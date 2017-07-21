ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рапорт о проблемах в здравоохранении и новый минидок Delfi

Пятница принесла новые данные о состоянии здравоохранения Эстонии — все совсем не радужно, как вы можете догадаться. Какие еще новости произошли 20 июля — читайте в нашей ежедневной подборке главного.

Рапорт о проблемах здравоохранения не радует, а врачи не хотят о нем говорить

Foto: Andres Putting

Согласно рапорту Больничной кассы, почти 30% пациентов не получают необходимое лечение в течение максимально дозволенного срока в 42 дня. Кроме того, не все пациенты получают последующее лечение, а смертность после операций превышает 10%, пишет Eesti Päevaleht (EPL).

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Оценка качества лечения в разных больницах Эстонии

Nelikud Keskhaiglas Foto: ITK

Больничная касса обнародовала детальный рапорт о качестве лечения в Эстонии, на основе которого Delfi составил карту с данными о различных больницах Эстонии. Смотрите и сравнивайте!

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ФОТО: Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Maavärin Kreeka ja Türgi kuurortites Foto: AP/Scanpix, AP

У юго-западного побережья Турции произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис. На курортном греческом острове Кос есть жертвы.

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DELFI МИНИДОК: Сокрушитель — эстонский тайский боксер, который не проиграл еще ни одного матча

Это тайский боксер Ромет Рейлсон. Он начал заниматься боевыми искусствами в 13 лет. Сейчас, спустя пять лет, в эстонском спорте его знают под прозвищем Purustaja (Сокрушитель) — Ромет не проиграл еще ни одного матча.

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”Меня просто кинули”. Поверивший рекламе в Facebook мужчина нарвался на мошенников

Фото носит иллюстративный характер Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Delfi обратился Евгений (имя изменено — прим.ред.) и рассказал о том, как, поверив контекстной рекламе в Facebook, совершил покупку в сомнительном в интернет-магазине.

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Страсти по воде. Новые скважины в нарвских садах всех проблем не решат

Puurkaev, aiandusühistu "Svetofor", Narva Foto: Sofja Boborenko, Viru Prospekt

Лето 2017 года ознаменовалось долгожданной новостью: началось бурение трех скважин для снабжения нарвских садоводов питьевой водой, пишет газета "Виру Проспект". Не секрет, что садовые товарищества Нарвы долгие годы страдают от ее нехватки, люди вынуждены возить питьевую воду из города или ездить к соседям-счастливчикам, у которых можно набрать чистой воды.

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Из-за председательства в ЕС цены в отелях Таллинна растут как на дрожжах

Nordic Hotel Forum Foto: Karin Kaljuläte

Сейчас, в период председательства Эстонии в Совете Европы, столичные гостиницы полны еврочиновников, а цены местами выросли на 20 процентов, пишет Eesti Päevaleht.

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Тело Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

SALVADOR DALI Foto: Kary Lasch, LASCH KARY

Останки художника Сальвадора Дали эксгумировали в Испании для установления отцовства: в комнате Театра-музея в городе Фигерас подняли полуторатонную плиту и вытащили гроб. Тело достали ради ДНК: экспертиза должна установить правомерны ли притязания прорицательницы Пилар Абель Мартинес на фамилию Дали и часть наследства.

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ВИДЕО: Как выглядит день иностранцев, которые бесплатно работают на эстонском хуторе?

Добровольцы из-за границы уже годами ездят на овцеводческий хутор Мурезе, чтобы работать за еду и кров. Какую работу делают на хуторе француз Луи и испанец Хуан Карлос, и можно ли, поехав таким образом за границу, найти любовь всей жизни? Смотрите видео!

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За веселье приходится платить: билеты в кино дорожают с каждым годом

Forum Cinemas Viljandi kino Foto: Andres Raudjalg

Если повышение цен на билеты в кино раньше аргументировали отсутствием конкуренции, то в настоящее время владельцы кинотеатров объясняют ситуацию повышением расходов и требованием повышения зарплат, сообщает Eesti Päevaleht.

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Sean Spicer Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения нового директора по коммуникациям, сообщают американские СМИ.

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Психолог отвечает читателю Delfi: как забыть детские обиды и простить родителей?

PantherMedia 5978899 Foto: Wavebreakmedia ltd, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

В редакцию Delfi обратилась читательница Наталья, которая испытывает трудности в общении с родителями. Если у вам тоже есть вопрос, который вы хотите задать психологу, то пишите на bublik@delfi.ee.

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ТОП-9 мест летнего отдыха в странах Балтии для семей с детьми

Shutterstock

Миллионы посетителей одного из самых популярных в мире туристических порталов не могут ошибаться? Booking.com, проанализировав отзывы своих пользователей, составил список из девяти латвийских городов и курортов, наиболее подходящих для семейного отдыха.

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Врач рассказал об опасности спиннеров для глаз

Näpuvurr Foto: Madis Kallas

И.о. заведующей офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Ольга Ушникова предупреждает о том, что спиннеры небезопасны для детей. Игрушка может легко травмировать ребенка, пишет портал Dni.ru.

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