ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар по Сирии, новое руководство Партии реформ и Тотальный диктант

Õhurünnakud Süürias Foto: Hassan Ammar, AP

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии. В субботу днем в Эстонии состоялась международная образовательная акция Тотальный диктант. А уже ближе к вечеру реформисты выбрали нового председателя партии — Каю Каллас.