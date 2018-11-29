ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Распри, контры, пререкания: Россия и Америка, Таранд и EKRE. Еще и стужа надвигается!

"Когда мы придем к власти, отправим тебя в первом же вагоне в Сибирь". Нестор вспоминает митинг EKRE

EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastu. Foto: Jaanus Lensment

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) вспоминает митинг EKRE в пондельник на Тоомпеа, где было полно не только оскорбляющих плакатов, но и настоящих угроз.

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ВИДЕО: Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда

Инцидент с избиением Индрека Таранда на митинге EKRE выходит на международный уровень. Председатель Европарламента Антонио Таяни во время заседания ЕП осудил насилие, которое было применено в отношении Таранда.

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Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море. У них будет два часа, но зависит от того, куда зайдет беседа

Trump ja Putin Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

ТОП Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро Плотоядная бактерия убила 15-летнего эстонского спортсмена за пару дней. ”Он был дружелюбным и всегда готовым прийти на помощь” Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом предположительно пройдет 1 декабря на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля и подтверждает источник РИА "Новости" в одной из делегаций.

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ФОТО и ВИДЕО: Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

На стенках Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ, который находится в районе Пирита в Таллинне, неизвестные оставили множество царапин и странных изображений. Пострадали различный части монумента.

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Плотоядная бактерия убила 15-летнего эстонского спортсмена за пару дней. ”Он был дружелюбным и всегда готовым прийти на помощь”

Fotomontaaž

Каким образом плотоядная бактерия попала в организм спортивного, здорового подростка? Врачи Пярнуской больницы считают, что этот случай поможет лучше понять ее коварную сущность.

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ГОСЭКЗАМЕНЫ 2018: В каких школах лучше всего сдали эстонский и математику

Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat

Сегодня опубликовали результаты госэкзаменов гимназий Эстонии. В прошлом году занимавшая первое место как по математике, так и по эстонскому языку Таллиннская реальная школа в одной из категорий утратила свое лидерство. По математике теперь на первом месте ученики Нарвского языкового лицея.

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В Норвегии умер эстонец, которого из больницы отправили с обезболивающими домой