14.04.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар по Сирии, новое руководство Партии реформ и Тотальный диктант

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rus.delfi.ee
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Õhurünnakud Süürias
Õhurünnakud SüüriasFoto: Hassan Ammar, AP

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии. В субботу днем в Эстонии состоялась международная образовательная акция Тотальный диктант. А уже ближе к вечеру реформисты выбрали нового председателя партии — Каю Каллас.

Õhurünnakud Süürias
Õhurünnakud SüüriasFoto: Hassan Ammar, AP

ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет (644)

По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Hendrik Osula

ФОТО DELFI: Тотальный диктант собрал в Таллинне 2500 участников (11)

В субботу, 14 апреля, в Таллинне на трех площадках прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция собрала в эстонской столице 2500 участников.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Priit Simson

Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас (31)

Сегодня состоялся съезд руководителей Партии реформ, на котором выбирали нового председателя. Как предполагалось, им стала Кая Каллас.

RUS Delfi 1 ч
Süüria
SüüriaFoto: LOUAI BESHARA, AFP PHOTO

Пентагон отчитался по итогам удара по Сирии (93)

Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет.

RUS Delfi 1 ч
ID-kaardi turvalisuse pressikonverents Superministeeriumis
Foto: Taavi Sepp

Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера (248)

Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума 7 апреля.

RUS Delfi 1 ч
Totalnõi tiktant
Totalnõi tiktantFoto: Jaanus Lensment

ФОТО DELFI: В Таллинне и Тарту пишут "Тотальный диктант" (4)

Сегодня в разных городах Эстонии в очередной раз проходит "Тотальный диктант".

RUS Delfi 1 ч
Välisminister Urmas Paet
Urmas PaetFoto: Eero Vabamägi

Паэт: ни США, ни Россия не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии (41)

Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт прокомментировал ситуацию в Сирии, где сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар.

RUS Delfi 1 ч
Välisministeeriumis 26.03.2018
Välisministeeriumis 26.03.2018Foto: Andres Putting

Удар по Сирии: Миксер рассказал, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России (120)

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прокомментировал, что удар по Сирии дает понять Асаду и его союзникам, что демократический мир не готов сносить применение химического оружия.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Jaanus Lensment

ФОТО DELFI: В Таллинн на "Тотальный диктант" прибыли Сухоруков и Билан (27)

Сегодня в очередной раз состоится "Тотальный диктант", одним из организаторов в столице является председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт.

RUS Delfi 1 ч
Erakogu

Председатель IRL попал в аварию и насмерть сбил косулю, в этом он винит пятницу 13-е (28)

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер вчера попал в аварию — в темное время суток он сбил косулю.

RUS Delfi 1 ч
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