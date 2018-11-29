ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Распри, контры, пререкания: Россия и Америка, Таранд и EKRE. Еще и стужа надвигается!

- Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда
- Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ
- Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету
- Первый день зимы и Первый Адвент — уже в эти выходные! Ждать ли подарков от погоды?
Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались
Два дня вместе с автомобилем находившийся в ловушке на Украине эстонец Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказывает, как они выбрались из страны перед самым объявлением военного положения.
Loe edasi...
Новый министр МВД Райк: о ”драке” у Рийгикогу, проблемах Нарвы и памяти о Бронзовой ночи
Новая глава МВД считает, что проблемы жителей Эстонии — схожи, но общая часть выпала из дискуссии.
Loe edasi...
"Когда мы придем к власти, отправим тебя в первом же вагоне в Сибирь". Нестор вспоминает митинг EKRE
Спикер Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) вспоминает митинг EKRE в пондельник на Тоомпеа, где было полно не только оскорбляющих плакатов, но и настоящих угроз.
Loe edasi...
ВИДЕО: Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда
Инцидент с избиением Индрека Таранда на митинге EKRE выходит на международный уровень. Председатель Европарламента Антонио Таяни во время заседания ЕП осудил насилие, которое было применено в отношении Таранда.
Loe edasi...
Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море. У них будет два часа, но зависит от того, куда зайдет беседа
ТОП
Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом предположительно пройдет 1 декабря на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля и подтверждает источник РИА "Новости" в одной из делегаций.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ
На стенках Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ, который находится в районе Пирита в Таллинне, неизвестные оставили множество царапин и странных изображений. Пострадали различный части монумента.
Loe edasi...
Плотоядная бактерия убила 15-летнего эстонского спортсмена за пару дней. ”Он был дружелюбным и всегда готовым прийти на помощь”
Каким образом плотоядная бактерия попала в организм спортивного, здорового подростка? Врачи Пярнуской больницы считают, что этот случай поможет лучше понять ее коварную сущность.
Loe edasi...
ГОСЭКЗАМЕНЫ 2018: В каких школах лучше всего сдали эстонский и математику
Сегодня опубликовали результаты госэкзаменов гимназий Эстонии. В прошлом году занимавшая первое место как по математике, так и по эстонскому языку Таллиннская реальная школа в одной из категорий утратила свое лидерство. По математике теперь на первом месте ученики Нарвского языкового лицея.
Loe edasi...
В Норвегии умер эстонец, которого из больницы отправили с обезболивающими домой
Искавший работу в Норвегии 54-летний Марко обратился в больницу с болями и затруднениями дыхания, но его отправили домой, где он несколько часов спустя умер, пишет Õhtuleht.
Loe edasi...
Товары в Латвии не настолько дешевы как считается. Сэкономить на топливе и продуктах надежды нет
Литр бензина в Латвии всего на пару центов дешевле, а некоторые продукты питания даже дороже, чем у нас, однако только один дешевый алкоголь манит за покупками.
Loe edasi...
Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету
Идаская префектура полиции в социальной сети предупреждает людей о телефонных звонках на русском языке, в которых сообщают о миллионном выигрыше или предлагают выгодную возможность заработать денег из дома.
Loe edasi...
Инцидент в Керченском проливе: Киев обратился в трибунал ООН, а у Трампа возник вопрос
МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Loe edasi...
Первый день зимы и Первый Адвент — уже в эти выходные! Ждать ли подарков от погоды?
Читайте прогноз от pogoda.ee.
Loe edasi...
Марина Кальюранд: как низко могут пасть сторонники EKRE? До уровня нашистов или еще ниже?
Бывшему послу Эстонии в России Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) насилие на митинге EKRE напомнило то, как на нее напали в Москве члены молодежного движения "Наши" в апреле 2007 года.
Loe edasi...
Трамп отменил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Loe edasi...