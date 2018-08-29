ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяный стрелок под Локса и второй день Кальюлайд в Нарве

В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.

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Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

Kristina Kallas Roman Vikulov, Delfi

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним.

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Ночью в лесу под Локса алкострелок ранил мужчину. Мать пострадавшего обвиняет полицию в безразличии

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Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.

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Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека

Foto on illustreeriv Foto: Madis Veltman

ТОП Ответ официантки шокированной ее дорогим платьем клиентке: я что, должна ходить на работе в мешке, чтобы богатая дамочка осталась довольна? Ночью в лесу под Локса алкострелок ранил мужчину. Мать пострадавшего обвиняет полицию в безразличии дополнено в 13:50 Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием

Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека.

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Банды малолеток — теперь и в Тарту?! На юношу наезжали на велосипеде, ”опытные” учили курить ”неопытных”

фото иллюстративное Foto: Jassu Hertsmann

В социальных сетях пишут, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, но теперь и в Тарту.

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ФОТО: Самый охраняемый парк в Эстонии: в саду Канути проводят время преимущественно охранники и полиция

Kanuti aed Foto: Madis Veltman

Если какой-нибудь турист сегодня после обеда попал в Таллинне в сад Канути, он мог даже испугаться: помимо полиции там можно было увидеть как минимум пять охранников.

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Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

Kohtumine Tartu Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni liikmetega Foto: Kiur Kaasik

Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.

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Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут