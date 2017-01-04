В среду, 4 января, главной темой дня, безусловно, стала борьба за власть в Партии реформ. Сначала мэр Хаапсалу Урмас Суклес описал СМИ проблемы с внутрипартийными рассылками, затем Кристьян Кыльялг раскрыл случай с тестем Певкура, имевший место несколько недель назад. За этим последовали комментарии кандидатов в председатели партии Ханно Певкура и Кристена Михала. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей за день.

Реформист: многие внутрипартийные рассылки были закрыты или жестко контролировались

Urmas Sukles Foto: Tanel Meos

Перед выборами нового председателя борьба за власть в Партии реформ перешла во внутрипартийные рассылки.

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Раскол в Партии реформ: тесть Певкура угрожал Михалу и его стороннику?

Hanno Pevkur, Kristjan Kõljalg ja Kristen Michal Foto: Fotokollaaž

Руководитель Пайдеского округа Партии реформ и бывший депутат Кристьян Кыльялг разослал сегодня по внутрипартийной рассылке письмо, отправленное им еще в декабре прошлого года Таави Рыйвасу и Кристену Михалу, в котором утверждает, будто тесть Ханно Певкура ему угрожал.

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ВИДЕО DELFI: Певкур прокомментировал слухи об угрозах тестя и проблемах с внутрипартийными рассылками

О повисшем в воздухе перед выборами председателя Партии реформ напряжении дают представление события последних дней: сначала мэр Хаапсалу Урмас Суклес описал СМИ проблемы с внутрипартийными рассылками, затем Кристьян Кыльялг раскрыл случай с тестем Певкура, имевший место несколько недель назад. Баллотирующийся в председатели партии Ханно Певкур более подробно объясняет возникшие слухи.

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ВИДЕО DELFI: Михал осуждает грязную избирательную кампанию и советует угрожающим посмотреть в зеркало

Баллотирующийся в председатели Партии реформ Кристен Михал не считает хорошим тоном обнародованные однопартийцами письма и советует как Урмасу Суклесу, так и тем, кто ходит угрожать однопартийцам, посмотреть в зеркало.

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Избиение полицейских в Старом городе: как развивались события той летней ночи

Turvakaamera video

Когда в одну из июньских суббот прошлого года четверо друзей пропустили в находящемся в Старом Таллинне баре KGB по своему первому стаканчику, то даже не могли предположить, чем закончится для них этот вечер, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Бизнесмены раскрывают карты: прибыль ресторанов высокой кухни в Эстонии мизерная

Martti Siimanni sõnul ei ole tipprestorani pidamine sugugi lihtne äri. "Kui tahaksin tõsist äri teha, siis ma restoranidega ei tegeleks. Tipprestoranide käibed ja kasumid on võrreldes mainstream-toidukohtade ja frantsiisikettidega pisikesed," ütleb ta. Priit Simson

Местные ТОП-рестораны показывают мировой уровень, но с экономической точки зрения им приходится очень нелегко. В Эстонии широко распространено убеждение, что заниматься бизнесом по развитию ресторанов высокой кухни очень прибыльно, но крупные рестораторы Мартти Сийманн и Калев Таннер в интервью Eesti Päevaleht опровергают это утверждение.

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Ильвес — странам ЕС: прекращайте ныть и займитесь модернизацией

Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью голландскому изданию NRC Handelsblad, что Европе следует бросить все свои силы на то, чтобы стать более единой, и, прежде всего, в плане инфотехнологий.

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Есть ли в Эстонии американские спецназовцы? Министерство обороны молчит

фото иллюстративное Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Министерство обороны Эстонии не комментирует, если ли сейчас в Эстонии американские солдаты подразделения специального назначения. По данным минобороны Литвы, у них есть солдаты спецназа США.

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Больницы Эстонии ввели ограничение на посещение пациентов

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ Ида-таллиннская центральная больница просит не посещать пациентов начиная с четверга.

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За год электричество подорожало более чем на четверть

В декабре средняя биржевая цена на электроэнергию поднялась до 34,01 евро за мегаватт-час, что на 27,3% больше, чем за год до этого.

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Эксперимент года: Финляндия начала выплаты денег гражданам просто так

The Guardian

Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере 560 евро.

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Почему Владимир Путин так сильно опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

President Vladimir Putin ja paavst Francis Foto: Sergey Guneev, RIA Novosti

"Похоже, Владимир Путин неукоснительно следует поговорке "Лучше поздно, чем никогда", — отмечает Том Бэтчелор в The Independent. — Российский лидер прославился тем, что вынуждает других мировых лидеров ждать, и даже королевские особы и Папа Римский не в состоянии заставить кремлевского шефа соблюдать жесткое расписание".

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Утепляйтесь! На днях в Эстонии ударят суровые морозы

фото иллюстративное Foto: Urmas Kärdi

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ВИДЕО: Как ворона украла у эстонца паспорт на российской границе

На прошлой неделе в СМИ сообщали о том, ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российско-эстонской границы в Ивангороде.

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