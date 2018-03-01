ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Расследование вынужденной посадки SmartLynx и новое ядерное оружие России

Центр расследований в области безопасности (OJK) начал расследование по факту вчерашней вынужденной посадки в Таллиннском аэропорту самолета SmartLynx, у которого оторвалась часть шасси. А четырнадцатое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию оказалось беспрецедентно воинствующим. Подробнее об этих и других новостях первого дня весны читайте в нашей традиционной подборке.

Центр расследований в области безопасности начал расследование по факту вынужденной посадки SmartLynx

Rajalt väljasõitnud lennuk Ilmar Saabas

Центр расследований в области безопасности (OJK) начал расследование по факту вчерашней вынужденной посадки в Таллиннском аэропорту самолета SmartLynx, у которого оторвалась часть шасси.

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Какие авиапроисшествия случались в Эстонии в этом веке?

Вчерашнее экстренное приземление в Таллиннском аэропорту прошло успешно: никто не пострадал, и в основном поврежден сам самолет. Подобное происшествие случилось в Эстонии и в 2014 году с самолетом того же типа и той же фирмы. Только тогда на борту были и пассажиры, к счастью, никто не пострадал.

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Двух бастовавших водителей Taxify вызвали на ковер. Что им грозит?

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

Сегодня контора Taxify вызвала двух водителей, чтобы поговорить с ними об их речах на форуме водителей Taxify. Оба и ранее критиковали в СМИ новую ценовую политику предприятия, и, по их словам, фирма пытается на них надавить, чтобы они молчали. По словам же представителя Taxify, причина вызова — пост, в котором призывали водителей без предупреждений отменять поездки, пишет Ärileht.

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Огонь любви: причиной возгорания семи авто в Ыйсмяэ стала месть за неразделенные чувства

Kohtusaalis ei paistnud Erkki Pärna näost vähimatki ebamugavustunnet toimepandud tegude pärast. Karin Kaljuläte

В ночь на 11 июля 2017 года жителей многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ в Таллиннне разбудила череда хлопков — это загорелись семь припаркованных возле дома автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

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Конца интернет-педофилии не видно: суд признал мужчину виновным в совращении 11 детей

Nii kui lapsed hakkavad nutitelefone oma kätte saama, on nad digimaailmas ja hakkavad suhtlema. Graafik: Toom Tragel

Недавно Харьюский уездный суд признал 34-летнего Калью Пылдре виновным в соблазнении 11 детей и злоупотреблении двумя детьми. Согласно обвинению, имели место 25 эпизодов, часть из которых завершились на стадии попыток, пишет Eesti Päevaleht.

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Бывшую судью почти 20 лет жестоко избивал муж: окружающие даже не догадывались об этом

Foto: Kalev Lilleorg

Экс-судья Моника Меристо-Дмитриев около двадцати лет подвергалась домашнему насилию, прежде чем решилась с этим покончить, и теперь помогает другим попавшим в беду женщинам, пишет Publik.

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Дементная пенсионерка стала жертвой телемаркетологов: закон сферу не регулирует

Illustratsioon: Ats Nukki

Продавец по телефону может навязать дементному пожилому человеку что угодно и в каких угодно количествах, так как закон подобного рода действия никак не ограничивает. В свете этого остается надеяться лишь на своевременное вмешательство близких, пишет Eesti Ekspress.

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Главный имам Эстонии купил на деньги прихода еду, бассейн и раскладушку

ILDAR MUHHAMEDŽIN Foto: Tiit Blaat

Главный имам Эстонии Ильдар Мухамедшин в прошлом году был признан виновным в использовании имущества прихода в личных целях, пишет Eesti Päevaleht.

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Возможно лишь в России? Эстонский предприниматель рассказал, почему отказался от нефтяного бизнеса в Перми

Indrek Rahumaa Foto: Tiit Blaat

Предприниматель с пестрым прошлым Индрек Рахумаа рассказал в интервью Ärileht о причинах неудачи своего нефтяного бизнеса в Перми.

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Минидок Delfi TV: Уголовники или нуждающиеся в помощи? Эстония растит в тюрьме преступников из любителей "травки"

Хотя употребление наркотиков в Эстонии, по крайней мере, на бумаге не является уголовным преступлением, в реальности все может быть по-иному. Люди со сформировавшейся зависимостью часто имеют при себе такое количество наркотических веществ для собственного пользования, что в судебном зале они становятся дилерами. С серьезными последствиями.

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"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас": Путин показал новое ядерное оружие

Четырнадцатое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию оказалось беспрецедентно воинствующим. После долгого рассказа о переговорах с США по проблемам ПРО президент показал, чем Россия ответила на провал переговоров: созданием нового вооружения, баллистических ракет и многофункциональных комплексов.

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Неравная конкуренция, снижение тарифов, экологические угрозы: чего ждать от запуска новой российской АЭС в 100 км от Нарвы?

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Нынешней весной в ста километрах от эстонской границы, в городе Сосновый Бор Ленинградской области РФ, начнет свою работу новая АЭС (ЛАЭС-2). Руководство концерна Eesti Energia выражает серьезную озабоченность этим, поскольку ввод в строй новых мощностей в нашем регионе усугубит нечестную конкуренцию на рынке электричества. Не стоит забывать также и о связанных с запуском атомной электростанции угрозах экологического характера.

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Под грифом ”секретно”: 23 года после убийства Листьева

Vladislav Listjev Foto: Anton Belitskiy, RIA Novosti

С момента одного из самых громких заказных убийств в России 90-х годов прошло 23 года. Именно столько лет назад Россия потеряла выдающегося тележурналиста Владислава Листьева. Несмотря на многочисленные заявления правоохранителей о том, что расследование близко к завершению, ни убийцы, ни заказчики преступления до сих пор так и не найдены. Срок давности по делу истек еще в 2010 году.

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Поставок не будет: ”Газпром” вернул ”Нафтогазу” Украины предоплату за март

Gazprom Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

"Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" оплату мартовских поставок газа, но вернул ее из-за несогласованности дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки не начнутся. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

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