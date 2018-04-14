ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар по Сирии, новое руководство Партии реформ и Тотальный диктант

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии. В субботу днем в Эстонии состоялась международная образовательная акция Тотальный диктант. А уже ближе к вечеру реформисты выбрали нового председателя партии — Каю Каллас.
ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет (644)
По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.
ФОТО DELFI: Тотальный диктант собрал в Таллинне 2500 участников (11)
В субботу, 14 апреля, в Таллинне на трех площадках прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция собрала в эстонской столице 2500 участников.
Новая эра в Партии реформ: председателем выбрали Каю Каллас (31)
Сегодня состоялся съезд руководителей Партии реформ, на котором выбирали нового председателя. Как предполагалось, им стала Кая Каллас.
Пентагон отчитался по итогам удара по Сирии (93)
Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет.
Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера (248)
Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума 7 апреля.
ФОТО DELFI: В Таллинне и Тарту пишут "Тотальный диктант" (4)
Сегодня в разных городах Эстонии в очередной раз проходит "Тотальный диктант".
Паэт: ни США, ни Россия не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии (41)
Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт прокомментировал ситуацию в Сирии, где сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар.
Удар по Сирии: Миксер рассказал, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России (120)
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прокомментировал, что удар по Сирии дает понять Асаду и его союзникам, что демократический мир не готов сносить применение химического оружия.
ФОТО DELFI: В Таллинн на "Тотальный диктант" прибыли Сухоруков и Билан (27)
Сегодня в очередной раз состоится "Тотальный диктант", одним из организаторов в столице является председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Председатель IRL попал в аварию и насмерть сбил косулю, в этом он винит пятницу 13-е (28)
Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер вчера попал в аварию — в темное время суток он сбил косулю.