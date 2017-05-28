ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рабочее воскресенье правительства и почти летние мероприятия в столице

Сегодняшний день был небогат на события — возможно, благодаря хорошей погоде, которая выманила жителей нашей страны на улицу. Например, в Таллинне прошли уличные мероприятия — Весенняя ярмарка в Нымме и День кафе в Пельгулинне. Но все-таки не все сегодня отдыхали. Так, руководители правительственной коалиции весь день обсуждали в доме Стенбока налоговый пакет. Эти и другие новости воскресенья, 28 мая, читайте в нашей подборке.

ВИДЕО DELFI: Председатели правящих партий проводят воскресенье в компании налогового пакета

Руководители правительственной коалиции обсуждают сейчас в доме Стенбока залоговый подоходный налог, налог на подслащенные сладкие напитки, акциз на упаковку и отмену или изменение совместной декларации супругов.

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ВИДЕО: Как изготавливают стеклянные банки и бутылки на модернизированном заводе в Ярваканди

К концу апреля на стекольном заводе в Ярваканди закончилась модернизация, стоившая в общей сложности 27 млн евро, после которой завод производит до 700 000 стеклянных упаковок в день.

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Сухим из воды: нерадивые отцы уходят от выплаты алиментов при помощи банкротства

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Должников по алиментам в Эстонии тысячи. Они должны своим детям десятки миллионов евро. Множество детей растет в гораздо более худших условиях, нежели их сверстники из полных семей, а их мамы вынуждены как-то пытаться свести концы с концами. Государство пытается помочь таким семьям, но, как оказывается, на деле это не всегда работает. Как и почему — "МК-Эстония" разобрала на примере реальной истории из жизни.

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Эксперты ВЭФ: людям на Западе придется работать до 70 лет

Kontor Foto: Hendrik Osula

Пенсионный возраст в развитых странах к 2050 году должен повыситься по меньшей мере до 70 лет, так как средняя продолжительность жизни в них скоро превысит 100 лет, говорится в докладе Всемирного экономического форума.

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Систему профобразования ожидают кардинальные перемены

VÕRU KUTSEHARIDUSKESKUS Foto: Raivo Tasso

18 мая парламентская комиссия по культуре обсудила вопрос непопулярности в Эстонии профессионально-технического образования, наличия барьеров между ПТУ и работодателями, а также проблемы с соответствием учебных программ современным требованиям. Глава комиссии Ааду Муст выразил сожаление в связи с тем, что получившие педагогическое образование специалисты не идут работать в профессиональные школы, а работодателям невыгодно их финансировать. По его словам, Рийгикогу намерен инициировать реформу системы профобразования и представить правительству соответствующие предложения.

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Выяснена причина произошедшего на берегу реки Сауга оползня

Sauga jõe ääres Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas toimunud ulatuslik maalihe Foto: Ago Tammik

По оценке составившего экспертное мнение инженера-строителя, произошедший 4 мая на берегу реки Сауга в Пярнумаа оползень вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке.

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Лето на подходе! Читайте, какая погода будет в последние дни весны

Kevadised lilled Foto: Anni Õnneleid

Узнайте, чем порадует нас погода в первую половину предстоящей недели.

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Грит Шадейко установила в Австрии новый рекорд Эстонии

Grit Šadeiko Foto: Andres Putting

На легкоатлетическом турнире в австрийском Гетцисе Грит Шадейко установила новый рекорд Эстонии в семиборье - 6280 очков. Прежнее достижение, принадлежавшее ей же, спортсменка перекрыла на 59 очков.

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ФОТО читателя Delfi: В Причудье нашли боеприпас времен Второй мировой войны

Mürsk Ida-Virumaal Foto: Delfi lugeja

Читательница портала Delfi, приславшая эти фотографии, написала, что в субботу в деревне Катазе, что в Ида-Вирумаа, в Причудье, нашли проржавевший боеприпас времен Второй мировой войны.

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ВИДЕО читателя Delfi: На шоссе Таллинн-Тарту лоси бежали наперегонки с автомобилями

Читатель Delfi Rahva hääl заметил поблизости от Таллинна двух бегущих лосей и снял их на видео.

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ФОТО и ВИДЕО: Ныммеская весенняя ярмарка в этот раз была особенно многолюдной

Прошедшая в рамках Ныммеской весны весенняя ярмарка в этом году была особенно многолюдной. Район улицы Лаулику был наполнен ярмарочной суетой, был открыт блошиный рынок и множество дворовых кафе.

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ФОТО: Домашние яства и куча гостей! Жители Пельгулинна провели День кафе

В воскресенье, 28 мая, жители таллиннского района Пельгулинн открыли свои дворы, чтобы провести один замечательный День кафе, когда каждое домохозяйство могло предложить своим гостям всякую вкуснятину. Смотрите фото!

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