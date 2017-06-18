ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Расходы на продукты, победа Контавейт и ночная жизнь аэропорта

В воскресенье эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла свой первый профессиональный турнир, а исследование рынка розничной торговли стран Европы показало, что жители Эстонии оставляют почти половину своих доходов в продуктовых магазинах. Об этих и других новостях последнего дня недели читайте в традиционной подборке Delfi.

Исследование: жители Эстонии тратят очень много денег на продукты

Foto: Karin Kaljuläte

Исследовательская фирма GfK обнародовала обзор рынка розничной торговли стран Европы, согласно которому жители Эстонии оставляют почти половину своих доходов в продуктовых магазинах.

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ВИДЕО: Анетт Контавейт выиграла первый профессиональный турнир!

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 49) стала победительницей турнира в голландском Хертогенбоше с призовым фондом 250 000 долларов. В финале первая ракетка Эстонии победила 20-летнюю россиянку Наталью Вихлянцеву (WTA 74) - 6:2, 6:3.

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ФОТО и ВИДЕО: Что происходит ночью в Таллиннском аэропорту

Lennujaama asfalteerimine ja öised tööd Foto: Andres Putting

Как известно, ночью в Таллиннском аэропорту не может приземлиться ни один самолет. На данный момент по ночам там идет строительство летной полосы.

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КАРТА: Голодный Таллинн — в столице Lidl утонет в море продуктовых магазинов

Shutterstock

Выходящая на рынок Эстонии немецкая сеть магазинов дешевых товаров Lidl в Таллинне и его ближайших окрестностях должна будет конкурировать приблизительно с сотней продуктовых магазинов.

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ФОТО и ВИДЕО: Для всех возрастов и национальностей: чемпионат Эстонии по ловле комаров

Во дворе гостевого хутора Mesi Tare Kodumaja в деревне Варнья в Тартумаа прошел чемпионат Эстонии по ловле комаров. Участники соревновались как индивидуально, так командами.

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Ожидать ли "списка Сависаара"? Лооне: обсуждается, как достичь наилучшего для жителей Таллинна результата

Oudekki Loone Foto: Priit Simson

В последнее время звучит все больше разговоров о возможном создании некоторым членами Центристской партии перед предстоящими местными выборами отдельного избирательного списка.

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Судебный исполнитель закрыл ресторан сразу после торжественного открытия

Tippkokk Roman Zaštšerinski oma avamata restorani aknal Foto: Hendrik Osula

Судебные исполнители остановили деятельность нового ресторана Романа Защеринского Mantel & Korsten, который только в пятницу вечером открылся для посетителей, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: В Киеве около 2 500 человек приняли участие в "Марше равенства"

Kiievi geiparaad Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

В Киеве перед воскресным "Маршем равенства" произошли стычки ЛГБТ-активистов с радикалами, выступающими против проведения шествия, сообщает "Украинская правда".

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Возле Певческого поля в Таллинне мужчину ударили ножом

Nuga Foto: Anni Õnneleid

В пятницу вечером на Нарвском шоссе в районе Певческого поля в Таллинне произошел инцидент, в результате которого мужчина получил ранение и был доставлен в больницу.

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Тоом: центристы ни в коем случае не станут конкурировать между собой

Foto: Andres Putting

В отличие от своей соратницы по Центристской партии Оудекии Лооне, Яна Тоом на тему создания возможного избирательного союза не спекулирует, хотя и оставляет открытым вопрос, будет ли она сама баллотироваться от партии по Пыхья-Таллинну.

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ФОТО: Некрасиво и опасно: отдыхающие оставили на Штромке горы мусора и тлеющее угли

Lõke Stroomi rannas Foto: Lugeja foto

Летом излюбленным местом отдыха жителей Пыхья-Таллинна являются окрестности пляжа Штрооми.

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Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими

фото иллюстративное Foto: Epp-Mare Kukemelk

На американском эсминце "Фицджеральд", поврежденном в результате столкновения с контейнеровозом у берегов Японии, обнаружены тела всех семерых членов экипажа, которые были объявлены пропавшими без вести. Их тела нашли не в море, а в затопленных каютах.

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ФОТО и ВИДЕО: В Португалии в лесных пожарах погибли десятки людей

Foto: Armando Franca, AP

Число жертв лесных пожаров в Португалии приближается к 60, многие сгорели в своих автомобилях на отрезанном огнем участке трассы в районе Лейрия в центре страны. Данные спасателей на полдень воскресенья передает ВВС. Среди погибших несколько пожарных.

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