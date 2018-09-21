21.09.2018, 21:38

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рассекреченный приговор очередному агенту ГРУ с эстонским гражданством и поиск жертв мошенника

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рассекреченный приговор очередному агенту ГРУ с эстонским гражданством и поиск жертв мошенника
Иллюстративное фото.Foto: Andres Putting

Сегодня выяснилось, что на прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в заговоре против ЭР. Славин собирал информацию для российской военной разведки. Также выяснилось, приговор в его отношении не должен был быть обнародован.

Полиция просит откликнуться жертв мошенника, обманывавшего по-крупному женщин.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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Три лыжника сборной Норвегии трагически погибли за полтора месяца

Therese Johaug ja Ida Eide suvel koos sünnipäeva tähistamas. Foto: idaeide1/Instagram

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Вы не стали жертвой этого мошенника?

Foto: Põhja prefektuur

Полиция призывает откликнуться тех, кто был обманут 56-летним Каупо, который присваивал автомобили женщин и продавал их.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рассекреченный приговор очередному агенту ГРУ с эстонским гражданством и поиск жертв мошенника

21.09.2018
Сегодня выяснилось, что на прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в заговоре против ЭР. Славин собирал информацию для российской военной разведки. Также выяснилось, приговор в его отношении не должен был быть обнародован.

Полиция просит откликнуться жертв мошенника, обманывавшего по-крупному женщин.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Школьная жизнь как маленький ад, полный зрителей

21.09.2018
6 сентября в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, которое началось с драки двух подростков, а закончилось избиением одного из них. Несколько человек держали 17-летнего юношу, один из агрессоров бил его, а толпа вокруг одобрительно кричала. Через несколько дней видео появилось на всех крупных новостных порталах Эстонии.
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