29.11.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Распри, контры, пререкания: Россия и Америка, Таранд и EKRE. Еще и стужа надвигается!


rus.delfi.ee
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Kinni jäänud.
фото иллюстративноеFoto: Ashleigh Scully (USA), Wildlife Photographer of the Year.

Итак, что же важного произошло?

  • Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда
  • Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ
  • Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету
  • Первый день зимы и Первый Адвент — уже в эти выходные! Ждать ли подарков от погоды?

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