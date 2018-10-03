03.10.2018, 21:39

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пять марок яиц изъяли из продажи, а главарям банды с Раадику светят серьезные сроки

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rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Andres Putting

Прокурор намерена добиваться того, чтобы главари ласнамяэской подростковой банды с Раадику провели в тюрьме долгие годы.

Ветеринарно-продовольственный департамент сегодня сообщил, что произведенные на двух фермах Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой.

Эти и другие новости в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Что происходит с недвижимостью, которая находится в ”проклятых” местах

Фото: "МК-Эстония"

Момент, когда дом становится ”нехорошим”, проследить практически невозможно. Например, совсем недавно громкий скандал разразился в Ласнамяэ — председатель товарищества многоквартирного дома перевела за рубеж 140 00 евро и повесилась, оставив дом в банкротном состоянии. Вроде бы хоть из ряда вон, но житейский случай. Если бы не одно ”но”: недавно из окна третьего этажа этого же дома выбросилась женщина. Нехорошая аура? Роковые совпадения? Как такие события могут отразиться на недвижимости? "МК-Эстония" попробовала найти ответы на эти вопросы.
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СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара

Foto: Andres Putting

Российское правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.
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Главари ласнамяэской банды с Раадику могут отправиться за решетку на долгие годы

Illustratsioon: Ats Nukki.

Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу о главарях ласнамяэской банды с Раадику. Поскольку речь идет о несовершеннолетних подростках в возрасте 15-17 лет, то все ожидали быстрого достижения консенсуса, но этого не случилось, пишет Eesti Ekspress.
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Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны

Anatoli Tšepiga Foto: Metropolitan Police, PA Wire/PA Images

В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига — он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, — получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет.
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СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет

Foto: Priit Simson

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На прошлой неделе Эстонию с визитом посетил Папа Римский Франциск I. Его принимала президент Керсти Кальюлайд. Литовский Delfi подверг ее критике за несоблюдение рекомендаций по дресс-коду.
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Ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины возвращаются на улицы Таллинна

Kiosk. Foto: Andres Putting

По словам главы 1Partner Kommertskinnisvara Кирилла Вигуля, ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины вновь возвращаются в Таллинн.
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Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне

Shutterstock

Эстонцы любят порно, пишет еженедельник Eesti Ekspress. Если по численности населения мы находимся на 154 месте в мире, то по количеству проведенного на крупнейшем международном порноресурсе Pornhub времени — на 84-м.
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Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей

фото иллюстративное Foto: Eiliki Pukk

Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи.
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Правительство по ошибке дало 700 000 евро на ремонт несуществующего детсада

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Среди правительственных региональных пособий на инвестиции — 700 000 евро на ремонт детсада в Кастре, что в Тартумаа. Однако выяснилось после разговора с волостным старейшиной-соцдемом Прийтом Ломпом, что произошла ошибка, и деньги пойдут на постройку детсада — имеющиеся в реновации не нуждаются.
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Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок

Foto: Sven Arbet

Ветеринарно-продовольственный департамент сообщает, что произведенные на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой.
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Васильев о премии 18 евро и несостоявшемся переходе в Россию

Konstantin Vassiljev Gliwice vanalinnas. Foto: Ilmar Saabas

34-летний полузащитник Константин Васильев играет в Польше уже пятый сезон. Вызовы на матчи в сборную Эстонии футболист получал как из высшего дивизиона польского первенства, так и из команды шестой лиги, за которую он выступает сейчас.
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"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице

Vallo Kruuser

Еженедельник Eesti Ekspress пишет о том, как при помощи поддельных завещаний группе лиц удалось присвоить несколько квартир в столице.
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Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками

Vladimir Putin Foto: LUDOVIC MARIN, AFP

Президент РФ Владимир Путин назвал подонком и предателем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией отравленного в Солсбери в начале марта. Глава государства добавил, что между шпионами и проститутками есть много общего, и они играют важную роль в обществе. Выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", президент также заявил, что Москва не причастна ни к каким отравлениям.
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В Нарве с пятого этажа выкинули кошку. Подозревается 32-летняя женщина

Narva politseijaoskond

Нарвский отдел полиции сообщает на своей странице в Facebook о случае жестокого обращения с животным, который благополучно закончился — кошка жива, идет на поправку, а подозреваемая в преступлении установлена.
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Путин убрал Полтавченко с поста губернатора Петербурга

Georgi Poltavtšenko Foto: Igor Russak, Sputnik

Президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко покинуть пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 3 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
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Пять лет проработавшая проституткой Картин: мне было 20, я закончила учебу и думала, что делать дальше

Vidar Nordli-Mathisen/ Unsplash

Лишь немногие из окружения Катрин знают, что пять лет своей жизни она зарабатывала на хлеб проституцией, пишет Anne & Stiil.
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