрудники будто бы не могут ни слова сказать по-эстонски.
Конец эпохи: полиция ”накрыла” последний из остававшихся в Таллинне ”крупных борделей"
За несколько дней до Рождества в Пыхьяской префектуре было жарко: шла подготовка к операции по закрытию действовавшего на протяжении многих лет борделя на улице Ристику в Таллинне. К операции были привлечены около полусотни стражей правопорядка, так как нельзя было допустить, чтобы подозреваемые успели уничтожить улики, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
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Юри Ратас: я не поддерживаю нулевой вариант гражданства ни в одном ключе
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Премьер-министр Юри Ратас сказал в среду в Рийгикогу, что он не поддерживает нулевой вариант гражданства, но ”за” то, чтобы дать гражданство серопаспортникам — без экзамена по языку и Конституции.
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Возмущенный клиент: персонал магазина Zara не знает эстонского!
К Delfi Kasulik обратился читатель, который пожаловался, что в последнее время в магазинах Zara сотрудники будто бы не могут ни слова сказать по-эстонски. По заверениям представителей магазина, знание государственного языка по-прежнему обязательно для их сотрудников.
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Инновационные предприятия Прибалтики получат поддержку в 18 млн евро
Европейский инвестиционный фонд (EIF) и UniCredit Leasing подписали договор поручительства InnovFin VKE, благодаря которому будет расширена доступность финансирования эстонских, латвийских и литовских инновационных предприятий малого и среднего размеров.
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Болт и Лебедева лишены медалей Олимпиады-2008 в Пекине
Легендарный спринтер Усейн Болт лишен золотой медали Олимпиады-2008 в эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста своего партнера по команде Несты Картера.
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Литва сказала "Да": проект соглашения стран Балтии по Rail Baltic одобрен
Правительство Литвы одобрило проект соглашения трех стран Балтии о развитии железной дороги европейской колеи Rail Baltic. Премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что разногласий относительно проекта не осталось, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.
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Новым главным редактором "Радио 4" станет Юлия Балий
С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий, Нынешний главред Мари Вельмет уходит по собственному желанию станет советником правления ERR.
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В Таллинне лжеврач ”лечил” пациентов от шизофрении
В скором времени начнется судебный процесс над лжеврачом по имени Игорь, который ”лечил” людей, пишет Eesti Ekspress.
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Инаугурация президента США: что сказали Трамп и его приближенные послу Эстонии
На церемонии инаугурации 45-ого президента США Дональда Трампа посол Эстонии Ээрик Мармей стоял от него в нескольких десятках метров. За пару дней до этого им удалось поговорить, и Трамп заверил посла, что Эстония может быть уверенной в лидирующей роли США.
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Летом трамвайное движение до Балтийского вокзала снова закроют, на замену придут беспилотные автобусы
Этим летом трамвайное движение на участке между Вируским кругом и Балтийским вокзалом в Таллинне будет снова закрыто на два месяца (июль и август), так как простой необходим для завершения всей реконструкции путей, пишет Eesti Päevaleht.
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