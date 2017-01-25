ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ратас не поддерживает нулевое гражданство, в Таллинне закрыт последний бордель

Конец эпохи: полиция ”накрыла” последний из остававшихся в Таллинне ”крупных борделей". Премьер-министр Юри Ратас сказал в среду в Рийгикогу, что он не поддерживает нулевой вариант гражданства, но ”за” то, чтобы дать гражданство серопаспортникам — без экзамена по языку и Конституции. К Delfi Kasulik обратился читатель, который пожаловался, что в последнее время в магазинах Zara сотрудники будто бы не могут ни слова сказать по-эстонски.

Конец эпохи: полиция ”накрыла” последний из остававшихся в Таллинне ”крупных борделей"

Päev Jüri Ratasega 23.11.2016 Foto: Andres Putting

За несколько дней до Рождества в Пыхьяской префектуре было жарко: шла подготовка к операции по закрытию действовавшего на протяжении многих лет борделя на улице Ристику в Таллинне. К операции были привлечены около полусотни стражей правопорядка, так как нельзя было допустить, чтобы подозреваемые успели уничтожить улики, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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