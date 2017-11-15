ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Работорговля в современной Эстонии и авиакатастрофа под Хабаровском

Восемь человек погибли в крушении самолета под Хабаровском, выжила лишь четырехлетняя девочка. В Эстонии же парочка молдаван превратила безногого инвалида в машину для зарабатывания денег. Читайте, как талантливый мальчик стал главарем шайки в Кейла, и как японский повар женился на эстонке и открыл в Кадриорге ресторан высокой кухни.

Восемь человек погибли в крушении самолета под Хабаровском

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Малый турбовинтовой самолет разбился в Аяно-Майском районе Хабаровского края, погибли восемь человек, находившихся на борту, сообщил глава администрации района Алексей Ивлиев агентству Интерфакс.

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Уникальный случай: четырехлетняя девочка — единственный выживший в сегодняшней авиакатастрофе в России

Nelkan Foto: sputnik

Четырехлетнюю девочку, выжившую при крушении пассажирского самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан в Хабаровском крае, можно считать уникальным случаем. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал ”Интерфаксу” источник в службе транспортного надзора региона.

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Работорговля в современной Эстонии: парочка молдаван превратила безногого инвалида в машину для зарабатывания денег

Shutterstock

Полиция вызволила из лап торговцев людьми инвалида, заработавшего для них при помощи попрошайничества более 100 000 евро. Эта компания из троих человек была столько подозрительной, что несколько эстонских отелей отказали им в номере, пишет Eesti Ekspress.

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Сегодня международный день ХОБЛ — болезни, недостаточно диагностируемой в Эстонии

15 ноября во всем мире отмечается день ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких). Цель этого дня — донести до людей, что ХОБЛ является очень распространенным заболеванием легких, которое занимает 3-4 место среди причин, приводящих к смерти.

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Экс-полицейский покупал у несовершеннолетних девочек секс за деньги, кокаин и алкоголь

Foto: Shutterstock

Экс-полицейский Сергей Капустин (40) фотографировал половые органы несовершеннолетних девочек и занимался с ними сексом в отелях. За оказанные ”услуги” девочки получали от 20 до 100 евро, пишет Eesti Päevaleht.

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Издание: председательство Эстонии в ЕС разочаровало Финляндию - соседи не помогли

Foto: Eero Vabamägi

Еще в начале года Финляндия возлагала большие надежны на председательство Эстонии в Совете ЕС, предполагая, что как братский народ эстонцы посодействуют в решении некоторых вопросв. Но все пошло не так, пишет финская газета Maaseudun Tulevaisuus (MT).

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Требования к здоровью водителей станут четче

Moskvitš Foto: Bianca Mikovitš

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, касающийся требований к здоровью водителя транспортного средства и лиц, ходатайствующих о правах, благодаря которому будет создан более подробный перечень форм диабета и тех сердечно-сосудистых заболеваний, которые оказывают влияние на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба министерства.

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ФОТО и ВИДЕО: Пьяный водитель попросил полицию проверить его на алкоголь, а потом умчался со скоростью 150 км в час

Сегодня ночью в Валгаское отделение полиции пришел мужчина по имени Максим и стал утверждать, что у него в Латвии угнали автомобиль.

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Читатель в замешательстве: почему нужно оплачивать залоговую стоимость тары, покупая пиво на экспорт?

Alko1000 Valka Läti Foto: Karli Saul

Коробка A. Le Coqi Premium Export озадачила покупателя Prisma, так как по его мнению в данном случае оплата залога на тару неоправданна, потому что эти деньги не вернуть. По утверждению Prisma, отметка о залоге на тару имеется на данных банках пива.

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Как талантливый мальчик стал главарем шайки, наводившей ужас на целый город

LUKUD PÄTTIDE VASTU: Suvel lõhkus poistekamp linna peakaitsme ja pimendas pool linna. OÜ Keila varahooldus pani elektrikapid kolme luku taha. Foto: Ilmar Saabas

Пятеро распоясавшихся подростков из Кейла решением суда были направлены в Тапаскую спецшколу, но мать зачинщика банды оспорила решение суда и ребенок остался в Кейла, пишет Eesti Ekspress.

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Предполагаемый агент ФСБ Васильев: заядлый геймер, пытавшийся проникнуть в госинфосистему

erakogu

Geenius.ee пишет, что подозреваемый в работе на ФСБ Алексей Васильев, которого КаПо задержала на границе в Нарве, тратил тысячи часов на компьютерные игры. Активно играл он и за пару дней до своего задержания.

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ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть обновленный центр Kaubamaja в Таллинне

Tallinna kaubamaja võitjatöö Foto: DAGOpen

Определился победитель архитектурного конкурса торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Лучшей работой, поступившей на архитектурный конкурс, признана работа под девизом City Break, передает Раэпресс.

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ФОТО и ВИДЕО: Японский повар женился на эстонке и открыл в Кадриорге ресторан высокой кухни

Jaapani restorani HAKU jaapanlasest restotanipidaja Shuichi Shiraishi ja tema eestlannast abikaasa Marju, EV 100, Haku Rauno Volmar

37-летняя Марью вышла замуж за японского повара Шуичи (35), и теперь они вместе владеют рестораном высокой японской кухни Haku, пишет Eesti Ekspress.

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СМИ: Россию не допустят до зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане

ROKi ja Venemaa lipud Foto: JIM YOUNG, REUTERS

16 ноября пройдет заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства. Как информирует портал Inside The Games, ВАДА не восстановит в правах РУСАДА и МОК в начале декабря примет решение о недопуске сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

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