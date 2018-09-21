ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рассекреченный приговор очередному агенту ГРУ с эстонским гражданством и поиск жертв мошенника

В редакцию Delfi обратилась Наталия, которая возмущена тем, что прилетевшего в Таллинн украинца — с ее точки зрения, безосновательно — отправили обратно на родину. Представитель Департамента полиции и погранохраны поясняет, почему это произошло и что делать, чтобы такого не случилось.

Loe edasi…

ГРАФИКИ: Поддержка центристов и реформистов практически одинакова, но Каллас за Ратасом пока не угнаться

Jüri Ratas ja Kaja Kallas juhivad kindlalt peaministrikandidaatide pingerida. Tiit Blaat

Согласно опросу, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, Юри Ратаса в качестве премьер-министра хочет видеть 31% граждан избирательного возраста, а Кайю Каллас 23% (это всего на один процентный пункт больше, чем в прошлом месяце).

Loe edasi…

ВИДЕО: Еще один водитель рейсового автобуса чудом избежал столкновения с грузовиком во время обгона

На этой неделе читатель прислал Delfi видео, где водитель Lux Express совершает опасный обгон и еле-еле избегает столкновения с грузовиком. Другой читатель прислал еще одно видео, где ситуация повторяется с другим рейсовым автобусом.

Loe edasi…

ВИДЕО: В центре Таллинна внедорожник BMW сбил пешехода

Сегодня в первой половине дня в Таллинне внедорожник сбил пешехода, в результате чего тому потребовалась медицинская помощь.

Loe edasi…

КаПо задержала еще одного шпиона — гражданина Эстонии, работавшего на ГРУ

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

ТОП Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать + советы приезжающим на работу ВИДЕО: Еще один водитель рейсового автобуса чудом избежал столкновения с грузовиком во время обгона КаПо задержала еще одного шпиона — гражданина Эстонии, работавшего на ГРУ информацию обнародовали по ошибке!

На прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в заговоре против ЭР. Славин собирал информацию для российской военной разведки, пишет Õhtuleht.

Loe edasi…

Напоминаем! Завтра лучше оставить автомобиль дома

Autovaba päev Tallinnas Foto: Madis Veltman

В предстоящую субботу, т.е. завтра, автомобиль лучше оставить дома, советует вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, поскольку это — День, свободный от автомобиля, который проводится в рамках Европейской недели подвижности.

Loe edasi…

Школьная жизнь как маленький ад, полный зрителей

Foto: Anni Õnneleid

6 сентября в социальной сети ”Вконтакте” появилось видео, которое началось с драки двух подростков, а закончилось избиением одного из них. Несколько человек держали 17-летнего юношу, один из агрессоров бил его, а толпа вокруг одобрительно кричала. Через несколько дней видео появилось на всех крупных новостных порталах Эстонии.

Loe edasi…

Три лыжника сборной Норвегии трагически погибли за полтора месяца

Therese Johaug ja Ida Eide suvel koos sünnipäeva tähistamas. Foto: idaeide1/Instagram

Норвежский лыжный спорт переживает непростые времена. За 48 дней трагически погибли три известных лыжника, в разные годы входившие в состав национальной команды. Чтобы пережить непростые времена, членам сборной Норвегии оказывается психологическая помощь, сообщает VG.

Loe edasi…

Вы не стали жертвой этого мошенника?