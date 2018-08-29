29.08.2018, 21:38

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяный стрелок под Локса и второй день Кальюлайд в Нарве


rus.delfi.ee
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Kaljulaid külastas Aquaphor
Kaljulaid külastas AquaphorFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что накануне вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции. А тем временем президент Керсти Кальюлайд второй день находится в Нарве, где сегодня открыла педагогическую августовскую конференцию для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии, а также посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Все самые важные новости этой среды читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО: Второй день Кальюлайд в Нарве начался в компании учителей — с открытия конференции многоязычных школ

Kaljulaid Narvas - õpetajate konverents Foto: Jaanus Lensment

В в Нарвском колледже Тартуского университета уже в 19-ый раз проходит педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. В этот раз конференцию открыла президент Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor

Jaanus Lensment

В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.
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Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

Kristina Kallas Roman Vikulov, Delfi

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним.
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Ночью в лесу под Локса алкострелок ранил мужчину. Мать пострадавшего обвиняет полицию в безразличии

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.
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Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека

Foto on illustreeriv Foto: Madis Veltman

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Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека.
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Банды малолеток — теперь и в Тарту?! На юношу наезжали на велосипеде, ”опытные” учили курить ”неопытных”

фото иллюстративное Foto: Jassu Hertsmann

В социальных сетях пишут, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, но теперь и в Тарту.
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ФОТО: Самый охраняемый парк в Эстонии: в саду Канути проводят время преимущественно охранники и полиция

Kanuti aed Foto: Madis Veltman

Если какой-нибудь турист сегодня после обеда попал в Таллинне в сад Канути, он мог даже испугаться: помимо полиции там можно было увидеть как минимум пять охранников.
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Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

Kohtumine Tartu Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni liikmetega Foto: Kiur Kaasik

Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.
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Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis Foto: Tiit Blaat

В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какова ситуация с подготовкой к нему в русских школах республики. На вопрсоы Delfi отвечала специалист Министерства образования и науки ЭР Елена Земскова.
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До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

Taksod Draamateatri kõrval Foto: Priit Simson

В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.
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МуПо: не каждый простаивающий автомобиль – рухлядь для утилизации

фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Доза умиления! В рамках акции "Будь другом" Таллиннскому приюту для животных передали более 6000 евро

29 августа Таллиннскому приюту для животных на Пальясааре было передано более 6300 евро, собранных в рамках акции "Будь другом". 47 килограмм монет и конверт с купюрами (в том числе и иностранными) были вручены руководителю приюта Эве Тобиас.
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Водитель Ecolines разрешил пассажиру заскочить в магазин и оставил его с пустыми руками в чужой стране

Ecolines'i bussijuhid Tartus Foto: Piia Puuraid

Пассажира оставили на Рижском автовокзале лишь с телефоном и парой евро, но по словам автобусной фирмы, его и так долго ждали.
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Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно.
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Российские мошенники взломали аккаунт пользователя Uber из Эстонии и разъезжают по РФ за его счет

Foto: Priit Simson

Клиент Uber Мартти жалуется, что кто-то взломал его аккаунт Uber и совершает с ним поездки по России. При этом деньги снимаются с его счета.
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ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента

Lugeja foto

Посетивший Prisma клиент утверждает, что сказал и работникам магазина, что товар просрочен. Но придя в магазин спустя несколько дней, он увидел точно такой же просроченный кетчуп.
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НАШИ В ГРУЗИИ: Сотрудники DELFI посетили грандиозный юбилейный концерт Вахтанга Кикабидзе в Батуми

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Недавно в Грузии, в солнечном Батуми, состоялся торжественный юбилейный концерт легенды советской и грузинской эстрады, талантливого певца и актера, исполнителя главной роли в широко известном фильме “Мимино” Вахтанга Константиновича Кикабидзе, посвященный 80-летию артиста. В концерте приняли участие друзья певца, известные исполнители — Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Нани Брегвадзе, Эмин Агаларов, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони.
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Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы в РФ

Президент России Владимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован — в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля.
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TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяный стрелок под Локса и второй день Кальюлайд в Нарве

29.08.2018
Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что накануне вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции. А тем временем президент Керсти Кальюлайд второй день находится в Нарве, где сегодня открыла педагогическую августовскую конференцию для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии, а также посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Все самые важные новости этой среды читайте в нашей ежедневной подборке.
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Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

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